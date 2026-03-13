2026掃除別只會移雜物！專家：清空這4類「居家囤積」最有效

▲別讓幾年前買的東西繼續佔位。2026年春天，專家建議透過「斷捨離」徹底清空不再使用的物品，比起費力搬動雜物除塵，直接清空更能找回心理自由與生活空間。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

每到冬末春初，看著家中角落堆積的雜物，許多人總會湧起一股莫名的焦慮。國外網站《Treehugger》文章中提到，這或許與人們熱衷「春季大掃除」的心理不謀而合，希望能藉此驅散冬天的沉悶，迎接清新的開始。然而，斷捨離專家約書亞．貝克（Joshua Becker）指出，回顧幾年前的那場全球疫情，當時美國人在居家用品上的消費支出一度激增了38%；儘管那段日子已成往事，但許多人家中至今仍塞滿了當時為了居家辦公、室內運動或打發時間而買的器材與裝飾。貝克建議，在2026年的今天，我們更該進行的是「春季斷捨離」而非單純的大掃除，透過徹底清空這些不再需要的囤積物，不僅能找回空間與時間，更是對環境與下一代負責的生活態度。

面對雜物：你必須思考的四個真相

雖然徹底清理居家環境絕非易事，也沒有所謂的「完美時機」，但趁著夏天來臨前動手，絕對比拖延下去好。在整理過程中，不妨試著思考以下幾個觀點，幫助自己重新審視物品在生活中的角色：

一、你可能高估了物品的價值

一件東西的價值，取決於陌生人願意花多少錢購買，而這往往遠低於你的購入價，因為他人對這項物品並沒有情感連結。請接受「賣掉它可能換不到多少現金」的事實；換個角度想，你從此不再需要花心力維護、管理這項物品，所獲得的「自由」其實更值錢。

二、長遠來看，沒人想要你的遺物

這點聽起來或許沉重，但許多長輩過世後留下的滿屋雜物，往往成為子女沉重的負擔，甚至延長了哀悼的痛苦。別把這種「垃圾大轉移」留給親友當作最後的遺產。即便你覺得死亡還很遙遠，也可以試著問自己：「如果我明天不在了，誰會想要這些東西？誰得來處理它們？」

三、改變對物質的依賴模式

如果不改變與物品的關係，雜物感永遠不會消失。就算這次清理得再乾淨，若不停止衝動購物，家裡很快又會被填滿。當下次想透過「購物療法」抒發壓力時，請深呼吸並思考每件產品從生產到廢棄所消耗的資源，或許這點環保意識能讓你打消念頭。

四、別人現在可能正需要它

如果你正糾結於「以後可能用得到」而捨不得丟，請提醒自己：世界上某個角落，或許有人「現在」就迫切需要它。讓物品去發揮功能，難道不比把它封存在儲藏室吃灰塵更好嗎？我們生活在物資充裕的時代，如果未來真的急需，一定能再找到替代品。

至於那些狀況差到無法捐贈或轉賣的東西，也不要因為罪惡感而讓家裡變成它的「最終安息地」。允許自己將其丟棄，並下定決心不再買新的東西來填補那個空位。

在「太多」與「太少」之間找平衡

雖然要達到極致簡約並不容易，甚至在幾年前封閉的日子裡，我們也曾感謝那些雜物帶來的娛樂與陪伴。但生活總是在「太多」與「太少」之間尋求平衡。如果你也覺得家裡東西多得有些過頭，就把2026年的這個春天當作你的「斷捨離之春」吧！一旦雜物消失了，接下來的大掃除自然會變得輕而易舉。