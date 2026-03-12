MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市，所有台灣AV免廣告

▲MissAV被新北市政府封鎖又復活。（圖／翻攝臉書／雲爸的3C學園）



網搜小組／董美琪報導

盜版成人影音網站「MissAV」11日中午起，陸續有網友發現網站突然無法開啟，畫面顯示「此網域已遭新北市政府封鎖」，消息在社群平台與論壇迅速傳開，引發熱烈討論。沒想到網站除了公布新網域，還留言「感謝新北市」。

新北市政府表示，此次封鎖是因接獲衛福部性影像處理中心通報，有民眾申訴自己的性影像遭未經同意散布。市府依據《刑法》第319條之3及《性侵害犯罪防治法》第13條規定，要求網站在72小時內移除相關影像內容，但網站並未依期限處理，因此通知相關單位限制連線，並停止該網域的解析，以阻止使用者繼續存取。

網站被封鎖後，不少網友在社群平台表達錯愕，也有人開玩笑哀號「看不到了」，甚至有人調侃「破壞世界和平」。不過封鎖不到一天，MissAV隨即公布新的網域並重新上線，網站上還留言寫道「感謝新北市，所有台灣AV免廣告」，回應封鎖措施。

事件也引發網友對封鎖機制的討論。有人認為「更換網域並不困難」，指出政府僅從DNS層級進行限制；也有人質疑灰色產業仍如此高調是否妥當，另有網友好奇地方政府是否真的能對特定網站進行DNS封鎖。

消息曝光後，網路上出現兩極看法。有些人認為政府只是技術性阻擋，網站很快就能換網址再度上線；也有人認為封鎖行動仍有必要，至少能減少未經同意散布的性影像持續流傳。