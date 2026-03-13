　
億元級翡翠與趙無極巔峰作降臨微風南山　保利香港2026春拍預展閃耀台北

▲▼首圖,保利香港拍賣,頂級藝術品,台北預展,億元翡翠。（圖／保利香港拍賣）

▲「2026春季拍賣台北預展」將在台北微風南山藝文展演中心揭幕。（圖／保利香港拍賣提供，下同）

生活中心／綜合報導

頂級藝術品盛會即將引爆台北！保利香港拍賣「2026春季拍賣台北預展」將於3月14日至15日，連續兩天在台北微風南山藝文展演中心隆重揭幕，這場被譽為今年春季最受注目的藝術盛典，不僅匯聚了價值數億台幣的現當代藝術、中國書畫、古董珍玩，更有頂級翡翠與百達翡麗名錶等珍稀逸品，深受收藏家青睞。

本次預展的規格堪稱博物館級別，最令市場震撼的焦點，莫過於一條估價高達3,000萬港元（約新台幣1.2億元）的「天然翡翠珠配紅寶石及鑽石項鏈」，以及二十世紀藝術巨匠趙無極與吳大羽的抽象巔峰之作，以下整理出本次展覽絕不能錯過的四大亮點！

▲▼保利香港拍賣,頂級藝術品,台北預展,億元翡翠。（圖／保利香港拍賣提供）

▲天然翡翠珠配紅寶石及鑽石項鏈，附香港玉石鑑定中心證書，估價：HKD 20,000,000-30,000,000。

亮點一：億元級翡翠項鏈閃耀微風南山！38顆綠翡翠譜寫「大珠小珠落玉盤」

在珠寶界，翡翠珠鏈一直被視為「收藏之巔」，因為要集齊色澤、種水完全一致的翡翠原石極其困難。本次預展的領銜之作天然翡翠珠項鏈，由38顆飽滿圓潤的翡翠珠串連而成，最大顆直徑達14.48毫米，更巧妙的是，扣頭處綴以紅寶石，呈現「萬綠叢中一點紅」的高雅層次，另一焦點拍品為「紫氣東來」天然紫羅蘭翡翠配鑽石耳環及戒指套裝，以一抹雍容紫韻，演繹東方美學的極致意境。

▲▼ 香港拍賣 。（圖／業者）

▲「紫氣東來」天然紫羅蘭翡翠配鑽石耳環及戒指套裝，附香港玉石鑑定中心證書，估價：HKD 1,200,000-1,800,000。

▲▼保利香港拍賣,頂級藝術品,台北預展,億元翡翠。（圖／保利香港拍賣提供）

▲趙無極的《15.07.67》1967 年作，油彩、畫布，114 x 146 cm，估價: HKD 10,800,000-15,000,000。

亮點二：趙無極「黃金時期」巔峰作現身，估價破6,000萬台幣

除了閃耀奪目的珠寶，現當代藝術部門本季拍賣品更聚焦二十世紀東方美學先驅，以多元視角構築貫穿中西與時代的藝術脈絡，其中首推趙無極、吳大羽、劉煒作品。其中，對於藝術收藏家而言，趙無極的作品是永遠的夢幻逸品。本次展出的《15.07.67》，正是藝術家藝術生涯最受推崇的1960年代中期之作。此時的趙無極正經歷從書法符號轉向宏大抽象的關鍵時刻，這件作品以極薄、半透明的油彩層層疊加，畫面宛如水墨般呼吸流動，將宋代山水雲煙的意象轉化為現代抽象語言，在1960年代的創作中，白色調作品極為罕見，此作被視為趙無極融匯中西方哲學的集大成之作，預期將吸引大批藏家競逐。

▲▼保利香港拍賣,頂級藝術品,台北預展,億元翡翠。（圖／保利香港拍賣提供）

▲吳大羽《京韻》約1980年代作，油彩、畫布、裱於紙板，53x38 cm.，估價：HKD8,000,000-12,000,000。

吳大羽的《京韻》，則是將京劇舞台上的熱烈氣氛、流轉光影與人物動態，悉數淬煉為純粹的抽象韻律，除了以層疊的紅藍重彩打底，再以白色油彩勾線，使用中國書法中撇、捺、折、鉤的筆意，將拆解形體為扭動韻律節奏，整幅作品成為其對繪畫至高追求——「色在流轉、形在跳耀」的最佳註腳。

▲▼保利香港拍賣,頂級藝術品,台北預展,億元翡翠。（圖／保利香港拍賣）

▲劉煒《你喜歡肉？》，1995年作，油彩、畫布，200x155 cm，估價待詢。

同場另一備受矚目的是被譽為「玩世現實主義」最重要的代表藝術家之作——劉煒《你喜歡肉?》 該作於 1995 年威尼斯主題展呈現，當時的劉煒剛從央美畢業六年，卻已是他第二次參與威雙。「你喜歡肉」系列只有六件，目前僅此一件流於市場。從感官到精神內省的震撼，讓國際藝壇更發現劉煒的才情之高。《你喜歡肉？》構建了一座細節驚人的感官廢墟，標誌著劉煒個人風格的成熟，更體現了 90 年代中國當代藝術中珍貴的內向探索。

▲▼保利香港拍賣,頂級藝術品,台北預展,億元翡翠。（圖／保利香港拍賣提供）

▲徐悲鴻《立馬》，設色紙本、鏡心，一九四二年作，73.5x53.5cm。估價: HKD 3,000,000 - 5,000,000

亮點三：歷史的情懷！徐悲鴻贈張學良「立馬圖」公開

除了天價珍寶，本次預展更充滿了動人的歷史故事，中國書畫部分，最受矚目的是徐悲鴻於1942年創作的《立馬》，這不只是一張畫，更是一段沈重的歷史見證，當時「少帥」張學良已被囚禁在貴州六年，徐悲鴻感同身受，特別選錄杜甫詩句「哀鳴思戰鬥，迥立向蒼蒼」題贈給「漢卿先生」（張學良），這也是目前已知徐悲鴻題贈給張學良的唯一一幅畫作，其歷史價值與珍稀程度不言而喻。

▲▼保利香港拍賣,頂級藝術品,台北預展,億元翡翠。（圖／保利香港拍賣提供）

▲張大千《撫柏懷鄉》，設色紙本、鏡心，一九六七年作，127x46cm。估價: HKD 2,000,000-3,000,000

此外，書畫巨匠張大千的作品亦不缺席。《撫柏懷鄉》是張大千旅居巴西時，寄給香港著名戰地記者兼美食專欄作家陳夢因（筆名特級校對）的思鄉之作，畫中蒼勁的古柏與超逸的高士，投射出藝術家晚年漂泊海外、心繫故土的精神世界。

▲▼保利香港拍賣,頂級藝術品,台北預展,億元翡翠。（圖／保利香港拍賣提供）

▲明永樂銅鎏金金剛手菩薩，「大明永樂年施」，H 20.3cm，估價：HKD 3,000,000-4,000,000，來源：A&J Speelman，倫敦。

亮點四：古董珍玩！完整呈現古代藝術工藝與時代風華

中國古董珍玩部門本次2026年春拍呈獻三大專場：《頤華：重要宮廷藝術珍品選粹》、《物道：中國高古藝術珍品》和《中國古董珍玩》。

本次高光拍品的明永樂 銅鎏金金剛手菩薩 ，此尊造像頭戴彎月形寶冠，面龐飽滿，身材勻稱，座面鐫刻 「大明永樂年施」 六字款。整尊造像造型生動，姿態優美大方，工藝技法精湛，鎏金澄黃飽滿，盡顯永樂皇家造像的高貴與氣派。

另一尊來自十四世紀 西藏銅鎏金釋迦牟尼說法像，尊像結跏趺端坐於蓮座之上，面相圓潤飽滿，眉間嵌飾寶石，雙眼垂斂，神態安詳慈悲。整體鑄造精良，比例勻稱，細節刻畫細膩傳神。造像質感厚重，鎏金厚實溫潤，色澤沉穩古雅，歷經數百年仍光華不減。

其餘包括「元／明 銅黑漆嵌螺鈿嬰戲圖鏡」、「清雍正 仿汝釉弦紋如意耳尊」、「明永樂 龍泉窯青釉玉壺春瓶」等古董，皆能窺見中國古代藝術工藝的深厚底蘊與時代風華。

▲▼ 香港拍賣 。（圖／業者）

▲十四世紀西藏 銅鎏金釋迦牟尼說法像，H 52.5 cm，估價：HKD 1,500,000-1,800,000，來源：Capriaquar，佩斯卡拉，意大利。

至於喜愛高端鐘錶的收藏家，本季則由百達翡麗型號5980/1A-001領銜，這款精鋼計時碼錶配備經典的藍色磨砂錶盤與一體式鏈帶，不僅外型流暢舒適，更兼具卓越的實用性能，是現今二手錶市場中最保值、詢問度最高的款式之一。

▲▼保利香港拍賣,頂級藝術品,台北預展,億元翡翠。（圖／保利香港拍賣）

▲百達翡麗 Nautilus型號5980/1A-001，精鋼鏈帶自動上弦腕錶，約2008年製，估價：HKD600,000- 900,000。

保利香港拍賣：亞太藝壇的活力引擎

保利香港拍賣成立於2012年，近年來成績斐然，不僅曾刷新吳冠中《周莊》等多項世界拍賣紀錄，更在2024年春拍創下92%的歷史最高成交率，保利香港拍賣有限公司表示，台北一直是非常重要的藏家聚集地，透過這次在微風南山的預展，希望能為亞洲藝術市場注入更多新視野。

【保利香港拍賣2026春季拍賣台北預展】
時間：3月14日至15日（11：00~18：00） 地點：台北微風南山藝文展演中心3樓 費用：免費參觀

【香港預展及拍賣地址】
時間：4月3日至8日 地點：信德中心4楼，香港干诺道中200号信德中心4樓

公司網址： https://www.polyauction.com.hk/tc

億元級翡翠與趙無極巔峰作降臨微風南山　保利香港2026春拍預展閃耀台北

