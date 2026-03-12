　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果50周年開IG！庫克公開信預告「慶祝不同凡響」

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果（Apple）從 1976 年 4 月 1 日成立至今50周年，執行長 Tim Cook 12日晚間分享信件，為了紀年這時刻，同時致敬50年成就蘋果的人，將在未來幾周「慶祝不同凡響」，用以致敬參與這段歷程的人，也感謝持續啟發未來發展的每一位。此外，蘋果也悄悄的開通Instagram「helloapple」，有興趣的朋友不妨可以追蹤一下。

▲▼

庫克在信中表示，五十年前，在一個小車庫裡，一個偉大的想法誕生了。Apple 的創立，源自一個再單純不過的信念：科技應該貼近個人需求。在那個年代，這樣的想法看似顛覆，卻從此改變了一切。4 月 1 日，Apple 將迎來五十週年的里程碑。五十年來，我們不斷探索各種可能，並將強大的工具交付到每一雙手中。從第一部 Apple 電腦到 Mac，從 iPod 到 iPhone，從 iPad 到 Apple Watch 與 AirPods；還有陪伴日常生活的各項服務，App Store、Apple Music、Apple Pay、iCloud 與 Apple TV。我們每一次的創新突破，源於一個相同的信念：驅動世界前進的力量，來自敢於開拓不同想法的人。

對此，蘋果為了慶祝50周年，特別開設了Instagram「helloapple」，同時預告在接下來的幾週，Apple 與其全球社群將共同慶祝公司成立 50 週年，致敬世界各地的人們運用 Apple 技術所打造的創作、創新與影響力。

蘋果

