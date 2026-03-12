快訊／美國雷根國家機場發警報！出現可疑包裹　旅客一度緊急疏散

▲雷根華盛頓國家機場在員工休息室發現可疑物品。（圖／路透）
記者董美琪／綜合報導
美國華盛頓特區的雷根華盛頓國家機場（Reagan Washington National Airport，DCA）今（當地時間）上午傳出安全事件，機場一處航廈因發現可疑物品緊急疏散乘客，警方封鎖現場並展開調查。據了解，事件無人受傷，官方尚未公布有關該物品的更多細節。
“Security incident” at terminal 2, Ronald Reagan Airport. The terminal is blocked by security and is overflowing to the hallway. pic.twitter.com/iXz86wLTrX— Ed Stetzer (@edstetzer) March 12, 2026
根據機場管理單位說法，可疑物品約在上午9時左右於一處員工休息室被發現。X網友表示，機場發出黃色警報，所有店鋪都關門了，員工也都撤離，航站被保全人員封鎖，旅客及人員都擠在走道。隨後機場警察立即到場處理，並在現場周邊設置安全警戒範圍。
DCA Terminal D right now pic.twitter.com/QkxXmnQSsU— Samuel Hagos (@SamuelHHagos) March 12, 2026
為確保旅客安全，警方同時清空D航廈（D Concourse）區域，要求旅客暫時離開該區域，以便人員檢查並排除潛在風險。機場方面表示，相關措施純粹出於安全考量，待可疑物品完成檢查後，才會進一步決定後續處置。
截至目前為止，事件並未造成任何人員受傷，官方也尚未說明該物品的性質或來源。機場方面表示，若有進一步調查進展，將再對外發布消息。
BREAKING: Concourse D is now back open at Reagan National Airport after it was evacuated earlier after the airport says a suspicious package was found in a break room. If you watch to the end of the video, you’ll see police coming out of the entrance to Concourse D. pic.twitter.com/lISG6mEX1f— Tom Roussey (@tomroussey7news) March 12, 2026
讀者迴響