快訊／高雄公寓晚間竄火！一樓「全面燃燒」6人獲救、3女送醫

記者吳奕靖、閔文昱／高雄報導

高雄市鹽埕區大公路今（12）日晚間7時許傳出火警，一棟公寓1樓全面燃燒，火勢並延燒至2樓，現場濃煙竄出。警消獲報後立即派遣大批人車趕往搶救，並由特搜第一、第二分隊支援到場。

▲高雄公寓晚間竄火。（圖／記者吳奕靖翻攝）

消防人員到場後迅速展開搜救行動，最終從公寓內救出6人，其中包含多名女性。初步了解，其中3名女性因身體不適送醫治療，所幸目前均意識清楚。

警消目前持續在現場進行殘火處理與清查，詳細起火原因及相關情形仍有待消防單位進一步調查釐清。