　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／美國最貴航母「福特號」起火！　2兵受傷

▲美國核動力航母「福特號」在紅海發生火警，火勢已經被控制。（圖／路透）

▲美國最貴航母「福特號」發生火警。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

美國海軍最先進、造價最高的核動力航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford, CVN-78）12日發生火警。美軍表示，火勢已迅速控制，未影響航母作戰能力，火災原因與戰爭行動無關，且已被控制，但有2名水兵在事件中受傷，目前正接受治療，所幸沒有生命危險。

美國中央司令部（United States Central Command，CENTCOM）發布聲明指出，起火地點位於航母內部的主洗衣區域，火勢很快被撲滅，並表示這起事件與戰鬥行動無關。

▲▼美軍第二艘航空母艦「福特號」疑似正朝地中海方向前進。（圖／達志影像／美聯社）

▲福特號於紅海任務中火災。（圖／達志影像／美聯社）

軍方同時強調，航母的推進系統並未受到影響，各項裝備仍維持正常運作。目前福特號依然保持完整作戰能力，繼續在紅海海域執行任務。

這艘最新一代航空母艦造價超過130億美元（約新台幣4100億元），是美國海軍現役最昂貴的軍艦。近期在中東情勢升溫之際，福特號部署於紅海，並自3月初起參與代號「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）的行動，行動目標主要針對區域內與伊朗相關的軍事設施，因此也成為外界高度關注的焦點。

美軍表示，目前航母的推進系統未受到損壞，目前仍保持完全作戰能力，未遭任何戰鬥攻擊，仍持續在區域內執行任務。其他相關資訊將待更進一步消息後公布。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
MissAV復活了！新網站公告：感謝新北市

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

油價飆近100美元！川普喊「美國會賺翻」：阻止邪惡伊朗比錢重要

快訊／美國最貴航母「福特號」起火！　2兵受傷

快訊／美國雷根國家機場發警報！出現可疑包裹　旅客一度緊急疏散

快訊／伊朗新最高領袖首發聲：復仇未止，荷莫茲海峽不開放

波斯灣每日減產1000萬桶！全球供應恐崩　IEA警告

伊朗石油命脈「哈爾克島」　傳美國討論派兵奪取

濟州航空179死空難「又尋獲24塊遺骨」！ 　竟被棄置1年多

猛拉大象尾巴！她嘻笑挑釁「被當場踩死」　政府拒賠償

北韓客運列車「時隔6年」駛入中國邊境！　專家曝車上乘客特別身分

19歲少年買春爽完「不想付錢」！14刀砍死流鶯　血濺大馬旅館

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

彰化食人菌群聚感染！1家8口「喉嚨像刀割」　醫提醒：致死率5成

高雄公寓晚間竄火！一樓「全面燃燒」6人獲救、3女送醫

基隆驚悚車禍！小客車失控「騰空飛起」畫面曝　橫掃3車撞民宅3傷

油價飆近100美元！川普喊「美國會賺翻」：阻止邪惡伊朗比錢重要

快訊／美國最貴航母「福特號」起火！　2兵受傷

快訊／美國雷根國家機場發警報！出現可疑包裹　旅客一度緊急疏散

快訊／伊朗新最高領袖首發聲：復仇未止，荷莫茲海峽不開放

波斯灣每日減產1000萬桶！全球供應恐崩　IEA警告

伊朗石油命脈「哈爾克島」　傳美國討論派兵奪取

濟州航空179死空難「又尋獲24塊遺骨」！ 　竟被棄置1年多

猛拉大象尾巴！她嘻笑挑釁「被當場踩死」　政府拒賠償

北韓客運列車「時隔6年」駛入中國邊境！　專家曝車上乘客特別身分

19歲少年買春爽完「不想付錢」！14刀砍死流鶯　血濺大馬旅館

共機近期「不尋常清零」　外媒彙整北京可能意圖「減少對台軍售」

油價飆近100美元！川普喊「美國會賺翻」：阻止邪惡伊朗比錢重要

北京通過民族團結促進法　台灣官員：威脅不積極促進統一會受懲罰

柯文哲臉部被寫「王八、貪汙犯」！台中男連毀5面布條落網

賴雅妍單身久到自我懷疑　迷上SEVENTEEN怦然心動

國際熱門新聞

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

濟州航空空難又尋獲24塊遺骨　竟被棄置1年多

杜拜淪鬼城「有錢人逃光」！伊朗狂轟

美雷根機場發警報　旅客一度急疏散

川普談油價飆漲：美國會賺很多錢

快訊／伊朗新領袖首發聲：不會放棄復仇

杜拜高樓被無人機「撞出大洞」

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

波斯灣每日減產1000萬桶石油！IEA警告

伊朗水雷「鎖喉」荷莫茲　目的曝光

19歲少年買春爽完「不想付錢」！14刀砍死流鶯

空襲重創伊朗世界遺產！17世紀宮殿滿地碎片

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

阿曼儲油設施遭無人機攻擊　炸出火球

更多熱門

相關新聞

陸學者：油價成為中東衝突可能性的晴雨表

陸學者：油價成為中東衝突可能性的晴雨表

美軍「福特號」航母抵達中東使對峙升級。北京師範大學教授萬喆指出，近期油價飆升主因是市場對衝突預期的「風險溢價」，而非供需基本面失衡。萬喆強調，油價上漲本質是對供應確定性的定價，目前行情反映的是市場為最壞場景提前對沖的「預期心理」，應理解為戰爭風險的晴雨表，而非戰爭必然爆發的預兆。若局勢緩和，油價隨時可能快速回調。

美軍福特號650個廁所集體罷工

美軍福特號650個廁所集體罷工

強硬施壓伊朗！川普擬採「初步有限打擊」

強硬施壓伊朗！川普擬採「初步有限打擊」

美軍兩艘航母壓境　川普逼「10天內攤牌」

美軍兩艘航母壓境　川普逼「10天內攤牌」

美軍擴大部署伊朗外海　福特號前往中東

美軍擴大部署伊朗外海　福特號前往中東

關鍵字：

福特號

讀者迴響

熱門新聞

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

陸學森爆欠債神隱！尹衍樑代償1.5億怒提告

只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫嘆：直接壓垮脊髓

出國注意！代購6類保健品恐觸法　最重罰200萬

濟州航空空難又尋獲24塊遺骨　竟被棄置1年多

冷氣團強襲明晨探10度！下周全台轉暖熱飆31度

中共發航行警告　將在南海發射火箭

保溫杯裝「4飲品」是在養細菌！2小時內沒喝完不妙了

杜拜淪鬼城「有錢人逃光」！伊朗狂轟

美雷根機場發警報　旅客一度急疏散

《中華一番》小當家真的參戰地府大賽！

愛莉莎莎開箱新家「長得不一樣」認赴韓整型

住一晚破萬「玩到11點才回飯店」　台人曝1句真心話

更多

最夯影音

更多
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝
政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面