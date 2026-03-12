　
政治

賴清德盛讚林佳龍狂飛繞地球5.2圈　設宴無數「體重為國增重」

▲▼總統賴清德出席外交部春宴。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德出席外交部春宴。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德12日晚間出席「115年外交部春宴」時，感謝外交部長林佳龍積極推動「總合外交」，深化台灣與各國的夥伴關係，光去年就走訪六大洲、14國，飛行20萬9000多公里，繞行地球約5.2圈，這個月初也剛率團訪問友邦吐瓦魯國，回程過境澳洲、參訪雪梨。他還開玩笑說，去年林佳龍總共招待了401個貴賓訪團，設宴無數個宴席，體重可以說是「為國增重」。

賴清德致詞時說，也要感謝帛琉惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）總統、馬紹爾群島海妮（Hilda C. Heine）總統、聖克里斯多福及尼維斯德魯（Terrance Drew）總理、吐瓦魯戴斐立（Feleti Penitala Teo）總理，以及來自世界各地的重要友人，到訪臺灣、相挺台灣，展現深厚情誼。

賴清德說，他表國家感謝各國與台灣加強交流合作，包括台灣和英國簽署「提升貿易夥伴關係」的三項領域協議，與日本簽署「數位貿易協議」，也與美國完成貿易談判、簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」。感謝外國的貴賓、友邦國家對台灣的熱烈支持。

賴清德表示，這些都彰顯了在邁向AI新紀元的過程中，台灣將持續堅定鏈結世界、擴大與民主友盟國家的合作。他說，感謝全國人民的努力，去年台灣的經濟成長率達到8.68%，創下15年新高，就業狀況是25年來最好。另外，去年我們也遭逢天災地變，我也要代表政府感謝全國人民，不分男女老幼、東西南北，大家都踴躍發揮志工的精神，大家團結一起協助受災的民眾，走過種種困難的情境。

賴清德指出，台灣也以充滿希望的心，迎接新的一年。今年開春就迎來好消息，Team Taiwan在世界棒球經典賽中，將士用命、球迷塞爆東京巨蛋，雖然沒有辦法如願前往美國打第二階段，但已經贏得國際的敬重，也在體操世界盃巴庫站單槓摘金、首度在全英羽球公開賽單屆拿下兩座冠軍，更在AFC亞洲盃女足賽晉級八強，將繼續挑戰明年巴西女足世界盃的參賽資格。

賴清德說，衷心期待新的一年，國泰民安、風調雨順，國家繼續進步發展。而面對地緣政治快速變化，以及威權主義的擴張，他希望朝野團結合作，能夠成功因應各項挑戰。

賴清德強調，不論國際局勢如何變化，台灣人民對和平的熱愛、台灣人民也堅持民主自由，絕對不會改變。將持續捍衛區域的和平穩定、守護民主自由價值、堅定地與民主友盟國家攜手合作，持續走向世界、引領世界進步繁榮。

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

MissAV復活了！新網站公告：感謝新北市

林佳龍主持中東情勢應變視訊會議　外交部已協助1838國人返台

林佳龍主持中東情勢應變視訊會議　外交部已協助1838國人返台

外交部長林佳龍今（12日）主持視訊會議，聽取我國駐中東地區各館處就近期中東地區情勢及協助國人相關工作的簡報。林佳龍在會中肯定駐中東地區館處第一線同仁在情勢緊張期間積極主動、盡心盡力關懷國人安全，並運用所有可能管道與資源，提供即時安全指引，協助有意離境之人的國人順利返國或暫時轉往其他安全區域。截至目前為止，中東地區各館處已接獲486位國人主動請求協助，已協助1,838位國人平安返抵台灣。對於目前仍需協助離境的50位國人，外交部及相關館處將持續保持最密切聯繫，並依據區域情勢發展提供必要協助。

民進黨21位中國等多國新住民諮委授證　賴清德：認同台灣就是國家主人

民進黨21位中國等多國新住民諮委授證　賴清德：認同台灣就是國家主人

賴清德可望4月赴非洲友邦？　外交部證實：已收到史國政府邀請

賴清德可望4月赴非洲友邦？　外交部證實：已收到史國政府邀請

台日「棒球外交」葫蘆裡賣什麼藥　賴政府恐得不償失付出代價

台日「棒球外交」葫蘆裡賣什麼藥　賴政府恐得不償失付出代價

賴清德改口稱「大陸」　李義虎：接受九二共識沒什麼損失

賴清德改口稱「大陸」　李義虎：接受九二共識沒什麼損失

台灣外交賴清德林佳龍友邦合作經濟成長

