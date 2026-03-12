　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南藝術博覽會開幕在即　黃偉哲出席新藝獎頒獎典禮

▲台南市長黃偉哲出席「2026台南新藝獎頒獎典禮」，頒獎表揚新銳藝術家。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲出席「2026台南新藝獎頒獎典禮」，頒獎表揚新銳藝術家。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導
「ART TAINAN 2026台南藝術博覽會」將於3月13日至15日在台南晶英酒店登場，12日晚間於晶英酒店大成廳舉行「2026台南新藝獎頒獎典禮」，現場匯聚藝文界前輩、畫廊代表及藝術家，市長黃偉哲與文化局長黃雅玲親自頒發獎狀給新藝獎得主、策展團隊與合作畫廊，向長期投入藝術創作與推廣的藝文界人士致意。▲台南市長黃偉哲出席「2026台南新藝獎頒獎典禮」，頒獎表揚新銳藝術家。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，感謝社團法人中華民國畫廊協會與各界長期投入，促成來自各國與不同城市的藝術家齊聚台南，讓活動成為具國際視野的文化藝術盛會，也展現台南深厚的人文底蘊與藝術能量。市府將持續支持藝術發展，並結合台南市美術館等文化場館資源，打造培養與展現藝術家才華的重要平台，讓更多優秀創作被看見。

邁入第14年的「ART TAINAN 2026台南藝術博覽會」，本屆精選40餘家畫廊參展，展覽利用飯店套房空間，呈現繪畫、雕塑、裝置、錄像及攝影等多元藝術形式。文化局指出，今年展會以「群島思維」為主題，呼應台南運河開通100週年，象徵城市與海洋文化的歷史連結；除國內優秀畫廊外，也邀請韓國、日本等國際畫廊參與，進一步強化跨國藝術交流。

為協助青年藝術家銜接藝術市場，台南藝術博覽會持續遴選新藝獎得主參與展出。今年特別推薦洪誼庭、蕭宇倢與曾芷郁3位藝術家作品成為展場亮點。

此外，為推動藝術教育向下扎根，現場規劃「美學教育空間」，邀請國立台南藝術大學應用藝術研究所設計7場親子美學工作坊，透過多元手作課程與藝術體驗，引導孩童培養美感與想像力，為城市播下藝術種子。▲台南市長黃偉哲出席「2026台南新藝獎頒獎典禮」，頒獎表揚新銳藝術家。（記者林東良翻攝，下同）

「2026台南新藝獎」將延續藝博會熱度，自3月12日至4月12日於台南11家在地畫廊同步展出。本屆新藝獎得主包括蕭宇倢、林奕岑、洪誼庭、曾芷郁、劉書妤、蔡昱廷、楊健生、李宸安、陳星宇、侯思齊等10人；策展人為高森信男，助理策展人施友傑、陳盈婷。典禮中亦頒發感謝狀給邀展藝術家與藝術空間業者，感謝其提供新銳藝術家展出平台，為台南藝術發展持續注入創新能量。台南市政府也邀請市民把握展期踴躍參觀，一同感受台南蓬勃的藝術創作能量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
MissAV復活了！新網站公告：感謝新北市
快訊／美國雷根國家機場發警報！旅客一度緊急疏散
蘋果50周年開IG！庫克預告「慶祝不同凡響」
中共突發航行警告　明、後2天將發射火箭
強烈冷氣團殺到！全台急凍「明晨探10℃」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

迎向COP30與全球碳趨勢　台中舉辦淨零永續綠經濟論壇

台南藝術博覽會開幕在即　黃偉哲出席新藝獎頒獎典禮

金門金寧石蚵文化季4月登場　千人剝蚵、大胃王與音樂派對吸引遊客

智慧城市展登場　台南打造AI機器人應用專區展現城市創新力

台中路樹傍晚遭吹倒橫躺2車道　路過自小客被刮傷

台南男冒名失聯飛官辛柏毅散布假訊息　南警找到人要辦了

停團1年重生　嘉義永慶高中國樂團奪全國特優

嘉藥60週年辦永續論壇　跨域創新與自然解方共探淨零未來

清境農場推草原體驗×梅峰春之饗宴兩日遊　3/14起每日出發

康寧大學開發引關注　台南藍營要求中央處理台糖土地並提完整藍圖

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

王定宇、常如山只是甜點？　E級名媛劉怡萱情史全起底！　曾是南台灣豪門醫師娘　劉雨柔前夫也暈船！

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

迎向COP30與全球碳趨勢　台中舉辦淨零永續綠經濟論壇

台南藝術博覽會開幕在即　黃偉哲出席新藝獎頒獎典禮

金門金寧石蚵文化季4月登場　千人剝蚵、大胃王與音樂派對吸引遊客

智慧城市展登場　台南打造AI機器人應用專區展現城市創新力

台中路樹傍晚遭吹倒橫躺2車道　路過自小客被刮傷

台南男冒名失聯飛官辛柏毅散布假訊息　南警找到人要辦了

停團1年重生　嘉義永慶高中國樂團奪全國特優

嘉藥60週年辦永續論壇　跨域創新與自然解方共探淨零未來

清境農場推草原體驗×梅峰春之饗宴兩日遊　3/14起每日出發

康寧大學開發引關注　台南藍營要求中央處理台糖土地並提完整藍圖

小當家真的參戰地府大賽！　《中華一番》預告冥界篇開幕

當全球戰略轉動及民生危機之際　院長包機看球與公共權力的界線

快訊／美國雷根國家機場發警報！出現可疑包裹　旅客一度緊急疏散

啦啦隊長藥物過敏「眼睛腫起來」　曬近距離自拍：像失戀

蘋果50周年開IG！庫克公開信預告「慶祝不同凡響」

Xbox新主機「Helix」傳飆破900美　微軟一旦失敗恐面硬體終結

想睡卻睡不著？6個「有效睡眠儀式」 　讓你快速入睡

星巴克3／13限定一天「大杯以上買一送一」　白色情人節前夕先喝一杯

中共發航行警告　明、後2天將在南海發射火箭

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市，所有台灣AV免廣告

【開罰扣照GG了】紅牌重機慢車道野蠻超車　擊落21歲騎士還肇逃

地方熱門新聞

歐都納熄燈大拍賣！飯店用品50元起

從日本紅回台灣！超萌「蘭獸」現身台灣國際蘭展

冒名失聯飛官發不實訊息　當事人找到了

台南與菲律賓姊妹市交流升溫加美地市長率17人訪團回訪

台中路樹遭吹倒　路過自小客被刮傷

即／高雄無預警停電！1.7萬戶瞬間全黑

全台6成洋香瓜來自台南後壁3/22辦「洋香瓜好時節」

台南市府斥資3千萬購校舍陳怡珍憂每年千萬租金成負擔

南投縣政府試辦視障按摩計畫兼顧健康和公益

台南市長榮中學140週年聖火傳遞府城路跑見證教育信仰傳承

金門大學校長遴選洪集輝獲最高票

智慧城市展登場台南打造AI機器人應用專區展現城市創新力

荒廢校區變山城學習基地台南東山水雲校區活化再現風華

2026綠博18座永續展區　主題曲「願夢花開」

更多熱門

相關新聞

智慧城市展登場台南打造AI機器人應用專區展現城市創新力

智慧城市展登場台南打造AI機器人應用專區展現城市創新力

台南市政府將於「2026智慧城市展」設立「台南主題館暨AI機器人應用專區」，透過高度整合的數據運算與AI技術，聚焦智慧照護、巡檢救災、餐飲服務與物流倉儲等四大應用場景，集結國內超過15家機器人廠商參展，從關鍵零組件、整機系統到智慧應用場域落地，完整呈現智慧機器人產業鏈的發展成果，展現台南推動智慧城市與AI機器人產業生態系的階段成果。

康寧大學開發引關注台南藍營要求中央處理台糖土地並提完整藍圖

康寧大學開發引關注台南藍營要求中央處理台糖土地並提完整藍圖

台南「五心職場」徵選開跑邀企業打造友善職場文化

台南「五心職場」徵選開跑邀企業打造友善職場文化

2026台南藝術博覽會登場打造文化之都培育藝術新秀

2026台南藝術博覽會登場打造文化之都培育藝術新秀

日本自行車感恩環台團隊抵台南黃偉哲以美食迎賓

日本自行車感恩環台團隊抵台南黃偉哲以美食迎賓

關鍵字：

台南藝術博覽會開幕黃偉哲新藝獎頒獎

讀者迴響

熱門新聞

快訊／火腿球團宣布簽下林家正

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

日媒評C組最佳陣容中華隊3人入選

嫁陳晨威3個月「中信女神哽咽證實退團」

陳芳語「沒穿bra」胸前只靠兩條線撐！

台灣女首富是她「擁480億身家」！

快訊／20:14發生地震！雙北感受搖晃

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

出國注意！代購6類保健品恐觸法　最重罰200萬

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

費仔竟是原住民？發現與台灣更深連結

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面