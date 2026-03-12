波斯灣每日減產1000萬桶！全球供應恐崩　IEA警告

▲中東戰火影響石油供應。（圖／視覺中國）



記者董美琪／綜合報導

中東衝突持續升溫，伊朗近日對波斯灣能源設施發動新一波攻擊，導致全球石油供應出現劇烈動盪。隨著市場憂慮擴大，國際油價再度突破每桶100美元大關。國際能源總署（IEA）警告，當前情勢已造成全球石油市場史上最嚴重的供給中斷，其衝擊規模甚至超越1970年代能源危機。

▲國際油價再度衝破100美元。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）



外電指出，波斯灣多國基礎設施近期接連遭到攻擊。來自巴林的畫面顯示，穆哈拉克（Muharraq）一處大型油槽遇襲後冒出濃煙，當地政府緊急呼籲居民留在室內並關閉門窗，以防吸入有害氣體。

區域安全情勢同樣緊繃。科威特國際機場再次遭到無人機襲擊並造成部分設施受損；阿拉伯聯合大公國的杜拜市中心也傳出爆炸聲響。另一方面，沙烏地阿拉伯軍方表示，已攔截多架朝夏巴（Shaybah）油田及外交使館區飛行的無人機。

▲全球油價上漲。（圖／視覺中國）



IEA警告史上最大供給中斷

國際能源總署在最新發布的石油市場報告中指出，受戰火與運輸受阻影響，波斯灣國家的原油總產量每日已減少至少1000萬桶，約占全球石油需求的十分之一。IEA表示，這場已持續約13天的衝突，正在引發有紀錄以來最大規模的石油供應中斷。

IEA成員國釋出戰略儲油穩定市場

為穩定市場，IEA成員國已達成共識，將從各國戰略石油儲備中釋出創紀錄規模的原油，以緩解供應缺口與市場恐慌。機構同時警告，若波斯灣航運要道無法迅速恢復正常運作，供應損失可能持續擴大。

分析人士指出，海灣地區石油減產與航運受阻，已對全球能源供應鏈形成重大壓力。IEA強調，目前石油市場正處於高度不穩定狀態，各國政府必須密切監測能源安全指標。若衝突進一步升級並影響主要出口通道，全球經濟恐面臨更嚴峻的能源危機。

▼受美國和以色列對伊朗發動攻擊導致全球石油供應中斷影響，汽油價格飆升。（圖／視覺中國）

