生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「天然瘦瘦針」曝光！　營養師點名5食物：吃了更不餓

▲▼不打瘦瘦針也能瘦！營養師曝5種「天然版」食物（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

▲透過天然食物，不僅能健康瘦身，也能減輕身體與荷包的負擔。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

網搜小組／董美琪報導

近年來，俗稱「瘦瘦針」的腸道荷爾蒙藥物成為減重市場的新寵，但如果不希望仰賴藥物輔助，也有其他更天然的選擇。知名營養師孫語霙日前於社群平台發文指出，透過日常飲食中的5種「天然瘦瘦針」食材，同樣能達到穩定血糖、增加飽足感的效果。

冷藏低溫地瓜　減緩血糖飆升

孫語霙營養師首推「冰心地瓜」。她解釋，地瓜在蒸熟後經過冷藏或冷凍處理，會產生不易被小腸吸收的「抗性澱粉」。這種澱粉的運作原理與減重針劑相似，能促使小腸分泌飽足荷爾蒙，有效抑制血糖劇烈波動。

除了低溫地瓜外，營養師也列舉了另外4項能啟動身體「飽足開關」的食材：

豆類與全穀物：建議以全穀類搭配豆類取代精緻白米。由於這類食物消化時間較長，能讓身體維持更久的飽足感。

海藻類：富含的水溶性纖維具有黏滑特性，進入腸道後會形成一層物理性的防禦屏障，減少糖分吸收。

希臘優格：提供優質的蛋白質與好菌。充足的蛋白質能顯著改善飢餓感，不會老是覺得餓。

燕麥與奇亞籽：奇亞籽在吸水後體積會膨脹10至12倍，搭配希臘優格一起食用，紮實的份量感能維持長時間不容易餓。 

03/10 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

MissAV復活了！新網站公告：感謝新北市

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

