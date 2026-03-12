主持中東情勢應變視訊會議　林佳龍：運用所有管道資源協助國人返國

▲駐中東地區相關館處館長參與視訊會議，說明駐地最新情勢發展及協助國人情形。（圖／外交部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍今（12日）主持視訊會議，聽取我國駐中東地區各館處就近期中東地區情勢及協助國人相關工作的簡報。林佳龍在會中肯定駐中東地區館處第一線同仁在情勢緊張期間積極主動、盡心盡力關懷國人安全，並運用所有可能管道與資源，提供即時安全指引，協助有意離境之人的國人順利返國或暫時轉往其他安全區域。截至目前為止，中東地區各館處已接獲486位國人主動請求協助，已協助1,838位國人平安返抵台灣。對於目前仍需協助離境的50位國人，外交部及相關館處將持續保持最密切聯繫，並依據區域情勢發展提供必要協助。

林佳龍表示，中東地區自2月28日發生戰事至今已近兩週，感謝各館長在多國空域一度封閉、交通受阻的情況下，第一時間成立專案應變小組，持續掌握區域安全情勢，並積極協助國人返台及提供必要安全指引。

林佳龍對各館處館長與同仁在緊急情勢下的迅速應變與辛勞付出表達由衷感謝。林佳龍也提到，外交部已迅速在官網設置「因應中東情勢服務專區」，即時彙整並更新相關資訊，提供國人查詢與參考，以利掌握最新情勢。

林佳龍特別指出，在人力有限且部分館處兼轄多個地區的情況下，各館處同仁仍主動積極任事，並透過跨館處通力合作，全力協助國人安全離境。例如駐以色列代表處在第一時間協助國人前往約旦，並由駐約旦代表處接續提供照料與協助；滯留杜拜的國人人數最多，駐杜拜辦事處與駐阿曼代表處密切協調，協助國人經陸路前往阿曼。

駐巴林代表處與駐科威特代表處協助安排車輛，載運國人前往沙烏地阿拉伯，其中駐巴林代表處基於人道考量，也協助1名與我國人同行的中國籍人士離境。此外，駐沙烏地阿拉伯代表處同仁更不畏危險，親赴卡達協助滯留當地的國人順利離境。林佳龍對同仁的專業與辛勞表達高度肯定，並期勉駐外館處持續密切關注區域情勢變化，同時注意自身安全與健康。

外交部表示，截至目前為止，中東地區各館處已接獲486位國人主動請求協助，駐外人員均逐一聯繫並確認在當地的僑胞及國人安全。在交通受阻及情勢不穩定等多重挑戰下，外交部與駐外館處已協助1,838位國人平安返抵台灣。對於目前仍需協助離境的50位國人，外交部及相關館處將持續保持最密切聯繫，並依據區域情勢發展提供必要協助，全力確保國人安全。

此外，由於中東地區情勢仍持續變化，外交部指出，目前自杜拜返國的阿聯酋航空商業航班均為A380機型，每班可搭載逾500名乘客。經連日協助國人搭乘航班返台後，目前每日飛往台灣的航班仍有空位。外交部呼籲有離境需求的國人，主動與我國駐杜拜辦事處聯繫，以利協助儘速搭乘商業航班離境。

外交部提醒，注意到近日仍有不少國人前往中東地區過境或旅行。鑒於區域情勢仍具不確定性，為避免區域衝突影響航線及航班，外交部再次呼籲國人如非必要，應避免前往相關地區。如確有必要前往當地，外交部已製作「赴中東地區旅行／過境關懷卡」，提醒國人出發前至外交部領事事務局網站完成「出國登錄」，留下個人緊急聯絡資訊，以利我駐外館處於必要時即時提供協助。