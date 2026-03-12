　
國際

快訊／美國雷根國家機場發警報！出現可疑包裹　旅客一度緊急疏散

▲▼雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagan Washington National Airport）雷根華盛頓國家機場在員工休息室發現可疑物品。。（圖／路透）

▲雷根華盛頓國家機場在員工休息室發現可疑物品。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

美國華盛頓特區的雷根華盛頓國家機場（Reagan Washington National Airport，DCA）今（當地時間）上午傳出安全事件，機場一處航廈因發現可疑物品緊急疏散乘客，警方封鎖現場並展開調查。據了解，事件無人受傷，官方尚未公布有關該物品的更多細節。

根據機場管理單位說法，可疑物品約在上午9時左右於一處員工休息室被發現。X網友表示，機場發出黃色警報，所有店鋪都關門了，員工也都撤離，航站被保全人員封鎖，旅客及人員都擠在走道。隨後機場警察立即到場處理，並在現場周邊設置安全警戒範圍。

為確保旅客安全，警方同時清空D航廈（D Concourse）區域，要求旅客暫時離開該區域，以便人員檢查並排除潛在風險。機場方面表示，相關措施純粹出於安全考量，待可疑物品完成檢查後，才會進一步決定後續處置。

截至目前為止，事件並未造成任何人員受傷，官方也尚未說明該物品的性質或來源。機場方面表示，若有進一步調查進展，將再對外發布消息。

03/10 全台詐欺最新數據

