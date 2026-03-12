　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

強冷氣團殺到！全台急凍「明晨探10℃」　下周反彈飆31度時間曝

▲▼羽絨衣,遊客,旅遊,圍巾,圍脖,毛帽,口罩,低溫,寒流,冬天,濕冷,輻射冷卻,乾冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明晨受輻射冷卻影響低溫探10度，下周南部回暖飆31度，320起東北季風再增強變天。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

強烈冷氣團強勢南下，全台氣溫顯著下滑。中央氣象署表示，受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，明（13）日清晨配合「輻射冷卻」效應，各地天氣寒冷。中部以北、宜蘭低溫僅10至12度，局部空曠地區受輻射冷卻加成，恐出現個位數低溫。由於此波冷空氣屬乾冷性質，各地多為晴到多雲，白天陽光露臉後氣溫回升快速，日夜溫差較大。

氣象署觀測，明日白天北台灣高溫約17至19度，中南部則可達20至24度，南北溫差明顯。離島方面，馬祖低溫僅11度、金門12度。氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》提醒，周六（14）清晨受輻射冷卻影響，部分近山區及空曠地區仍有極端低溫出現的機率，提醒民眾留意早晚寒意，適時增添衣物。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供，下同）

周末回暖　白天舒適但早晚仍涼

氣溫預計自周六白天起逐日回升。氣象署預估，周六至周日（15）各地維持穩定天氣，周日中南部高溫可達26度以上。至於原先受關注的第3號輕度颱風「鸚鵡（NURI）」，已於今日下午減弱為低氣壓，確認對台灣無直接影響。

展望下周天氣，周一（16）起環境轉為偏東南風，全台氣溫大幅度反彈。周一至周四各地大多晴朗，南部高溫甚至上看31度，感受溫暖微熱。然而，下一波天氣轉折將落在3月20日，屆時東北季風再度增強，桃園以北及東半部將轉為有雨天氣並降溫，民眾需留意季節交替的氣溫起伏。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
MissAV復活了！新網站公告：感謝新北市
快訊／美國雷根國家機場發警報！旅客一度緊急疏散
蘋果50周年開IG！庫克預告「慶祝不同凡響」
中共突發航行警告　明、後2天將發射火箭
強烈冷氣團殺到！全台急凍「明晨探10℃」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

強冷氣團殺到！全台急凍「明晨探10℃」　下周反彈飆31度時間曝

快訊／20:14花蓮近海規模5.7「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／20:14發生地震！雙北感受搖晃

出國注意！代購6類保健品恐觸法　衛生局警告：最重罰200萬

媒體創辦人曾過勞暈倒　堅持執行睡前儀式卸載大腦壓力

住一晚破萬「玩到11點才回飯店」　台人曝1句真心話！全場吵翻

一早接生5嬰兒！台大醫曝感動：如生機盎然三葉草

國籍航空燃油附加費最快4月才可調　業者：依牌價變化評估

台中人快看！50歲以下也能免費打流感疫苗　3/16起限量開打

冷氣團南下越晚越冷　後天清晨最低溫探7度

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

王定宇、常如山只是甜點？　E級名媛劉怡萱情史全起底！　曾是南台灣豪門醫師娘　劉雨柔前夫也暈船！

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

強冷氣團殺到！全台急凍「明晨探10℃」　下周反彈飆31度時間曝

快訊／20:14花蓮近海規模5.7「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／20:14發生地震！雙北感受搖晃

出國注意！代購6類保健品恐觸法　衛生局警告：最重罰200萬

媒體創辦人曾過勞暈倒　堅持執行睡前儀式卸載大腦壓力

住一晚破萬「玩到11點才回飯店」　台人曝1句真心話！全場吵翻

一早接生5嬰兒！台大醫曝感動：如生機盎然三葉草

國籍航空燃油附加費最快4月才可調　業者：依牌價變化評估

台中人快看！50歲以下也能免費打流感疫苗　3/16起限量開打

冷氣團南下越晚越冷　後天清晨最低溫探7度

小當家真的參戰地府大賽！　《中華一番》預告冥界篇開幕

當全球戰略轉動及民生危機之際　院長包機看球與公共權力的界線

快訊／美國雷根國家機場發警報！出現可疑包裹　旅客一度緊急疏散

啦啦隊長藥物過敏「眼睛腫起來」　曬近距離自拍：像失戀

蘋果50周年開IG！庫克公開信預告「慶祝不同凡響」

Xbox新主機「Helix」傳飆破900美　微軟一旦失敗恐面硬體終結

想睡卻睡不著？6個「有效睡眠儀式」 　讓你快速入睡

星巴克3／13限定一天「大杯以上買一送一」　白色情人節前夕先喝一杯

中共發航行警告　明、後2天將在南海發射火箭

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市，所有台灣AV免廣告

【超派單車男】不爽被按喇叭攔公車理論　前議員協調也遭車鎖K頭

生活熱門新聞

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

快訊／20:14發生地震！雙北感受搖晃

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

出國注意！代購6類保健品恐觸法　最重罰200萬

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

交換生妹子激戰男友　確診梅毒「診間大崩潰」

他生殖器長東西膿汁狂噴　害慘床伴

費仔賺爛了！打完WBC「火速接代言」

快訊／20:14花蓮近海規模5.7地震

探8℃！　挑戰強烈冷氣團

春分「龍抬頭」土地公生日要來了　3生肖旺翻

食人菌群聚感染　1家8口喉嚨像刀割

快訊／13縣市低溫特報！天黑後快速降溫「跌破10度」

高雄和平國小畢旅飛日本5天　每人僅5千元

更多熱門

相關新聞

又挑戰強烈冷氣團　最凍時間曝

又挑戰強烈冷氣團　最凍時間曝

氣象專家林得恩表示，周四起將有另一波新的大陸冷氣團南下影響，最冷時間點會落在周四晚間至周五清晨，中部以北地區最低溫下探10度，同樣有機會可上探至強烈大陸冷氣團等級。

冷氣團接力　2波大降溫下探12℃

冷氣團接力　2波大降溫下探12℃

北東明晨濕涼　冷氣團急凍「周二探13度」雨區擴大

北東明晨濕涼　冷氣團急凍「周二探13度」雨區擴大

周末北東濕涼　下周兩波冷氣團「低溫探14度」

周末北東濕涼　下周兩波冷氣團「低溫探14度」

明後天北東有雨　下周一水氣更多「低溫探15度」

明後天北東有雨　下周一水氣更多「低溫探15度」

關鍵字：

冷氣團低溫輻射冷卻颱風鸚鵡天氣預報

讀者迴響

熱門新聞

快訊／火腿球團宣布簽下林家正

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

日媒評C組最佳陣容中華隊3人入選

嫁陳晨威3個月「中信女神哽咽證實退團」

陳芳語「沒穿bra」胸前只靠兩條線撐！

台灣女首富是她「擁480億身家」！

快訊／20:14發生地震！雙北感受搖晃

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

出國注意！代購6類保健品恐觸法　最重罰200萬

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

費仔竟是原住民？發現與台灣更深連結

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面