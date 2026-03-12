　
政治

已助1838國人返台！阿聯酋復飛「國人搭乘未破百」　外交部籲多加運用

▲▼中東地區國人撤離應對指南及聯繫資訊。（圖／外交部提供）

▲中東地區國人撤離應對指南及聯繫資訊。（圖／外交部提供）

記者詹詠淇／台北報導

中東地區戰火未歇，連動多國空域開放情況，目前以色列已於3月8日有限度開放空域，外交部表示，截至今（12日），已有1,838位國人平安返台。此外，阿聯酋航空已自3月4日起，以可搭載逾500名乘客的A380大型客機復飛台灣，惟連日來相關返台航班搭載之我國旅客人數皆未達百人，建議有需要的國人可多加運用。

外交部表示，中東地區戰火未歇，連動多國空域開放情況，目前以色列已於3月8日有限度開放空域，外交部及我國駐中東地區相關館處，從衝突發生以來持續通力合作，因地制宜、積極協助滯留當地、有意離境的國人返國。

外交部指出，截至12日為止，已有1,838位國人平安返台，依最新統計，此區有離境需求的國人數，由高峰期近200人，目前已剩50人，多以長期旅居當地的國人為主。我國駐中東館處除將持續積極主動聯繫國人、協助有意離境者返國外，亦基於人道優先考量，協助1名與國人同行的中國籍人士順利離境。

此外，外交部指出，阿聯酋航空已自3月4日起，以可搭載逾500名乘客的A380大型客機復飛台灣，惟連日來相關返台航班搭載之我國旅客人數皆未達百人，建議有需要的國人可多加運用。

外交部另提醒，近日自我國飛往杜拜的國人數持續增加，外交部因應情勢變化，已調升阿聯大公國等區域10國的旅遊警示燈號，建議國人非必要勿前往此地區，倘仍有商旅或過境需求，務請提高警覺。

外交部強調，外交部及我國駐外館處始終將國人的安全和福祉放在首位，除已在外交部網站開設「因應中東情勢服務專區」，以及每日發布「外交部協助中東滯留國人返台統計」資訊外，同時並製作「旅行／過境關懷卡」在機場向搭乘前往杜拜班機的國人發放，提醒國人登錄「旅外國人動態網頁」，以利我國駐外館處可即時聯繫國人並提供協助。

外交部表示，國人如果在以色列、伊朗及中東等衝突地區遭遇危難或緊急事故，請即撥打以下專線，我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；我國駐巴林台北貿易辦事處急難救助電話：+973-39655139；我國駐阿曼王國台北經濟文化辦事處急難救助電話：+968-99449875；我國駐科威特王國台北商務代表處急難救助電話：+965-66565762。

國人如在沙烏地阿拉伯及卡達遇危難或緊急事故，請撥打我國駐沙烏地阿拉伯王國台北經濟文化代表處急難救助電話：+966-505-223-725；國人如在伊朗、阿聯大公國遇危難或緊急事故，請撥打我國駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-645-3018；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得必要協助。

 
03/10 全台詐欺最新數據

相關新聞

林佳龍主持中東情勢應變視訊會議　外交部已協助1838國人返台

林佳龍主持中東情勢應變視訊會議　外交部已協助1838國人返台

外交部長林佳龍今（12日）主持視訊會議，聽取我國駐中東地區各館處就近期中東地區情勢及協助國人相關工作的簡報。林佳龍在會中肯定駐中東地區館處第一線同仁在情勢緊張期間積極主動、盡心盡力關懷國人安全，並運用所有可能管道與資源，提供即時安全指引，協助有意離境之人的國人順利返國或暫時轉往其他安全區域。截至目前為止，中東地區各館處已接獲486位國人主動請求協助，已協助1,838位國人平安返抵台灣。對於目前仍需協助離境的50位國人，外交部及相關館處將持續保持最密切聯繫，並依據區域情勢發展提供必要協助。

伊朗打擊精準度暴增　可能用中國北斗

伊朗打擊精準度暴增　可能用中國北斗

伊朗石油命脈哈爾克島　傳美討論派兵奪取

伊朗石油命脈哈爾克島　傳美討論派兵奪取

習近平戰略算計　讓中東拖住美國無法抽腿

習近平戰略算計　讓中東拖住美國無法抽腿

伊朗水雷「鎖喉」荷莫茲　目的曝光

伊朗水雷「鎖喉」荷莫茲　目的曝光

