賴清德：台灣人對和平熱愛、民主自由絕不改變　持續捍衛區域和平

▲總統賴清德出席外交部春宴。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德12日晚間出席「115年外交部春宴」時表示，不論國際局勢如何變化，台灣人民對和平的熱愛、台灣人民也堅持民主自由，絕對不會改變。他強調，將持續捍衛區域的和平穩定、守護民主自由價值、堅定地與民主友盟國家攜手合作，持續走向世界、引領世界進步繁榮。

賴清德致詞時表示，台灣以充滿希望的心，迎接新的一年。今年開春就迎來好消息，Team Taiwan在世界棒球經典賽中，將士用命、球迷塞爆東京巨蛋，雖然沒有辦法如願前往美國打第二階段，但已經贏得國際的敬重，也在體操世界盃巴庫站單槓摘金、首度在全英羽球公開賽單屆拿下兩座冠軍，更在AFC亞洲盃女足賽晉級八強，將繼續挑戰明年巴西女足世界盃的參賽資格。

賴清德說，衷心期待新的一年，國泰民安、風調雨順，國家繼續進步發展。而面對地緣政治快速變化，以及威權主義的擴張，他希望朝野團結合作，能夠成功因應各項挑戰。

賴清德強調，不論國際局勢如何變化，台灣人民對和平的熱愛、台灣人民也堅持民主自由，絕對不會改變。將持續捍衛區域的和平穩定、守護民主自由價值、堅定地與民主友盟國家攜手合作，持續走向世界、引領世界進步繁榮。