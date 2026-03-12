　
地方 地方焦點

植樹節種下永續新希望　新北攜產官學打造校園生態灌叢

▲新北攜手產官學打造校園生態灌叢。（圖／新北市農業局提供）

▲副市長劉和然與板橋區大觀國小學生一同種下原生樹種「豆梨」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為落實聯合國永續發展目標（SDGs），新北市政府長期推動植樹與環境保育行動。今（12）日適逢植樹節，市府攜手產官學界於板橋區大觀國小種植9種原生喬灌木，打造具有高低層次生態環境的「生態灌叢」，強化都市植樹的保育功能，同時提供學童更多元的環境教育場域。副市長劉和然也到場與學童及企業代表一同種下樹苗，象徵讓永續新希望向下扎根。

新北市農業局表示，植樹與環境保育息息相關，是需要長期深耕的永續工程。市府多年來持續推動計畫型植樹，每年以不同主題推廣種樹行動，已陸續推出「山海造林」、「都市造林」等計畫。自2025年起，更攜手北臺其他七縣市共同推動「為地球種下一棵樹－百萬人種百萬樹」計畫，廣邀各級政府、民間團體、學校與企業參與植樹行動，促進環境綠化與生態永續。

▲新北攜手產官學打造校園生態灌叢。（圖／新北市農業局提供）

▲今年度植樹活動以「多元種植 城市永續森生不息」為核心，邀請大觀國小學童親手種下樹苗。

今年植樹活動以「多元種植 城市永續森生不息」為核心，聚焦生態保育理念，並與林業試驗所全國種樹諮詢中心共同規劃都市「生態灌叢」。透過種植多元原生種喬灌木，使樹木自然形成灌叢狀態，營造高低層次分明、類似原始棲地的複層植栽環境，提供不同生物棲地需求。本次活動共種植豆梨、四照花、香楠、紅楠、烏心石、厚葉石斑木、桃金孃、野牡丹、山黃梔等9種原生植物，並期望串聯鄰近湳仔溝及大漢溪生態熱區，強化都市生態廊道功能，同時保育原生樹種。

此次植樹活動也邀集15間企業與團體代表共同打造「生態灌叢」，其中偉創力公司企業志工協助種植多株灌木，展現企業實踐ESG理念及公私協力推動都市造林的行動力。此外，大觀國小學童也親手種下樹苗，讓校園成為兼具自然保育與環境教育的學習場域，透過實際行動培養生態意識，讓永續理念向下扎根。

副市長劉和然表示，新北市積極推動「三生永續」政策，從生產、生活與生態三面向推動永續農業，並透過「為地球種下一棵樹－百萬人種百萬樹」計畫，邀請全民一同響應聯合國永續發展目標。未來市府也將持續深化生態保育理念，攜手各界種下希望，讓城市的永續環境持續開枝散葉。

▲新北攜手產官學打造校園生態灌叢。（圖／新北市農業局提供）

新北植樹生態保育永續發展原生樹種環境教育

