　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

楊梅區永平里推動淨零生活　獲環境部銀級認證肯定

▲楊梅區永平里綠色革命

▲二手市集則延續物品價值。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市楊梅區永平里自108年成立環保志工隊以來，在陶其瑞里長帶領下，凝聚69位志工、學校及居民力量，共同推動「淨零生活」。社區設置雨水回收「雨撲滿」，累計回收15噸雨水灌溉蔬果園，展現水資源循環精神。

該局並將雜草叢生、垃圾堆積的水圳與橋下空間改造成「無毒幸福香草蔬果園」，提供居民散步、慢跑及採收蔬果的綠意環境，落實「在地生產、在地消費」的低碳飲食。這些努力獲得環境部低碳永續家園銀級認證肯定，成為桃園推動淨零綠生活的典範。

▲楊梅區永平里綠色革命

▲永平里無毒幸福香草蔬果園。（圖／環保局提供）

環保局長顏己喨12日表示，永平里綠化面積達9,200㎡，年回收量逾10公噸、減碳量達8公噸 CO?e，自行車租借使用人次突破5萬，展現社區在生態綠化、資源循環、低碳運具及綠能節電上的成效。永美路、益新一街及埔心市場公園沿線花木扶疏，營造出生態友善的街景，居民漫步其中，既能享受清新空氣，也能感受自然活力，生活環境更加舒適宜人。

永平里也透過「桃樂資收站」與「永平彩藝修惜站」，把廢棄物轉化為資源。家具修繕後重新使用，彩繪捐贈讓物品煥然一新，二手市集則延續物品價值，減少浪費並培養學童的回收習慣。同時，公共場所與關懷據點汰換節能燈具，社區及企業設置太陽能光電系統，讓永續理念落實在日常生活。

永平里重視全民參與，定期舉辦低碳共餐、環保DIY課程及二手市集，三年來吸引超過1,500人次參與，並透過社群平台分享節能方法，使淨零理念融入日常。

永平里陶里長表示：「淨零不是遙遠的口號，而是每天的小改變，累積成大幸福！」他強調，永平里的成功來自社區共同努力，未來將持續培育更多志工種子，凝聚居民力量，帶動全民參與，共同打造低碳永續的幸福家園。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
MissAV復活了！新網站公告：感謝新北市

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

植樹節種下永續新希望　新北攜產官學打造校園生態灌叢

迎植樹節！　中原大學師生校園種杜鵑花

桃園市115年微型創業獎勵計畫開放申請　最高12萬開業補助

植樹節送苗吸人龍　台中議員服務處逾400人領樹苗

迎向COP30與全球碳趨勢　台中舉辦淨零永續綠經濟論壇

台南藝術博覽會開幕在即　黃偉哲出席新藝獎頒獎典禮

北區國稅局詳解綜合所得稅　醫藥費扣除與保險給付規定

百貨感謝祭迎春開跑　插畫家米工聯名活動掀收藏熱

路霸佔路可罰2400元　斗六警「還路於民」清路障

楊梅區永平里推動淨零生活　獲環境部銀級認證肯定

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

彰化食人菌群聚感染！1家8口「喉嚨像刀割」　醫提醒：致死率5成

高雄公寓晚間竄火！一樓「全面燃燒」6人獲救、3女送醫

基隆驚悚車禍！小客車失控「騰空飛起」畫面曝　橫掃3車撞民宅3傷

植樹節種下永續新希望　新北攜產官學打造校園生態灌叢

迎植樹節！　中原大學師生校園種杜鵑花

桃園市115年微型創業獎勵計畫開放申請　最高12萬開業補助

植樹節送苗吸人龍　台中議員服務處逾400人領樹苗

迎向COP30與全球碳趨勢　台中舉辦淨零永續綠經濟論壇

台南藝術博覽會開幕在即　黃偉哲出席新藝獎頒獎典禮

北區國稅局詳解綜合所得稅　醫藥費扣除與保險給付規定

百貨感謝祭迎春開跑　插畫家米工聯名活動掀收藏熱

路霸佔路可罰2400元　斗六警「還路於民」清路障

楊梅區永平里推動淨零生活　獲環境部銀級認證肯定

共機近期「不尋常清零」　外媒彙整北京可能意圖「減少對台軍售」

油價飆近100美元！川普喊「美國會賺翻」：阻止邪惡伊朗比錢重要

北京通過民族團結促進法　台灣官員：威脅不積極促進統一會受懲罰

柯文哲臉部被寫「王八、貪汙犯」！台中男連毀5面布條落網

陳志強.曾智希結婚4週年　居家熱舞慶祝..愛犬在旁邊配音XD

地方熱門新聞

歐都納熄燈大拍賣！飯店用品50元起

北區國稅局詳解　醫藥費扣除與保險給付規定

冒名失聯飛官發不實訊息　當事人找到了

植樹節種下永續新希望　新北攜產官學打造校園生態灌叢

百貨感謝祭迎春開跑　插畫家米工聯名活動掀收藏熱

植樹節送苗引排隊人潮　台中議員服務處逾400人領樹苗

台南藝術博覽會開幕在即黃偉哲出席新藝獎頒獎典禮

路霸佔路可罰2400元　

迎植樹節！　中原大學校園種杜鵑花

台中路樹遭吹倒　路過自小客被刮傷

桃園微型創業獎勵開放申請　最高12萬

楊梅區永平里推動淨零生活　獲銀級認證肯定

即／高雄無預警停電！1.7萬戶瞬間全黑

裕郡生技「小花蔓澤蘭萃取」奪SNQ國家品質獎

更多熱門

相關新聞

跳脫「完工即凋零」印象　台中「最綠住宅」拿下設計首獎

跳脫「完工即凋零」印象　台中「最綠住宅」拿下設計首獎

由台中市政府都發局主辦，中台灣建築設計領域的指標性活動的「第12屆台中市都市空間設計大獎」今（29）日揭曉，可觀察到建築趨勢已全面轉向「低碳永續」與「宜居生活」。其中，由「陸府織森」奪下最高榮譽年度首獎，國際建築大師隈研吾設計的逢甲大學「共善樓」與美翻天的「協園社宅」也驚艷全場。

全運會倒數！虎尾總動員打造最亮城市

全運會倒數！虎尾總動員打造最亮城市

嘉里大榮聚焦低溫物流與科學城發展　加速低碳永續轉型

嘉里大榮聚焦低溫物流與科學城發展　加速低碳永續轉型

新北表揚147位環保英雄　青年力量成新亮點

新北表揚147位環保英雄　青年力量成新亮點

基隆環保志工群英會初賽創新高　力拚全國四冠王

基隆環保志工群英會初賽創新高　力拚全國四冠王

關鍵字：

淨零生活環保志工雨撲滿低碳永續楊梅區永平里

讀者迴響

熱門新聞

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

陸學森爆欠債神隱！尹衍樑代償1.5億怒提告

只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫嘆：直接壓垮脊髓

出國注意！代購6類保健品恐觸法　最重罰200萬

濟州航空空難又尋獲24塊遺骨　竟被棄置1年多

冷氣團強襲明晨探10度！下周全台轉暖熱飆31度

中共發航行警告　將在南海發射火箭

保溫杯裝「4飲品」是在養細菌！2小時內沒喝完不妙了

杜拜淪鬼城「有錢人逃光」！伊朗狂轟

美雷根機場發警報　旅客一度急疏散

《中華一番》小當家真的參戰地府大賽！

愛莉莎莎開箱新家「長得不一樣」認赴韓整型

住一晚破萬「玩到11點才回飯店」　台人曝1句真心話

更多

最夯影音

更多
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝
政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面