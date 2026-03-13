好市多化妝台爆搶！女整排掃光還擋人拿「全都我的」　遭肉搜炎上

▲兒童化妝台爆紅，有女子現場掃貨，並阻止他人拿取。（圖／網友yoza1376提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。下同）



網搜小組／董美琪報導

美式賣場好市多（Costco）近期推出一款售價799元「兒童玩具化妝台」，內含附燈化妝鏡、吹風機及多樣仿真配件，連大人都愛不釋手，買來當迷你化妝桌，引發瘋搶。然而，近日社群平台卻爆出有代購業者在桃園南崁店將現場貨源「一掃而空」，甚至在尚未結帳的情況下，不准其他顧客拿「全部都我的」，行徑遭到網友炎上，連知名律師林智群也發聲，「還沒結帳，就不是你的！」

有網友目擊並發文，一名女子不僅將貨物全掃，更試圖阻擋他人拿取，明明還沒結帳，卻聲稱「全部都是她的」，引發現場顧客不滿，「難怪一堆人跟她吵」，貼文引發熱議。

有網友直言「這我不買也拿，等他走了再放回去」、「這種霸道行為真的很不可取」、「支持現場直接拿走，反正她又還沒付錢」。一些網友也呼籲「不買代購」，希望藉此遏止這股歪風。

原價799元網拍喊破千



目前在拍賣平台上，該款原價799元的化妝台已被喊價至1100元不等。許多網友認為，好市多若沒有購買數量限制，可能會出現這種「掃貨轉賣，賣不完再退貨」的情況，讓真正想買的人買不到。

▲收銀區堆滿了被人搶購的化妝桌商品。



林智群：還沒結帳就不是你的



對此，律師林智群也在臉書發文表示，「還沒結帳，就不是你的！」並開玩笑表示若遇到這種情況，「就算我不需要，我也一定拿兩個走」。目前相關事件仍在社群持續發酵，也有網友呼籲賣場應加強限購機制，以避免類似爭議再次發生。

目前該名疑似代購女子的資訊在社群截圖，當事人也關版。

賣場客服已致電 網友籲熱門商品應限購



隨著事件炎上，發文者透露好市多南崁店客服已主動致電了解情況，並承諾會向總公司反應討論這問題。網友紛紛建議賣場應針對熱門商品實施「限購令」，避免代購者搶購囤貨，影響他人權益。