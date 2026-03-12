桃園市115年微型創業獎勵計畫開放申請　最高12萬開業補助

▲「艾綝美無鋼圈內衣」關注乳癌病友身心需求，推廣乳房保健與療癒空間。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局12日表示，為持續鼓勵技職青年透過創業開展職涯新方向，

該局今年再度推出「115年桃園市微型創業獎勵計畫—工·藝師傅創出路」，持續透過開業獎勵金與創業輔導資源，協助具備專業技術之青年從受雇者邁向創業者，穩健踏出創業的第一步。

青年局局長侯佳齡說明，114年度計畫推動期間，成功協助多組技職青年踏上創業行動。其中，於桃園中路商圈經營「艾綝美無鋼圈內衣」的呂小姐，因關注乳癌病友身心需求，轉型推廣乳房保健與療癒空間，展現桃園青年創業的社會關懷與溫暖。

▲新住民姐妹的「芸熙美甲美睫」工作室。。（圖／青年局提供）

另位設籍桃園的新住民青年黃小姐，則透過市府免費職訓課程習得技術，於中原商圈創立「芸熙美甲美睫」工作室。黃小姐憑藉細心服務與優良品質，在競爭激烈的商圈中累積良好口碑，成功實現「開一間溫暖的店」的創業願景，成為新住民在桃園多元發展的典範。

青年局說明，「115年桃園市微型創業獎勵計畫—工·藝師傅創出路」鎖定藝術工藝、技術工藝、餐飲及美容美髮等四大產業類別，每案提供新臺幣6萬元至12萬元不等的開業獎勵金。

此外，由青創資源中心整合專業顧問團隊，提供財務規劃、市場定位及品牌行銷等諮詢輔導，陪伴青年建立營運基礎。該計畫自即日起受理申請至115年12月18日下午5時（或經費用罄）為止。