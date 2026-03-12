　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園市115年微型創業獎勵計畫開放申請　最高12萬開業補助

▲桃園市115年微型創業獎勵計畫開放申請

▲「艾綝美無鋼圈內衣」關注乳癌病友身心需求，推廣乳房保健與療癒空間。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局12日表示，為持續鼓勵技職青年透過創業開展職涯新方向，
該局今年再度推出「115年桃園市微型創業獎勵計畫—工·藝師傅創出路」，持續透過開業獎勵金與創業輔導資源，協助具備專業技術之青年從受雇者邁向創業者，穩健踏出創業的第一步。

青年局局長侯佳齡說明，114年度計畫推動期間，成功協助多組技職青年踏上創業行動。其中，於桃園中路商圈經營「艾綝美無鋼圈內衣」的呂小姐，因關注乳癌病友身心需求，轉型推廣乳房保健與療癒空間，展現桃園青年創業的社會關懷與溫暖。

▲桃園市115年微型創業獎勵計畫開放申請

▲新住民姐妹的「芸熙美甲美睫」工作室。。（圖／青年局提供）

另位設籍桃園的新住民青年黃小姐，則透過市府免費職訓課程習得技術，於中原商圈創立「芸熙美甲美睫」工作室。黃小姐憑藉細心服務與優良品質，在競爭激烈的商圈中累積良好口碑，成功實現「開一間溫暖的店」的創業願景，成為新住民在桃園多元發展的典範。

青年局說明，「115年桃園市微型創業獎勵計畫—工·藝師傅創出路」鎖定藝術工藝、技術工藝、餐飲及美容美髮等四大產業類別，每案提供新臺幣6萬元至12萬元不等的開業獎勵金。

此外，由青創資源中心整合專業顧問團隊，提供財務規劃、市場定位及品牌行銷等諮詢輔導，陪伴青年建立營運基礎。該計畫自即日起受理申請至115年12月18日下午5時（或經費用罄）為止。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
MissAV復活了！新網站公告：感謝新北市

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

植樹節種下永續新希望　新北攜產官學打造校園生態灌叢

迎植樹節！　中原大學師生校園種杜鵑花

桃園市115年微型創業獎勵計畫開放申請　最高12萬開業補助

植樹節送苗吸人龍　台中議員服務處逾400人領樹苗

迎向COP30與全球碳趨勢　台中舉辦淨零永續綠經濟論壇

台南藝術博覽會開幕在即　黃偉哲出席新藝獎頒獎典禮

北區國稅局詳解綜合所得稅　醫藥費扣除與保險給付規定

百貨感謝祭迎春開跑　插畫家米工聯名活動掀收藏熱

路霸佔路可罰2400元　斗六警「還路於民」清路障

楊梅區永平里推動淨零生活　獲環境部銀級認證肯定

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

彰化食人菌群聚感染！1家8口「喉嚨像刀割」　醫提醒：致死率5成

高雄公寓晚間竄火！一樓「全面燃燒」6人獲救、3女送醫

基隆驚悚車禍！小客車失控「騰空飛起」畫面曝　橫掃3車撞民宅3傷

植樹節種下永續新希望　新北攜產官學打造校園生態灌叢

迎植樹節！　中原大學師生校園種杜鵑花

桃園市115年微型創業獎勵計畫開放申請　最高12萬開業補助

植樹節送苗吸人龍　台中議員服務處逾400人領樹苗

迎向COP30與全球碳趨勢　台中舉辦淨零永續綠經濟論壇

台南藝術博覽會開幕在即　黃偉哲出席新藝獎頒獎典禮

北區國稅局詳解綜合所得稅　醫藥費扣除與保險給付規定

百貨感謝祭迎春開跑　插畫家米工聯名活動掀收藏熱

路霸佔路可罰2400元　斗六警「還路於民」清路障

楊梅區永平里推動淨零生活　獲環境部銀級認證肯定

共機近期「不尋常清零」　外媒彙整北京可能意圖「減少對台軍售」

油價飆近100美元！川普喊「美國會賺翻」：阻止邪惡伊朗比錢重要

北京通過民族團結促進法　台灣官員：威脅不積極促進統一會受懲罰

柯文哲臉部被寫「王八、貪汙犯」！台中男連毀5面布條落網

FTISLAND來台打卡粉絲應援燈箱！　李洪基感動道謝..讚：GOOD❤

地方熱門新聞

歐都納熄燈大拍賣！飯店用品50元起

北區國稅局詳解　醫藥費扣除與保險給付規定

冒名失聯飛官發不實訊息　當事人找到了

植樹節種下永續新希望　新北攜產官學打造校園生態灌叢

百貨感謝祭迎春開跑　插畫家米工聯名活動掀收藏熱

植樹節送苗引排隊人潮　台中議員服務處逾400人領樹苗

台南藝術博覽會開幕在即黃偉哲出席新藝獎頒獎典禮

路霸佔路可罰2400元　

迎植樹節！　中原大學校園種杜鵑花

台中路樹遭吹倒　路過自小客被刮傷

桃園微型創業獎勵開放申請　最高12萬

楊梅區永平里推動淨零生活　獲銀級認證肯定

即／高雄無預警停電！1.7萬戶瞬間全黑

裕郡生技「小花蔓澤蘭萃取」奪SNQ國家品質獎

更多熱門

相關新聞

這縣市學生「最高領10萬」　高中職、大學生申請資格一次看

這縣市學生「最高領10萬」　高中職、大學生申請資格一次看

新竹市政府宣布，115年度（2026年）「安心 Go Young」青年學生社團補助計畫自1月1日起正式受理申請。該計畫針對新竹市轄內高中職及大專院校之學生社團與自治組織，提供總額共計新台幣250萬元的活動與課程補助金。補助範圍涵蓋人才培力、公開競技及公共展演等多元領域，單案最高補助金額可達10萬元，旨在減輕學生社團經費負擔，並鼓勵青年學子透過自主提案與執行，累積實作經驗並激發跨界學習能量。

美參議員警告：25%大學生恐「畢業即失業」

美參議員警告：25%大學生恐「畢業即失業」

鄭文燦規劃　南區新住民培力中心

鄭文燦規劃　南區新住民培力中心

暖冬遊補助加碼「30歲↓年輕人」！

暖冬遊補助加碼「30歲↓年輕人」！

關鍵字：

桃園創業青年補助技職培訓新住民創業微型獎勵

讀者迴響

熱門新聞

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

陸學森爆欠債神隱！尹衍樑代償1.5億怒提告

只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫嘆：直接壓垮脊髓

出國注意！代購6類保健品恐觸法　最重罰200萬

濟州航空空難又尋獲24塊遺骨　竟被棄置1年多

冷氣團強襲明晨探10度！下周全台轉暖熱飆31度

中共發航行警告　將在南海發射火箭

保溫杯裝「4飲品」是在養細菌！2小時內沒喝完不妙了

杜拜淪鬼城「有錢人逃光」！伊朗狂轟

美雷根機場發警報　旅客一度急疏散

《中華一番》小當家真的參戰地府大賽！

愛莉莎莎開箱新家「長得不一樣」認赴韓整型

住一晚破萬「玩到11點才回飯店」　台人曝1句真心話

更多

最夯影音

更多
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝
政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面