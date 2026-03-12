中華電信喊話「AI Everywhere」3方向發展　擬配發5.2元股利

記者蘇晟彥／台北報導

中華電信 12日舉辦 2026年新春媒體餐敘，今年以「智慧韌性贏信賴，AI乘光展未來」為題，指出中華電信正持續以智慧韌性結合強大的全光網路作爲基礎，乘載無所不在的「AI算力」，賦能百工百業，帶領國家社會邁向下一世代的智慧未來，對此，董事長簡志誠也預告去年營收創歷史新高，今年預計配發5.2元股利。

▼中華電信穩健成長，2026年擬配發5.2股利。（圖／記者蘇晟彥攝）



簡志誠表示，2025年在全體員工的齊心努力下，中華電信即使面對同業合併、寬頻競爭、地震風災及電價調漲等艱難挑戰，仍然交出傲人的成績，集團營收達到2,361 億元，創下歷史新高，每股盈餘（EPS）更攀升至近八年來最佳的4.99元，股利也將發放5.2元，是近10年新高。此外，公司市值也在2025年3月成功站穩兆元大關，順利達成去年對市場的承諾與自我的期許。

中華電信在核心業務上持續稱霸，行動網路蟬聯「5G滿冠王」並獲國際雙認證第一；家用寬頻品質滿意度連續10年NO.1；在影視服務方面，Hami Video營收亦繳出年增雙位數的佳績。在企業客戶市場中，包含企業專網、衛星通訊、IDC雲端以及資安服務，皆繳出亮眼的營收成績，展現強勁的攀升動能。集團艦隊亦茁壯擴張，隨著中華資安與資拓宏宇於去年順利掛牌上市，轉投資上市櫃公司增至6家，推升總市值達1,568億元（統計時間：2026年1月份最後一個交易日市值）。

同時，中華電信深獲國內外最高榮譽肯定，不僅蟬聯《Newsweek》全球最值得信賴企業（台灣電信業唯一），在國際技術創新上與日本NTT共同推動的IOWN全光網路榮獲2025 Glotel Awards「數位基礎建設創新」大獎，自主研發的生成式AI客服方案也奪得WCA世界通訊大獎銀獎；在永續發展領域，提前達成MSCI ESG最高評等「AAA」的卓越指標。在國內更是獲獎無數，連續六年獲得行政院國家級關鍵基礎設施演習評比特優大獎（去年合計囊括4面獎座）。

對此，簡提出「AI Everywhere」三大發展方向，包含

．精技術

中華電信在網路、系統、資安、防詐四個面向不斷提升韌性，彰顯最值得信賴的品牌價值。在網路韌性方面持續建構結合海纜、行動、固網、微波與低/中/高軌衛星的「海地星空」立體通訊網路，預計於2026年啟用Astranis主權高軌衛星服務，以及台馬、台澎、澎金共3條國內海纜，並新增投資AUG East、E2A等國際海纜。在系統及資安韌性方面，中華電信不僅取得亞洲首批資料中心信賴認證（DCMoT），更領先業界深耕後量子密碼（PQC）與深化零信任安全機制。在防詐方面，領先導入AI詐騙樣態偵測防護系統與 AI簡訊防詐平台，主動攔阻異常涉詐門號。

l 次世代通訊，接軌 6G 新紀元：

中華電信全面啟動Pre-6G戰略佈局，2026年推動5G SA獨立組網計畫，選擇具代表性之指標場域建置5G SA示範場域，作為5G‑Advanced新功能驗證與創新服務試煉之平台，並深化AI驅動網路管理自動化與智慧化，建構邁向6G之前置基礎，為 2030年銜接6G做好萬全準備，實現「AI賦能6G、6G支撐AI」的融合價值。

l 光網驅動，AI 賦能百工百業：

中華電信前瞻佈局AI平台架構、算力建置與應用拓展。攜手日本NTT積極建構「全光算力網路」，以IOWN全光網路（APN）結合5G邊緣AI，提供跨雲、跨國的高速低延遲傳輸；同時結合此優勢網路，打造分散式AIDC架構與算力雲管平台，滿足AI算力之彈性擴展需求。此AI驅動引擎不僅對內大幅優化營運流程，對外支撐主權AI發展，加速AI應用落地百工百業。

．實服務

迎向「體育黃金年」，將以領先科技轉播WBC棒球經典賽、FIFA世界盃及亞運，並加碼投資台灣影視深耕「台流」。企客市場聚焦IDC雲端、資安、Pre-6G智慧應用「新百億」，積極爭取主權AI、雲地混合、邊緣AI、後量子密碼（PQC）、數位簽章、智慧聯網、大數據與衛星等商機。同時秉持「伴隨台商，全球佈局」理念，隨著台灣半導體與AI產業鏈走向世界，提供強大的跨國網路與AI賦能服務。

．智永續

中華電信亦積極推進ESG與生態保育，落實科技減碳、生物多樣性與採購再生能源，並運用智慧科技進行瀕危動物與植物保育，實現長期保育承諾，朝ESG減碳目標及NPI淨正向影響與NND無淨毀林目標邁進。

轉投資方面，將強化母子公司協作，推動新興AI、文創內容、海外市場等策略性投資，並推動子公司上市櫃（如立鼎）及預計Spin-off的「IVS（智慧影像）」團隊。同時積極優化資產結構，如新完工的「南港匯智大樓」以全光化建築與智慧化管理，成為企業入駐首選。

韌性台灣 永續未來

迎向新的一年，中華電信將持續秉持「誠信為本、客戶信賴、承諾當責、創新創價」的企業價值觀，並貫徹「精簡、務實、智慧化」的經營理念。簡董事長強調，中華電信有信心繼續保持營收、獲利雙超標、雙成長，做到「穩穩」前行，不僅「營收」及「獲利」要穩，「韌性」及「信任」更要穩，持續為客戶、策略夥伴、股東及員工創造更大價值，成為國家與社會最可靠的後盾。在AI時代，中華電信將持續扮演「賦能者」與「協創者」角色，協助百工百業完成數位與淨零雙軸轉型，厚植產業競爭力，並以科技守護自然永續，推動ESG全面躍進，乘著AI的光芒，點亮「韌性台灣 永續未來」。