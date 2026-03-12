波斯灣每日減產1000萬桶！全球供應恐崩　IEA警告

　
國際

波斯灣每日減產1000萬桶！全球石油供應史上最大危機　IEA警告

▲▼中東戰火影響石油供應，造成全球油價上漲。（圖／視覺中國）

▲中東戰火影響石油供應。（圖／視覺中國）

記者董美琪／綜合報導

中東衝突持續升溫，伊朗近日對波斯灣能源設施發動新一波攻擊，導致全球石油供應出現劇烈動盪。隨著市場憂慮擴大，國際油價再度突破每桶100美元大關。國際能源總署（IEA）警告，當前情勢已造成全球石油市場史上最嚴重的供給中斷，其衝擊規模甚至超越1970年代能源危機。

▲▼中東戰火擴大，伊朗攻擊波斯灣能源設施，國際油價再度衝破100美元。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

▲國際油價再度衝破100美元。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

外電指出，波斯灣多國基礎設施近期接連遭到攻擊。來自巴林的畫面顯示，穆哈拉克（Muharraq）一處大型油槽遇襲後冒出濃煙，當地政府緊急呼籲居民留在室內並關閉門窗，以防吸入有害氣體。

區域安全情勢同樣緊繃。科威特國際機場再次遭到無人機襲擊並造成部分設施受損；阿拉伯聯合大公國的杜拜市中心也傳出爆炸聲響。另一方面，沙烏地阿拉伯軍方表示，已攔截多架朝夏巴（Shaybah）油田及外交使館區飛行的無人機。

▲▼中東戰火影響石油供應，造成全球油價上漲。（圖／視覺中國）

▲全球油價上漲。（圖／視覺中國）

IEA警告史上最大供給中斷

國際能源總署在最新發布的石油市場報告中指出，受戰火與運輸受阻影響，波斯灣國家的原油總產量每日已減少至少1000萬桶，約占全球石油需求的十分之一。IEA表示，這場已持續約13天的衝突，正在引發有紀錄以來最大規模的石油供應中斷。

IEA成員國釋出戰略儲油穩定市場

為穩定市場，IEA成員國已達成共識，將從各國戰略石油儲備中釋出創紀錄規模的原油，以緩解供應缺口與市場恐慌。機構同時警告，若波斯灣航運要道無法迅速恢復正常運作，供應損失可能持續擴大。

分析人士指出，海灣地區石油減產與航運受阻，已對全球能源供應鏈形成重大壓力。IEA強調，目前石油市場正處於高度不穩定狀態，各國政府必須密切監測能源安全指標。若衝突進一步升級並影響主要出口通道，全球經濟恐面臨更嚴峻的能源危機。

▼受美國和以色列對伊朗發動攻擊導致全球石油供應中斷影響，汽油價格飆升。（圖／視覺中國）

▲▼2026年3月10日，美國加州卡森市，馬拉松石油公司洛杉磯煉油廠（北美最大煉油廠之一）正在運作。受美國和以色列對伊朗發動攻擊導致全球石油供應中斷影響，汽油價格飆升。（圖／視覺中國）

03/10 全台詐欺最新數據

中東戰火未歇！阿聯酋復飛「國人搭乘未破百」　外交部籲多加運用

中東戰火未歇！阿聯酋復飛「國人搭乘未破百」　外交部籲多加運用

中東地區戰火未歇，連動多國空域開放情況，目前以色列已於3月8日有限度開放空域，外交部表示，截至今（12日），已有1,838位國人平安返台。此外，阿聯酋航空已自3月4日起，以可搭載逾500名乘客的A380大型客機復飛台灣，惟連日來相關返台航班搭載之我國旅客人數皆未達百人，建議有需要的國人可多加運用。

林佳龍主持中東情勢應變視訊會議　外交部已協助1838國人返台

林佳龍主持中東情勢應變視訊會議　外交部已協助1838國人返台

伊朗打擊精準度暴增　可能用中國北斗

伊朗打擊精準度暴增　可能用中國北斗

伊朗石油命脈哈爾克島　傳美討論派兵奪取

伊朗石油命脈哈爾克島　傳美討論派兵奪取

習近平戰略算計　讓中東拖住美國無法抽腿

習近平戰略算計　讓中東拖住美國無法抽腿

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

