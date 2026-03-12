楊梅區永平里推動淨零生活　獲環境部銀級認證肯定

▲二手市集則延續物品價值。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市楊梅區永平里自108年成立環保志工隊以來，在陶其瑞里長帶領下，凝聚69位志工、學校及居民力量，共同推動「淨零生活」。社區設置雨水回收「雨撲滿」，累計回收15噸雨水灌溉蔬果園，展現水資源循環精神。

該局並將雜草叢生、垃圾堆積的水圳與橋下空間改造成「無毒幸福香草蔬果園」，提供居民散步、慢跑及採收蔬果的綠意環境，落實「在地生產、在地消費」的低碳飲食。這些努力獲得環境部低碳永續家園銀級認證肯定，成為桃園推動淨零綠生活的典範。

▲永平里無毒幸福香草蔬果園。（圖／環保局提供）

環保局長顏己喨12日表示，永平里綠化面積達9,200㎡，年回收量逾10公噸、減碳量達8公噸 CO?e，自行車租借使用人次突破5萬，展現社區在生態綠化、資源循環、低碳運具及綠能節電上的成效。永美路、益新一街及埔心市場公園沿線花木扶疏，營造出生態友善的街景，居民漫步其中，既能享受清新空氣，也能感受自然活力，生活環境更加舒適宜人。

永平里也透過「桃樂資收站」與「永平彩藝修惜站」，把廢棄物轉化為資源。家具修繕後重新使用，彩繪捐贈讓物品煥然一新，二手市集則延續物品價值，減少浪費並培養學童的回收習慣。同時，公共場所與關懷據點汰換節能燈具，社區及企業設置太陽能光電系統，讓永續理念落實在日常生活。

永平里重視全民參與，定期舉辦低碳共餐、環保DIY課程及二手市集，三年來吸引超過1,500人次參與，並透過社群平台分享節能方法，使淨零理念融入日常。

永平里陶里長表示：「淨零不是遙遠的口號，而是每天的小改變，累積成大幸福！」他強調，永平里的成功來自社區共同努力，未來將持續培育更多志工種子，凝聚居民力量，帶動全民參與，共同打造低碳永續的幸福家園。