社會 社會焦點 保障人權

快訊／高雄公寓晚間竄火！一樓「全面燃燒」6人獲救、3女送醫

記者吳奕靖、閔文昱／高雄報導

高雄市鹽埕區大公路今（12）日晚間7時許傳出火警，一棟公寓1樓全面燃燒，火勢並延燒至2樓，現場濃煙竄出。警消獲報後立即派遣大批人車趕往搶救，並由特搜第一、第二分隊支援到場。

▲高雄公寓晚間竄火。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄公寓晚間竄火。（圖／記者吳奕靖翻攝）

消防人員到場後迅速展開搜救行動，最終從公寓內救出6人，其中包含多名女性。初步了解，其中3名女性因身體不適送醫治療，所幸目前均意識清楚。

警消目前持續在現場進行殘火處理與清查，詳細起火原因及相關情形仍有待消防單位進一步調查釐清。

03/10 全台詐欺最新數據

快訊／伊朗新最高領袖首發聲：復仇未止，荷莫茲海峽不開放
波斯灣每日減產1000萬桶！全球石油供應史上最大危機　IEA
Gogoro創辦人陸學森爆「欠1.5億失聯」！尹衍樑跨海查資
保溫杯裝「4飲品」是在養細菌　醫示警2小時內沒喝完不妙了

高雄火災鹽埕區公寓火警消防救援緊急送醫

