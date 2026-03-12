　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

中華電信喊話「AI Everywhere」3方向發展　擬配發5.2元股利

記者蘇晟彥／台北報導

中華電信 12日舉辦 2026年新春媒體餐敘，今年以「智慧韌性贏信賴，AI乘光展未來」為題，指出中華電信正持續以智慧韌性結合強大的全光網路作爲基礎，乘載無所不在的「AI算力」，賦能百工百業，帶領國家社會邁向下一世代的智慧未來，對此，董事長簡志誠也預告去年營收創歷史新高，今年預計配發5.2元股利。

▼中華電信穩健成長，2026年擬配發5.2股利。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 中華電信,台灣大哥大 。（圖／記者蘇晟彥攝）

簡志誠表示，2025年在全體員工的齊心努力下，中華電信即使面對同業合併、寬頻競爭、地震風災及電價調漲等艱難挑戰，仍然交出傲人的成績，集團營收達到2,361 億元，創下歷史新高，每股盈餘（EPS）更攀升至近八年來最佳的4.99元，股利也將發放5.2元，是近10年新高。此外，公司市值也在2025年3月成功站穩兆元大關，順利達成去年對市場的承諾與自我的期許。

中華電信在核心業務上持續稱霸，行動網路蟬聯「5G滿冠王」並獲國際雙認證第一；家用寬頻品質滿意度連續10年NO.1；在影視服務方面，Hami Video營收亦繳出年增雙位數的佳績。在企業客戶市場中，包含企業專網、衛星通訊、IDC雲端以及資安服務，皆繳出亮眼的營收成績，展現強勁的攀升動能。集團艦隊亦茁壯擴張，隨著中華資安與資拓宏宇於去年順利掛牌上市，轉投資上市櫃公司增至6家，推升總市值達1,568億元（統計時間：2026年1月份最後一個交易日市值）。

同時，中華電信深獲國內外最高榮譽肯定，不僅蟬聯《Newsweek》全球最值得信賴企業（台灣電信業唯一），在國際技術創新上與日本NTT共同推動的IOWN全光網路榮獲2025 Glotel Awards「數位基礎建設創新」大獎，自主研發的生成式AI客服方案也奪得WCA世界通訊大獎銀獎；在永續發展領域，提前達成MSCI ESG最高評等「AAA」的卓越指標。在國內更是獲獎無數，連續六年獲得行政院國家級關鍵基礎設施演習評比特優大獎（去年合計囊括4面獎座）。

對此，簡提出「AI Everywhere」三大發展方向，包含

．精技術
中華電信在網路、系統、資安、防詐四個面向不斷提升韌性，彰顯最值得信賴的品牌價值。在網路韌性方面持續建構結合海纜、行動、固網、微波與低/中/高軌衛星的「海地星空」立體通訊網路，預計於2026年啟用Astranis主權高軌衛星服務，以及台馬、台澎、澎金共3條國內海纜，並新增投資AUG East、E2A等國際海纜。在系統及資安韌性方面，中華電信不僅取得亞洲首批資料中心信賴認證（DCMoT），更領先業界深耕後量子密碼（PQC）與深化零信任安全機制。在防詐方面，領先導入AI詐騙樣態偵測防護系統與 AI簡訊防詐平台，主動攔阻異常涉詐門號。

l 次世代通訊，接軌 6G 新紀元：

中華電信全面啟動Pre-6G戰略佈局，2026年推動5G SA獨立組網計畫，選擇具代表性之指標場域建置5G SA示範場域，作為5G‑Advanced新功能驗證與創新服務試煉之平台，並深化AI驅動網路管理自動化與智慧化，建構邁向6G之前置基礎，為 2030年銜接6G做好萬全準備，實現「AI賦能6G、6G支撐AI」的融合價值。

l 光網驅動，AI 賦能百工百業：

中華電信前瞻佈局AI平台架構、算力建置與應用拓展。攜手日本NTT積極建構「全光算力網路」，以IOWN全光網路（APN）結合5G邊緣AI，提供跨雲、跨國的高速低延遲傳輸；同時結合此優勢網路，打造分散式AIDC架構與算力雲管平台，滿足AI算力之彈性擴展需求。此AI驅動引擎不僅對內大幅優化營運流程，對外支撐主權AI發展，加速AI應用落地百工百業。

．實服務

迎向「體育黃金年」，將以領先科技轉播WBC棒球經典賽、FIFA世界盃及亞運，並加碼投資台灣影視深耕「台流」。企客市場聚焦IDC雲端、資安、Pre-6G智慧應用「新百億」，積極爭取主權AI、雲地混合、邊緣AI、後量子密碼（PQC）、數位簽章、智慧聯網、大數據與衛星等商機。同時秉持「伴隨台商，全球佈局」理念，隨著台灣半導體與AI產業鏈走向世界，提供強大的跨國網路與AI賦能服務。

．智永續

中華電信亦積極推進ESG與生態保育，落實科技減碳、生物多樣性與採購再生能源，並運用智慧科技進行瀕危動物與植物保育，實現長期保育承諾，朝ESG減碳目標及NPI淨正向影響與NND無淨毀林目標邁進。

轉投資方面，將強化母子公司協作，推動新興AI、文創內容、海外市場等策略性投資，並推動子公司上市櫃（如立鼎）及預計Spin-off的「IVS（智慧影像）」團隊。同時積極優化資產結構，如新完工的「南港匯智大樓」以全光化建築與智慧化管理，成為企業入駐首選。

韌性台灣 永續未來

迎向新的一年，中華電信將持續秉持「誠信為本、客戶信賴、承諾當責、創新創價」的企業價值觀，並貫徹「精簡、務實、智慧化」的經營理念。簡董事長強調，中華電信有信心繼續保持營收、獲利雙超標、雙成長，做到「穩穩」前行，不僅「營收」及「獲利」要穩，「韌性」及「信任」更要穩，持續為客戶、策略夥伴、股東及員工創造更大價值，成為國家與社會最可靠的後盾。在AI時代，中華電信將持續扮演「賦能者」與「協創者」角色，協助百工百業完成數位與淨零雙軸轉型，厚植產業競爭力，並以科技守護自然永續，推動ESG全面躍進，乘著AI的光芒，點亮「韌性台灣 永續未來」。

03/10 全台詐欺最新數據

嘉義台灣燈會！中華電信AI拍貼、智慧解籤一次玩

嘉義台灣燈會！中華電信AI拍貼、智慧解籤一次玩

台灣年度大型節慶活動「台灣燈會」今年在嘉義登場，以「光耀台灣．點亮嘉義」為主題，結合光影藝術、文化展演與科技互動，吸引大量民眾前往賞燈。今年燈會除了各式大型花燈裝置外，更導入AI科技互動體驗，讓燈會不只是「看花燈」，而是結合科技、文化與娛樂的沉浸式活動。

2026台灣燈會　AI互動闖關抽好禮

2026台灣燈會　AI互動闖關抽好禮

中華電信扮台灣網通國家隊推手

中華電信扮台灣網通國家隊推手

繳173元電話費中千萬發票　中華電信誕生幸運兒

繳173元電話費中千萬發票　中華電信誕生幸運兒

台南市府攜手中華電信首辦AI機器人寒假營黃偉哲盼培育科技素養新世代

台南市府攜手中華電信首辦AI機器人寒假營黃偉哲盼培育科技素養新世代

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

