快訊／23:46花蓮縣壽豐鄉規模4.3「極淺層地震」　最大震度2級

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）
記者趙蔡州／台北報導
地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天深夜11時46分花蓮縣壽豐鄉發生芮氏規模4.3的小區域地震，震央在花蓮縣政府南南西方25.1公里處，深度18.8公里，屬於極淺層地震。
氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為2級，出現在花蓮縣水璉、花蓮縣花蓮市、南投縣奧萬大。
根據氣象署測報資料，震度2級地區為花蓮縣、南投縣，震度1級地區為台中市、宜蘭縣、彰化縣。
資料來源：氣象署
