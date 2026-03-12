　
地方 地方焦點

路霸佔路可罰2400元　斗六警「還路於民」清路障

▲清潔隊將占用道路的盆栽與路障搬離，恢復道路通行空間。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲清潔隊將占用道路的盆栽與路障搬離，恢復道路通行空間。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為維護市區道路交通安全與順暢，並保障用路人通行權益，雲林縣警察局斗六分局積極聯合斗六市公所清潔隊執行「清道專案」，針對武昌路、雲林路、建成路、鎮東路等路段，加強清理占用道路的盆栽、雜物及攤販等情形，還給市民安全順暢的通行空間。

斗六警分局表示，部分住戶及商家為了方便，常以交通錐、水桶、盆栽等物品占用道路，不僅影響交通秩序，也增加行人與車輛通行風險。為改善此情形，員警先逐一前往相關地點進行勸導，請民眾自行移除占用物品，並配合清潔隊將仍占用道路的雜物及路障清除。

警分局指出，此次專案執行過程中，多數商家及住戶均能配合勸導，主動移除占用道路物品，讓原本受阻的道路恢復順暢，為用路人騰出更安全的通行空間，也展現民眾共同維護交通環境的良好公德心。

警方強調，若發現以交通錐、水桶、盆栽等物品占用道路情形，除要求立即改善外，亦將依《道路交通管理處罰條例》第82條第1項第1款規定，對行為人或其雇主處1200元以上2400元以下罰鍰，呼籲民眾共同維護道路安全與交通秩序。

▲清潔隊將占用道路的盆栽與路障搬離，恢復道路通行空間。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲清潔隊將占用道路的盆栽與路障搬離，恢復道路通行空間。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


03/10 全台詐欺最新數據

