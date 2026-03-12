快訊／美國最貴航母「福特號」起火！　2兵受傷

▲美國最貴航母「福特號」發生火警。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

美國海軍最先進、造價最高的核動力航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford, CVN-78）12日發生火警。美軍表示，火勢已迅速控制，未影響航母作戰能力，火災原因與戰爭行動無關，且已被控制，但有2名水兵在事件中受傷，目前正接受治療，所幸沒有生命危險。

美國中央司令部（United States Central Command，CENTCOM）發布聲明指出，起火地點位於航母內部的主洗衣區域，火勢很快被撲滅，並表示這起事件與戰鬥行動無關。

▲福特號於紅海任務中火災。（圖／達志影像／美聯社）



軍方同時強調，航母的推進系統並未受到影響，各項裝備仍維持正常運作。目前福特號依然保持完整作戰能力，繼續在紅海海域執行任務。

這艘最新一代航空母艦造價超過130億美元（約新台幣4100億元），是美國海軍現役最昂貴的軍艦。近期在中東情勢升溫之際，福特號部署於紅海，並自3月初起參與代號「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）的行動，行動目標主要針對區域內與伊朗相關的軍事設施，因此也成為外界高度關注的焦點。

美軍表示，目前航母的推進系統未受到損壞，目前仍保持完全作戰能力，未遭任何戰鬥攻擊，仍持續在區域內執行任務。其他相關資訊將待更進一步消息後公布。