台南藝術博覽會開幕在即　黃偉哲出席新藝獎頒獎典禮

▲台南市長黃偉哲出席「2026台南新藝獎頒獎典禮」，頒獎表揚新銳藝術家。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「ART TAINAN 2026台南藝術博覽會」將於3月13日至15日在台南晶英酒店登場，12日晚間於晶英酒店大成廳舉行「2026台南新藝獎頒獎典禮」，現場匯聚藝文界前輩、畫廊代表及藝術家，市長黃偉哲與文化局長黃雅玲親自頒發獎狀給新藝獎得主、策展團隊與合作畫廊，向長期投入藝術創作與推廣的藝文界人士致意。

黃偉哲市長表示，感謝社團法人中華民國畫廊協會與各界長期投入，促成來自各國與不同城市的藝術家齊聚台南，讓活動成為具國際視野的文化藝術盛會，也展現台南深厚的人文底蘊與藝術能量。市府將持續支持藝術發展，並結合台南市美術館等文化場館資源，打造培養與展現藝術家才華的重要平台，讓更多優秀創作被看見。

邁入第14年的「ART TAINAN 2026台南藝術博覽會」，本屆精選40餘家畫廊參展，展覽利用飯店套房空間，呈現繪畫、雕塑、裝置、錄像及攝影等多元藝術形式。文化局指出，今年展會以「群島思維」為主題，呼應台南運河開通100週年，象徵城市與海洋文化的歷史連結；除國內優秀畫廊外，也邀請韓國、日本等國際畫廊參與，進一步強化跨國藝術交流。

為協助青年藝術家銜接藝術市場，台南藝術博覽會持續遴選新藝獎得主參與展出。今年特別推薦洪誼庭、蕭宇倢與曾芷郁3位藝術家作品成為展場亮點。

此外，為推動藝術教育向下扎根，現場規劃「美學教育空間」，邀請國立台南藝術大學應用藝術研究所設計7場親子美學工作坊，透過多元手作課程與藝術體驗，引導孩童培養美感與想像力，為城市播下藝術種子。

「2026台南新藝獎」將延續藝博會熱度，自3月12日至4月12日於台南11家在地畫廊同步展出。本屆新藝獎得主包括蕭宇倢、林奕岑、洪誼庭、曾芷郁、劉書妤、蔡昱廷、楊健生、李宸安、陳星宇、侯思齊等10人；策展人為高森信男，助理策展人施友傑、陳盈婷。典禮中亦頒發感謝狀給邀展藝術家與藝術空間業者，感謝其提供新銳藝術家展出平台，為台南藝術發展持續注入創新能量。台南市政府也邀請市民把握展期踴躍參觀，一同感受台南蓬勃的藝術創作能量。