　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

北區國稅局詳解綜合所得稅　醫藥費扣除與保險給付規定

▲綜所稅列舉扣除

▲北區國稅局局長李雅晶（右2）說明醫藥費扣除與保險給付規定。（圖／北區國稅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

財政部北區國稅局12日表示，納稅義務人申報綜合所得稅，列報本人、配偶或受扶養親屬的醫藥及生育費，如受有保險給付，應自醫藥及生育費中予以減除，按減除後的餘額列報扣除。

該局舉例說明，納稅義務人甲君辦理113年度綜合所得稅結算申報，列報醫藥及生育費扣除額新臺幣（下同）200萬元，其中183萬元屬配偶乙君醫療費，該局查得乙君113年度就醫支出的醫藥費，受有保險公司理賠給付部分計143萬元，依前揭所得稅法規定，甲君113年度得列報醫藥及生育費扣除額為57萬元（=200萬元-保險給付143萬元），該局重新計算補徵稅額28.6萬元（=143萬元×稅率20％），甲君洽詢補稅原因，經該局詳加說明後已完納稅捐。

該局進一步說明，納稅義務人申報時若選擇採列舉扣除額，並列報本人、配偶或受扶養親屬的醫藥及生育費，應依所得稅法第17條第1項第2款第2目之3但書規定，自行減除受有保險理賠給付金額後，按減除後的醫藥費額度，列報該項列舉扣除額。

該局提醒，經國稅局核定補稅的綜合所得稅案件，納稅義務人會同時收到繳款書與核定通知書，在核定通知書最後一頁的「調整理由、法令依據及其他補充事項」，有詳細的補稅原因說明，民眾可自行查閱檢視；如仍有疑問，請撥打免費服務電話0800-000321洽詢，將有專人為您詳細說明。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
MissAV復活了！新網站公告：感謝新北市

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

植樹節種下永續新希望　新北攜產官學打造校園生態灌叢

迎植樹節！　中原大學師生校園種杜鵑花

桃園市115年微型創業獎勵計畫開放申請　最高12萬開業補助

植樹節送苗吸人龍　台中議員服務處逾400人領樹苗

迎向COP30與全球碳趨勢　台中舉辦淨零永續綠經濟論壇

台南藝術博覽會開幕在即　黃偉哲出席新藝獎頒獎典禮

北區國稅局詳解綜合所得稅　醫藥費扣除與保險給付規定

百貨感謝祭迎春開跑　插畫家米工聯名活動掀收藏熱

路霸佔路可罰2400元　斗六警「還路於民」清路障

楊梅區永平里推動淨零生活　獲環境部銀級認證肯定

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

彰化食人菌群聚感染！1家8口「喉嚨像刀割」　醫提醒：致死率5成

高雄公寓晚間竄火！一樓「全面燃燒」6人獲救、3女送醫

基隆驚悚車禍！小客車失控「騰空飛起」畫面曝　橫掃3車撞民宅3傷

植樹節種下永續新希望　新北攜產官學打造校園生態灌叢

迎植樹節！　中原大學師生校園種杜鵑花

桃園市115年微型創業獎勵計畫開放申請　最高12萬開業補助

植樹節送苗吸人龍　台中議員服務處逾400人領樹苗

迎向COP30與全球碳趨勢　台中舉辦淨零永續綠經濟論壇

台南藝術博覽會開幕在即　黃偉哲出席新藝獎頒獎典禮

北區國稅局詳解綜合所得稅　醫藥費扣除與保險給付規定

百貨感謝祭迎春開跑　插畫家米工聯名活動掀收藏熱

路霸佔路可罰2400元　斗六警「還路於民」清路障

楊梅區永平里推動淨零生活　獲環境部銀級認證肯定

共機近期「不尋常清零」　外媒彙整北京可能意圖「減少對台軍售」

油價飆近100美元！川普喊「美國會賺翻」：阻止邪惡伊朗比錢重要

北京通過民族團結促進法　台灣官員：威脅不積極促進統一會受懲罰

柯文哲臉部被寫「王八、貪汙犯」！台中男連毀5面布條落網

【濃煙竄出】高雄公寓晚間竄火　一樓「全面燃燒」4人獲救

地方熱門新聞

歐都納熄燈大拍賣！飯店用品50元起

北區國稅局詳解　醫藥費扣除與保險給付規定

冒名失聯飛官發不實訊息　當事人找到了

植樹節種下永續新希望　新北攜產官學打造校園生態灌叢

百貨感謝祭迎春開跑　插畫家米工聯名活動掀收藏熱

植樹節送苗引排隊人潮　台中議員服務處逾400人領樹苗

台南藝術博覽會開幕在即黃偉哲出席新藝獎頒獎典禮

路霸佔路可罰2400元　

迎植樹節！　中原大學校園種杜鵑花

台中路樹遭吹倒　路過自小客被刮傷

桃園微型創業獎勵開放申請　最高12萬

楊梅區永平里推動淨零生活　獲銀級認證肯定

即／高雄無預警停電！1.7萬戶瞬間全黑

裕郡生技「小花蔓澤蘭萃取」奪SNQ國家品質獎

更多熱門

相關新聞

「國稅局主秘」炫耀WBC助澳克台　官方打臉

「國稅局主秘」炫耀WBC助澳克台　官方打臉

2026年經典賽台灣隊首戰出師不利，主將陳傑憲受傷更讓球迷心情沉重。不料，一名自稱台灣人的網友「陳柏豪」在Threads上大放厥詞，自誇協助澳洲隊情蒐並冷嘲熱諷，且還自介上寫「中區國稅局主任秘書」，慘遭網友熱搜，但中區國稅局今（6）日緊急澄清表示，機關內並無此人，該名男子也未在國稅局任職過。

川普告國稅局「索賠3166億」原因曝光！

川普告國稅局「索賠3166億」原因曝光！

扣除額提高綜所稅沒少繳　稅務單位：關鍵在「基本生活費」

扣除額提高綜所稅沒少繳　稅務單位：關鍵在「基本生活費」

7.2萬人準備領錢！綜所稅第3批退稅　明年1／20入帳

7.2萬人準備領錢！綜所稅第3批退稅　明年1／20入帳

房地合一稅慘補108萬！1關鍵被抓出僅設籍　自住優惠破功

房地合一稅慘補108萬！1關鍵被抓出僅設籍　自住優惠破功

關鍵字：

綜合所得稅醫藥費扣除保險給付補稅案例國稅局

讀者迴響

熱門新聞

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

陸學森爆欠債神隱！尹衍樑代償1.5億怒提告

只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫嘆：直接壓垮脊髓

出國注意！代購6類保健品恐觸法　最重罰200萬

濟州航空空難又尋獲24塊遺骨　竟被棄置1年多

冷氣團強襲明晨探10度！下周全台轉暖熱飆31度

中共發航行警告　將在南海發射火箭

保溫杯裝「4飲品」是在養細菌！2小時內沒喝完不妙了

杜拜淪鬼城「有錢人逃光」！伊朗狂轟

美雷根機場發警報　旅客一度急疏散

《中華一番》小當家真的參戰地府大賽！

愛莉莎莎開箱新家「長得不一樣」認赴韓整型

住一晚破萬「玩到11點才回飯店」　台人曝1句真心話

更多

最夯影音

更多
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝
政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面