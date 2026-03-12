強冷氣團殺到！全台急凍「明晨探10℃」　下周反彈飆31度時間曝

▲明晨受輻射冷卻影響低溫探10度，下周南部回暖飆31度，320起東北季風再增強變天。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

強烈冷氣團強勢南下，全台氣溫顯著下滑。中央氣象署表示，受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，明（13）日清晨配合「輻射冷卻」效應，各地天氣寒冷。中部以北、宜蘭低溫僅10至12度，局部空曠地區受輻射冷卻加成，恐出現個位數低溫。由於此波冷空氣屬乾冷性質，各地多為晴到多雲，白天陽光露臉後氣溫回升快速，日夜溫差較大。

氣象署觀測，明日白天北台灣高溫約17至19度，中南部則可達20至24度，南北溫差明顯。離島方面，馬祖低溫僅11度、金門12度。氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》提醒，周六（14）清晨受輻射冷卻影響，部分近山區及空曠地區仍有極端低溫出現的機率，提醒民眾留意早晚寒意，適時增添衣物。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供，下同）

周末回暖 白天舒適但早晚仍涼

氣溫預計自周六白天起逐日回升。氣象署預估，周六至周日（15）各地維持穩定天氣，周日中南部高溫可達26度以上。至於原先受關注的第3號輕度颱風「鸚鵡（NURI）」，已於今日下午減弱為低氣壓，確認對台灣無直接影響。

展望下周天氣，周一（16）起環境轉為偏東南風，全台氣溫大幅度反彈。周一至周四各地大多晴朗，南部高溫甚至上看31度，感受溫暖微熱。然而，下一波天氣轉折將落在3月20日，屆時東北季風再度增強，桃園以北及東半部將轉為有雨天氣並降溫，民眾需留意季節交替的氣溫起伏。