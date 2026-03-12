北區國稅局詳解綜合所得稅　醫藥費扣除與保險給付規定

▲北區國稅局局長李雅晶（右2）說明醫藥費扣除與保險給付規定。（圖／北區國稅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

財政部北區國稅局12日表示，納稅義務人申報綜合所得稅，列報本人、配偶或受扶養親屬的醫藥及生育費，如受有保險給付，應自醫藥及生育費中予以減除，按減除後的餘額列報扣除。

該局舉例說明，納稅義務人甲君辦理113年度綜合所得稅結算申報，列報醫藥及生育費扣除額新臺幣（下同）200萬元，其中183萬元屬配偶乙君醫療費，該局查得乙君113年度就醫支出的醫藥費，受有保險公司理賠給付部分計143萬元，依前揭所得稅法規定，甲君113年度得列報醫藥及生育費扣除額為57萬元（=200萬元-保險給付143萬元），該局重新計算補徵稅額28.6萬元（=143萬元×稅率20％），甲君洽詢補稅原因，經該局詳加說明後已完納稅捐。

該局進一步說明，納稅義務人申報時若選擇採列舉扣除額，並列報本人、配偶或受扶養親屬的醫藥及生育費，應依所得稅法第17條第1項第2款第2目之3但書規定，自行減除受有保險理賠給付金額後，按減除後的醫藥費額度，列報該項列舉扣除額。

該局提醒，經國稅局核定補稅的綜合所得稅案件，納稅義務人會同時收到繳款書與核定通知書，在核定通知書最後一頁的「調整理由、法令依據及其他補充事項」，有詳細的補稅原因說明，民眾可自行查閱檢視；如仍有疑問，請撥打免費服務電話0800-000321洽詢，將有專人為您詳細說明。