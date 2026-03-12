　
地方 地方焦點

百貨感謝祭迎春開跑　插畫家米工聯名活動掀收藏熱

▲人氣插畫家米工Better mii與百貨合作，角色設計成為館內活動亮點。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲人氣插畫家米工Better mii與百貨合作，角色設計成為館內活動亮點。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

春季消費檔期逐漸升溫，廣三SOGO百貨宣布上半年重要檔期「感謝祭」將於3月18日至4月15日登場，12日起先行開放預購。百貨業者觀察，近年周年慶與感謝祭已不再只是單純促銷活動，而是結合文化、娛樂與生活體驗的綜合型檔期，今年活動除推出紅利點數回饋，也攜手人氣插畫家米工Better mii合作，讓購物空間增添生活趣味。

業者表示，預購期間推出多項紅利點數回饋方案，包括百貨服飾、化妝品及家電等不同品類的消費回饋，檔期後段也將推出紅利倍數贈送活動。活動期間單筆消費滿1000元即可獲得抽獎機會，最大獎為價值7萬餘元的AI智能按摩椅。

在活動設計上，今年感謝祭特別與插畫家米工Better mii合作。米工以色彩明亮、帶有幽默感的角色創作受到年輕族群喜愛，作品常描繪生活中的小情緒與日常片段，在社群平台累積不少粉絲。此次合作將角色延伸至館內活動，包括集章任務與聯名贈品，讓消費者在購物之餘，也能透過插畫角色感受療癒氛圍。

活動期間館內將設置「米工集章趣」，民眾可在不同樓層蒐集角色章戳，完成任務後可兌換限量贈品。百貨也規劃多款聯名來店禮，包括造型體重計、摺疊收納椅與冷水杯等日常用品，結合插畫設計元素，吸引不少消費者收藏。

除了購物活動，今年也首次推出「圓夢歌王挑戰賽」，讓民眾有機會站上百貨舞台開唱。初賽預計於3月29日在一樓廣場舉行，決賽則安排於4月19日在館內互動廣場登場，並邀請創作歌手邱振哲擔任評審，希望提供喜愛歌唱的民眾一個展現舞台。

業者指出，百貨空間近年逐漸轉型為結合消費、休閒與文化的城市生活場域，因此在檔期中也安排市集與音樂演出等活動，讓民眾在逛街之外，也能感受春季城市生活的節奏。

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

