軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

伊朗打擊精準度暴衝　專家懷疑背後是中國北斗系統

▲情報專家研判，伊朗飛彈打擊精準度大幅提升，關鍵可能是改用中國「北斗」衛星導航系統，不再依賴美國GPS。（圖／視覺中國）

▲情報專家研判，伊朗飛彈打擊精準度大幅提升，關鍵可能是改用中國「北斗」衛星導航系統。（圖／視覺中國）

文／中央社

伊朗在反擊美國與以色列的戰事期間展現精準打擊能力，情報專家研判關鍵很可能是伊朗換用中國「北斗」衛星導航系統使然。

前法國對外安全總局（DGSE）情報課長朱列（Alain Juillet）這週在法國時事評論播客節目La Matinale Tocsin表示，從去年6月與以色列打過12天戰爭後，伊朗的打擊精準度明顯提高，很可能是已獲得中國「北斗」衛星導航系統的權限。

朱列說：「這場戰爭的一個令人驚訝之處在於，與8個月前的以伊12日戰爭相比，伊朗飛彈的精準度更高，這引發許多關於這些飛彈導引系統的好奇。」朱列曾於2002至2003年間任職法國對外安全總局情報課長。

半島電視台（Al Jazeera）報導，美國與以色列2月28日轟炸伊朗，擊斃包括最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）在內的多位伊朗政軍高層，伊朗則用飛彈、無人機反擊以色列及波斯灣國家的美軍設施。雖然以色列與美軍攔截許多來襲飛彈，但仍有部分飛彈突破防禦，造成重大破壞與人員傷亡。

包括部署於約旦一套機動式的終端高空防衛系統（THAAD）的雷達，以及卡達的一套固定式美製「鋪路爪」（PAVE PAWS）預警雷達，均遭伊朗擊毀。

美國可以干擾或限制伊朗過去所用的全球定位系統（GPS），但若伊朗改用中國的北斗系統，美國就幾乎無法加以干擾。

▲美國海軍第五艦隊駐巴林總部遭到伊朗飛彈攻擊。（圖／路透）

▲美國海軍第五艦隊駐巴林總部遭到伊朗飛彈攻擊。（圖／路透）

根據半島電視台AJ Labs資料團隊整理的數據顯示，美國GPS系統由24顆衛星提供訊號，而中國北斗系統則有45顆衛星；另兩大全球性衛星導航系統是俄羅斯的GLONASS與歐盟的伽利略（Galileo）系統，兩者分別有24顆衛星。

布魯塞爾的軍事與政治分析師馬尼耶（Elijah Magnier）說：「精準度會依服務等級而有所不同。開放的民用訊號通常能提供約5到10公尺的定位精度，而提供給授權使用者時，精準度可再大幅提高。」

朱列表示，使用的是中國北斗系統能合理解釋伊朗為何自去年以來大幅提升打擊精準度，「用中國系統取代GPS，可解釋伊朗飛彈的精準度……一些重要目標是被精準命中」。

義大利「杜林世界事務研究所」（Torino World Affairs Institute）研究平台ChinaMed Project專研中伊關係的研究員南西尼（Theo Nencini）告訴半島電視台，據信早在2015年，伊朗就透過簽署備忘錄，將北斗系統整合進軍事基礎設施，取代原先的民用GPS來改善飛彈導引。

分析人士認為，這項整合過程採逐步推進，但在2021年3月簽署中伊簽署全面戰略夥伴關係協議後明顯加速。外界相信，中國當時已允許伊朗使用北斗系統的加密軍用訊號。

南西尼說：「從那時起，伊朗軍方開始把北斗系統納入飛彈與無人機的導引，以及某些安全通信網路之中。」

稍早華盛頓郵報也引述知情人士披露，伊朗透過俄羅斯提供的情報，鎖定部署在中東的美軍機、艦。有內部文件顯示，美國駐沙烏地阿拉伯大使館內的中央情報局（CIA）站點遭攻擊，部分建築已「無法修復」。

03/10 全台詐欺最新數據

伊朗飛彈命中率暴增！情報專家點出關鍵：恐與中國北斗系統有關

伊朗石油命脈哈爾克島　傳美討論派兵奪取

伊朗石油命脈哈爾克島　傳美討論派兵奪取

外傳美國考慮派遣特種部隊進入伊朗領土，強行奪取已接近武器等級的高濃縮鈾庫存，除此之外，奪取戰略碼頭哈爾克島（Kharg Island）也是討論選項之一，因為這裡處理伊朗約90%原油出口，是伊朗能源經濟命脈。

習近平戰略算計　讓中東拖住美國無法抽腿

習近平戰略算計　讓中東拖住美國無法抽腿

伊朗水雷「鎖喉」荷莫茲　目的曝光

伊朗水雷「鎖喉」荷莫茲　目的曝光

杜拜高樓被無人機「撞出大洞」

杜拜高樓被無人機「撞出大洞」

浙商老闆9個貨櫃卡阿曼灣 「運費飆漲」再一週就要停產

浙商老闆9個貨櫃卡阿曼灣 「運費飆漲」再一週就要停產

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

