賴清德盛讚林佳龍狂飛繞地球5.2圈　設宴無數「體重為國增重」

▲總統賴清德出席外交部春宴。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德12日晚間出席「115年外交部春宴」時，感謝外交部長林佳龍積極推動「總合外交」，深化台灣與各國的夥伴關係，光去年就走訪六大洲、14國，飛行20萬9000多公里，繞行地球約5.2圈，這個月初也剛率團訪問友邦吐瓦魯國，回程過境澳洲、參訪雪梨。他還開玩笑說，去年林佳龍總共招待了401個貴賓訪團，設宴無數個宴席，體重可以說是「為國增重」。

賴清德致詞時說，也要感謝帛琉惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）總統、馬紹爾群島海妮（Hilda C. Heine）總統、聖克里斯多福及尼維斯德魯（Terrance Drew）總理、吐瓦魯戴斐立（Feleti Penitala Teo）總理，以及來自世界各地的重要友人，到訪臺灣、相挺台灣，展現深厚情誼。

賴清德說，他表國家感謝各國與台灣加強交流合作，包括台灣和英國簽署「提升貿易夥伴關係」的三項領域協議，與日本簽署「數位貿易協議」，也與美國完成貿易談判、簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」。感謝外國的貴賓、友邦國家對台灣的熱烈支持。

賴清德表示，這些都彰顯了在邁向AI新紀元的過程中，台灣將持續堅定鏈結世界、擴大與民主友盟國家的合作。他說，感謝全國人民的努力，去年台灣的經濟成長率達到8.68%，創下15年新高，就業狀況是25年來最好。另外，去年我們也遭逢天災地變，我也要代表政府感謝全國人民，不分男女老幼、東西南北，大家都踴躍發揮志工的精神，大家團結一起協助受災的民眾，走過種種困難的情境。

賴清德指出，台灣也以充滿希望的心，迎接新的一年。今年開春就迎來好消息，Team Taiwan在世界棒球經典賽中，將士用命、球迷塞爆東京巨蛋，雖然沒有辦法如願前往美國打第二階段，但已經贏得國際的敬重，也在體操世界盃巴庫站單槓摘金、首度在全英羽球公開賽單屆拿下兩座冠軍，更在AFC亞洲盃女足賽晉級八強，將繼續挑戰明年巴西女足世界盃的參賽資格。

賴清德說，衷心期待新的一年，國泰民安、風調雨順，國家繼續進步發展。而面對地緣政治快速變化，以及威權主義的擴張，他希望朝野團結合作，能夠成功因應各項挑戰。

賴清德強調，不論國際局勢如何變化，台灣人民對和平的熱愛、台灣人民也堅持民主自由，絕對不會改變。將持續捍衛區域的和平穩定、守護民主自由價值、堅定地與民主友盟國家攜手合作，持續走向世界、引領世界進步繁榮。