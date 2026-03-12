已助1838國人返台！阿聯酋復飛「國人搭乘未破百」　外交部籲多加運用

▲中東地區國人撤離應對指南及聯繫資訊。（圖／外交部提供）

記者詹詠淇／台北報導

中東地區戰火未歇，連動多國空域開放情況，目前以色列已於3月8日有限度開放空域，外交部表示，截至今（12日），已有1,838位國人平安返台。此外，阿聯酋航空已自3月4日起，以可搭載逾500名乘客的A380大型客機復飛台灣，惟連日來相關返台航班搭載之我國旅客人數皆未達百人，建議有需要的國人可多加運用。

外交部表示，中東地區戰火未歇，連動多國空域開放情況，目前以色列已於3月8日有限度開放空域，外交部及我國駐中東地區相關館處，從衝突發生以來持續通力合作，因地制宜、積極協助滯留當地、有意離境的國人返國。

外交部指出，截至12日為止，已有1,838位國人平安返台，依最新統計，此區有離境需求的國人數，由高峰期近200人，目前已剩50人，多以長期旅居當地的國人為主。我國駐中東館處除將持續積極主動聯繫國人、協助有意離境者返國外，亦基於人道優先考量，協助1名與國人同行的中國籍人士順利離境。

此外，外交部指出，阿聯酋航空已自3月4日起，以可搭載逾500名乘客的A380大型客機復飛台灣，惟連日來相關返台航班搭載之我國旅客人數皆未達百人，建議有需要的國人可多加運用。

外交部另提醒，近日自我國飛往杜拜的國人數持續增加，外交部因應情勢變化，已調升阿聯大公國等區域10國的旅遊警示燈號，建議國人非必要勿前往此地區，倘仍有商旅或過境需求，務請提高警覺。

外交部強調，外交部及我國駐外館處始終將國人的安全和福祉放在首位，除已在外交部網站開設「因應中東情勢服務專區」，以及每日發布「外交部協助中東滯留國人返台統計」資訊外，同時並製作「旅行／過境關懷卡」在機場向搭乘前往杜拜班機的國人發放，提醒國人登錄「旅外國人動態網頁」，以利我國駐外館處可即時聯繫國人並提供協助。

外交部表示，國人如果在以色列、伊朗及中東等衝突地區遭遇危難或緊急事故，請即撥打以下專線，我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；我國駐巴林台北貿易辦事處急難救助電話：+973-39655139；我國駐阿曼王國台北經濟文化辦事處急難救助電話：+968-99449875；我國駐科威特王國台北商務代表處急難救助電話：+965-66565762。

國人如在沙烏地阿拉伯及卡達遇危難或緊急事故，請撥打我國駐沙烏地阿拉伯王國台北經濟文化代表處急難救助電話：+966-505-223-725；國人如在伊朗、阿聯大公國遇危難或緊急事故，請撥打我國駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-645-3018；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得必要協助。