地方 地方焦點

迎植樹節！　中原大學師生校園種杜鵑花

▲中原大學校園植樹

▲迎植樹節！中原大學校園種杜鵑花。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

響應3月12日植樹節，中原大學學務處生活輔導組於11日在懷恩樓前舉行「114學年度畢業生感恩植樹活動」。在圍繞「傳承」、「回憶」與「展望」三個核心理念下，由副校長吳宗遠率領師長與各系畢業生代表共同種下杜鵑花苗，透過覆土與澆灌儀式，傳達學子對母校的感謝與對未來的期許。

吳宗遠表示，植物透過光合作用為環境帶來生命力，正如教育為學子提供成長的養分。他說：「今日親手種下的杜鵑花，是大家在母校留下的祝福。期盼多年後，當各位在各自領域發揮所長、再次回到校園時，看見盛開的杜鵑，也能想起當年在植樹節前夕共同種下的這份心意。」

▲中原大學校園植樹

▲迎植樹節！中原大學校園種杜鵑花。（圖／中原大學提供）

主辦單位生輔組表示，此次特別選擇杜鵑花作為傳承載體，其花語為「永遠屬於你」，象徵師生情誼長存，也寓意畢業生將夢想的種子深植於中原。隨著歲月流轉，花苗將逐漸茁壯成長為校園景觀，見證中原學子帶著母校的養分，在各地發揮所長。

企管系畢業生代表陳雅芬同學分享，四年的學習讓她深刻感受到中原提供多元探索的環境。無論是課程、社團或各類競賽，在師長的引導下，學生能在挑戰中建立自信。她也體會到「永續」不僅是環境議題，更是一種兼顧發展與責任的價值理念。這次參與植樹活動，也讓畢業生期許自己能帶著在中原學到的知識與品格，如同花苗般在社會中逐漸成長。

這場活動由副校長吳宗遠、學務長周宇琪、永續長王玉純、總務長林義華及副學務長秦漢忠等多位師長共同參與。

03/10 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

因應全球氣候治理與淨零轉型趨勢，台中市永續發展及低碳城市推動辦公室於今（12）日在市府新市政大樓舉辦「2026台中市淨零×永續綠經濟論壇」，邀集產、官、學界代表，針對國際碳市場、永續金融、企業轉型及人才培育等面向展開深入探討，期盼協助地方產業掌握全球減碳契機。

植樹節中原大學畢業生杜鵑花永續

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝
政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

