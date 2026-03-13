　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2026掃除別只會移雜物！專家：清空這4類「居家囤積」最有效

▲▼春季,斷捨離,物品,整理,購物,心情。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲別讓幾年前買的東西繼續佔位。2026年春天，專家建議透過「斷捨離」徹底清空不再使用的物品，比起費力搬動雜物除塵，直接清空更能找回心理自由與生活空間。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

每到冬末春初，看著家中角落堆積的雜物，許多人總會湧起一股莫名的焦慮。國外網站《Treehugger》文章中提到，這或許與人們熱衷「春季大掃除」的心理不謀而合，希望能藉此驅散冬天的沉悶，迎接清新的開始。然而，斷捨離專家約書亞．貝克（Joshua Becker）指出，回顧幾年前的那場全球疫情，當時美國人在居家用品上的消費支出一度激增了38%；儘管那段日子已成往事，但許多人家中至今仍塞滿了當時為了居家辦公、室內運動或打發時間而買的器材與裝飾。貝克建議，在2026年的今天，我們更該進行的是「春季斷捨離」而非單純的大掃除，透過徹底清空這些不再需要的囤積物，不僅能找回空間與時間，更是對環境與下一代負責的生活態度。

面對雜物：你必須思考的四個真相

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然徹底清理居家環境絕非易事，也沒有所謂的「完美時機」，但趁著夏天來臨前動手，絕對比拖延下去好。在整理過程中，不妨試著思考以下幾個觀點，幫助自己重新審視物品在生活中的角色：

一、你可能高估了物品的價值

一件東西的價值，取決於陌生人願意花多少錢購買，而這往往遠低於你的購入價，因為他人對這項物品並沒有情感連結。請接受「賣掉它可能換不到多少現金」的事實；換個角度想，你從此不再需要花心力維護、管理這項物品，所獲得的「自由」其實更值錢。

二、長遠來看，沒人想要你的遺物

這點聽起來或許沉重，但許多長輩過世後留下的滿屋雜物，往往成為子女沉重的負擔，甚至延長了哀悼的痛苦。別把這種「垃圾大轉移」留給親友當作最後的遺產。即便你覺得死亡還很遙遠，也可以試著問自己：「如果我明天不在了，誰會想要這些東西？誰得來處理它們？」

三、改變對物質的依賴模式

如果不改變與物品的關係，雜物感永遠不會消失。就算這次清理得再乾淨，若不停止衝動購物，家裡很快又會被填滿。當下次想透過「購物療法」抒發壓力時，請深呼吸並思考每件產品從生產到廢棄所消耗的資源，或許這點環保意識能讓你打消念頭。

四、別人現在可能正需要它

如果你正糾結於「以後可能用得到」而捨不得丟，請提醒自己：世界上某個角落，或許有人「現在」就迫切需要它。讓物品去發揮功能，難道不比把它封存在儲藏室吃灰塵更好嗎？我們生活在物資充裕的時代，如果未來真的急需，一定能再找到替代品。

至於那些狀況差到無法捐贈或轉賣的東西，也不要因為罪惡感而讓家裡變成它的「最終安息地」。允許自己將其丟棄，並下定決心不再買新的東西來填補那個空位。

在「太多」與「太少」之間找平衡

雖然要達到極致簡約並不容易，甚至在幾年前封閉的日子裡，我們也曾感謝那些雜物帶來的娛樂與陪伴。但生活總是在「太多」與「太少」之間尋求平衡。如果你也覺得家裡東西多得有些過頭，就把2026年的這個春天當作你的「斷捨離之春」吧！一旦雜物消失了，接下來的大掃除自然會變得輕而易舉。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 1 8366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗第44波攻擊！　「大量飛彈」狂轟
快訊／陳傑憲傷勢報告出爐！
好貴的車禍！　保時捷911、凱燕撞一團
16艘商船遭襲！　全球陷史上最大石油斷供
掃光「好市多化妝台」不給人拿　女遭起底！她急關IG
快訊／面板大廠重挫跌停！　買盤搶進
錦榮認愛「智商140才女」！　昔2原因分手蔡依林
快訊／高雄大停水12hrs　影響48萬戶範圍一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

別被折扣洗腦！5招買對不買廢小技巧　守住荷包與地球

花蓮和仁站調車「擦撞貨物列車」釀出軌　台鐵將調查懲處

大稻埕戲苑年度特展開幕！引領觀眾「穿越時空」再現1950年代布袋戲盛世

政大博士論文被抓包「AI虛構文獻」　國發所：下架並啟動調查

「普發1萬是窮台」拒領！粉專打臉沈伯洋：剩不到3％青鳥有骨氣

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG！網搜出烤鴨店刷1星

快訊／高雄人快儲水！3／22大停水12hrs　影響48萬戶範圍一次看

2026掃除別只會移雜物！專家：清空這4類「居家囤積」最有效

新北市政府「封鎖MissAV網站」原因曝：民眾申訴性影像被流出

被喊話接任中職會長！賈永婕自認「不適合」　再點名2人：好難選喔

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

彰化食人菌群聚感染！1家8口「喉嚨像刀割」　醫提醒：致死率5成

別被折扣洗腦！5招買對不買廢小技巧　守住荷包與地球

花蓮和仁站調車「擦撞貨物列車」釀出軌　台鐵將調查懲處

大稻埕戲苑年度特展開幕！引領觀眾「穿越時空」再現1950年代布袋戲盛世

政大博士論文被抓包「AI虛構文獻」　國發所：下架並啟動調查

「普發1萬是窮台」拒領！粉專打臉沈伯洋：剩不到3％青鳥有骨氣

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG！網搜出烤鴨店刷1星

快訊／高雄人快儲水！3／22大停水12hrs　影響48萬戶範圍一次看

2026掃除別只會移雜物！專家：清空這4類「居家囤積」最有效

新北市政府「封鎖MissAV網站」原因曝：民眾申訴性影像被流出

被喊話接任中職會長！賈永婕自認「不適合」　再點名2人：好難選喔

沒在怕！遭黨內圍剿仍上節目開轟　蕭敬嚴：藍支持者不喜歡互打

別被折扣洗腦！5招買對不買廢小技巧　守住荷包與地球

「不倒翁小姐姐」告別大唐不夜城　結束7年「搖晃」生涯轉戰自媒體

買房主力變了！女性購屋占比連5年升　3都「女主人」過半

花蓮和仁站調車「擦撞貨物列車」釀出軌　台鐵將調查懲處

男遺失無線耳機！桃園警聽音辨位　循聲迅速尋回

書包閃亮更安全　內埔警進崇文國中送反光條

男睡到臉發紫「血氧剩55%」險猝死　醫揭睡眠呼吸中止3警訊

陳傑憲傷勢報告出爐！左手食指遠端指骨骨折　預計4至6周恢復

追蹤手指骨裂！陳傑憲完成3項運動醫學檢查　上午離開高雄長庚

男人的必修課：幫老婆拍照　就算是周杰倫也逃不過

生活熱門新聞

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

E級名媛出軌「劉雨柔前夫」被抓包　傳下跪掌嘴求饒

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

住一晚破萬「玩到11點才回飯店」　台人曝1句真心話

「天然瘦瘦針」曝光！營養師點名5食物

出國注意！代購6類保健品恐觸法　最重罰200萬

AV女優被酸　貼三上悠亞啦啦隊照反擊

快訊／14縣市低溫特報！急凍跌破10度

國道抓時速94「未保持車距」　網轟：先抓烏龜車

今晨7.1度！半個台灣急凍　最冷時刻出爐

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG

冷氣團強襲明晨探10度！下周全台轉暖熱飆31度

E級名媛劈腿被抓包　父爆索討3000萬分手封口費

春分「龍抬頭」土地公生日要來了　3生肖旺翻

更多熱門

相關新聞

2026年3月運勢指南！掌握開運關鍵日期　低調重整迎好運

2026年3月運勢指南！掌握開運關鍵日期　低調重整迎好運

步入2026年3月，整體的運勢流向正迎來關鍵轉變。若能洞察運氣的起伏，便能趨吉避凶，為自己招來好運。日本網站《Trill》近期分享了3月份的開運指南，強調這是一個「整理與預備」的月份。透過有意識地調整生活節奏，並在特定的節氣與吉日採取相應行動，就能讓春季之後的能量銜接更加順暢。

你是高物慾人嗎？3招戒掉亂買

你是高物慾人嗎？3招戒掉亂買

三月轉運趁現在！清空這5種舊物　迎向輕盈好運新年度

三月轉運趁現在！清空這5種舊物　迎向輕盈好運新年度

在酷澎買滑鼠　他收到「一包白色粉末」傻了

在酷澎買滑鼠　他收到「一包白色粉末」傻了

居家整理誤區：一堆收納盒更糟

居家整理誤區：一堆收納盒更糟

關鍵字：

春季斷捨離物品整理購物心情

讀者迴響

熱門新聞

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球單據

E級名媛出軌「劉雨柔前夫」被抓包　傳下跪掌嘴求饒

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

Google地圖導入Gemini　對話就能找地點

799玩具化妝台被爆搶　好市多：將盡快補貨

快訊／美軍KC-135加油機「伊拉克墜毀」

只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫嘆：直接壓垮脊髓

住一晚破萬「玩到11點才回飯店」　台人曝1句真心話

《中華一番》小當家真的參戰地府大賽！

「天然瘦瘦針」曝光！營養師點名5食物

出國注意！代購6類保健品恐觸法　最重罰200萬

AV女優被酸　貼三上悠亞啦啦隊照反擊

更多

最夯影音

更多
林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面