社會 社會焦點 保障人權

柯文哲臉部被寫「王八、貪汙犯」！台中男連毀5面布條落網

▲柯文哲。（圖／江和樹提供）

▲柯文哲臉遭塗鴉。（圖／江和樹提供）

記者鄧木卿、閔文昱／台中報導

台中市太平區近日傳出競選布條遭塗鴉事件，民眾黨市議員擬參選人許書豪掛出的競選布條，上面與民眾黨創黨人柯文哲、台中市議員江和樹合照的圖像，竟被人用筆在柯文哲臉部寫上「王八」、「貪汙犯」等字樣，民眾黨粗估共有4至5面競選旗幟遭到破壞。對此，台中警方表示，已在12日晚間查緝56歲王姓男子到案說明。

根據統計，遭破壞的地點包括太平區育賢路與立文街口、立功路341號、太順路409號及新安街30之9號對面等處，布條損失約5000元。民眾黨方面表示將依法追究責任，並表明不會與破壞者和解。

警20:30火速逮人　56歲男疑因政治理念不合

台中市警察局太平分局表示，警方獲悉網路流傳相關畫面後立即主動偵辦，並在12日晚間8時30分許，查緝56歲王姓男子到案說明。

警方指出，經側面了解，王男目前無業，疑似因「政治理念」不合而犯案。警方已蒐集相關證據，全案依刑法毀損罪函送台中地檢署偵辦。

▲56歲男疑因政治理念不合，在柯文哲布條寫「王八」。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲56歲男疑因政治理念不合，在柯文哲布條寫「王八」。（圖／記者鄧木卿翻攝）

警方：破壞競選物品將依法嚴辦

警方也呼籲，民眾對於各項競選活動與政見應理性看待，切勿因情緒、玩笑或政治立場不同，而惡意破壞競選布條、旗幟或看板。對於違法行為，警方將嚴正執法、依法究辦，以維護社會秩序。

對此，台中市議員江和樹先前也表示，柯文哲相關案件仍未定讞，「不支持可以不投，但不能這樣糟蹋人」，呼籲外界理性看待政治立場差異。

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

MissAV復活了！新網站公告：感謝新北市

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

今天是植樹節，台中市議員陳俞融在北區服務處舉辦贈送樹苗活動，準備1200株苗木免費發放給民眾。儘管氣溫偏低，仍有不少民眾早早到場排隊等候，現場排隊人龍一度延伸至街角，活動吸引超過400人參與，許多民眾攜家帶眷前來領取苗木，希望親手種下一株樹，為居住環境增添綠意。

