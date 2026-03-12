　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

金門金寧石蚵文化季4月登場　千人剝蚵、大胃王與音樂派對吸引遊客

▲▼金門金寧鄉石蚵文化季4月登場，千人剝蚵、大胃王與音樂派對吸引遊客。（圖／記者鄭逢時攝）

▲金門金寧鄉石蚵文化季4月登場，千人剝蚵、大胃王與音樂派對吸引遊客。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門「2026金寧鄉石蚵文化季」將於4月起展開，系列活動持續至5月30日。活動結合觀光導覽、產業文化、校園教育與親子體驗等多元內容，並規劃千人剝蚵、音樂派對與美食體驗等活動，盼吸引遊客走進金寧，認識在地石蚵文化。

金寧鄉公所表示，今年石蚵文化季規劃多項系列活動，其中4月1日至30日推出「邂逅金寧抱好禮」，民眾搭乘台灣好行金寧鄉古寧頭戰場線完成導覽，即可獲贈限量紀念酒，鼓勵遊客透過公共運輸深入探索金寧景點；另外也將推出限定導覽團，帶領遊客走訪地方秘境，體驗金寧特色文化。

預計在4月18日登場的「超頂！千人剝蚵大挑戰」更是活動亮點之一，地點選在古寧頭北山出海口海堤，屆時將重現海岸線千人同時剝蚵的壯觀畫面。金寧鄉長楊忠俊表示，石蚵文化季是金寧年度重要活動，今年整合產業、觀光、文化、教育、環保與科技等面向，希望透過活動推廣具有400多年歷史的石蚵產業，並進一步帶動地方觀光。

壓軸主活動將於4月25、26日在金門大橋金寧端周邊廣場舉行，規劃有音樂演出、社區匯演、親子遊樂設施、大胃王競賽及石蚵體驗課程等七大主題活動，從白天體驗到夜晚舞台演出，打造兼具娛樂與產業特色的文化盛會。

▲▼金門金寧鄉石蚵文化季4月登場，千人剝蚵、大胃王與音樂派對吸引遊客。（圖／記者鄭逢時攝）

因石蚵產業勞動辛苦，從事蚵田工作的年輕人逐漸減少，在如何讓這項傳統產業能延續下去的課題上，楊忠俊則表示，藉由推動產業轉型，希望透過觀光活動與文化推廣，讓更多人了解石蚵產業的價值，進而提升產業收益，也為蚵農創造更多發展機會。

對於未來發展方向，金寧鄉民代表會主席黃文欣也建議，未來可考慮結合縣府資源，規劃舉辦兩岸三地千人剝蚵活動，邀請不同地區民眾共同參與，認為此舉不僅能成為觀光亮點，也有助於提升石蚵文化的影響力。

對此，金門副縣長陳祥麟指出，金門與廈門、同安同處共同海域，石蚵產業具有相似背景，未來確實可從產業交流與文化活動等層面進一步探討合作可能，透過不同策略促進石蚵產業與觀光發展，創造更大的整體效益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
知名健身房無預警停業！業者回應了
花椰菜煮錯「抗癌力剩一半」！醫激推3招鎖精華
伊朗石油命脈「哈爾克島」　傳美國討論派兵奪取
碧潭天鵝船旁驚見浮屍　明顯死亡
YT推30秒不可跳過廣告！針對「1類型」用戶

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

金門金寧石蚵文化季4月登場　千人剝蚵、大胃王與音樂派對吸引遊客

智慧城市展登場　台南打造AI機器人應用專區展現城市創新力

台中路樹傍晚遭吹倒橫躺2車道　路過自小客被刮傷

台南男冒名失聯飛官辛柏毅散布假訊息　南警找到人要辦了

停團1年重生　嘉義永慶高中國樂團奪全國特優

嘉藥60週年辦永續論壇　跨域創新與自然解方共探淨零未來

清境農場推草原體驗×梅峰春之饗宴兩日遊　3/14起每日出發

康寧大學開發引關注　台南藍營要求中央處理台糖土地並提完整藍圖

香港旅客深夜機車刁車　太麻里警協助更換電池助脫困

春遊南迴正夯！　大武所長警廣宣導行車安全

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

王定宇、常如山只是甜點？　E級名媛劉怡萱情史全起底！　曾是南台灣豪門醫師娘　劉雨柔前夫也暈船！

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

金門金寧石蚵文化季4月登場　千人剝蚵、大胃王與音樂派對吸引遊客

智慧城市展登場　台南打造AI機器人應用專區展現城市創新力

台中路樹傍晚遭吹倒橫躺2車道　路過自小客被刮傷

台南男冒名失聯飛官辛柏毅散布假訊息　南警找到人要辦了

停團1年重生　嘉義永慶高中國樂團奪全國特優

嘉藥60週年辦永續論壇　跨域創新與自然解方共探淨零未來

清境農場推草原體驗×梅峰春之饗宴兩日遊　3/14起每日出發

康寧大學開發引關注　台南藍營要求中央處理台糖土地並提完整藍圖

香港旅客深夜機車刁車　太麻里警協助更換電池助脫困

春遊南迴正夯！　大武所長警廣宣導行車安全

強制車險男、女費率調整　金管會研議方案半年出爐

北門健身房突停業「不說明恐罰30萬」！業者急喊：可來基隆館運動

伊朗飛彈命中率暴增！情報專家點出關鍵：恐與中國北斗系統有關

銀赫認一度拒接《宇宙啦啦隊》原因曝光！　練習生苦熬6年暖心給建議

楊謹華認曾陷低潮「完全不會演戲」！　首戰主持意外抖出拒接金鐘內幕

金門金寧石蚵文化季4月登場　千人剝蚵、大胃王與音樂派對吸引遊客

向佐頒獎典禮「差點踢爆他頭」！　主持人認：有0.01秒是不爽的

新莊920戶社宅決標！ 近捷運輔大站、輕軌

碧潭天鵝船旁驚見浮屍　死者身分確認、現場留遺書

花椰菜煮錯「抗癌力剩一半」！醫激推3招鎖精華：切完先放40分鐘

【惡火奪命】台南永康鐵皮屋火警　延燒8戶...夫妻受困不幸雙亡

地方熱門新聞

歐都納熄燈大拍賣！飯店用品50元起

從日本紅回台灣！超萌「蘭獸」現身台灣國際蘭展

台南與菲律賓姊妹市交流升溫加美地市長率17人訪團回訪

即／高雄無預警停電！1.7萬戶瞬間全黑

台南市府斥資3千萬購校舍陳怡珍憂每年千萬租金成負擔

全台6成洋香瓜來自台南後壁3/22辦「洋香瓜好時節」

南投縣政府試辦視障按摩計畫兼顧健康和公益

金門大學校長遴選洪集輝獲最高票

台南市長榮中學140週年聖火傳遞府城路跑見證教育信仰傳承

荒廢校區變山城學習基地台南東山水雲校區活化再現風華

康寧大學開發引關注台南藍營要求中央處理台糖土地並提完整藍圖

2026綠博18座永續展區　主題曲「願夢花開」

日本自行車感恩環台團隊抵台南黃偉哲以美食迎賓

國民黨才提名翁壽良　公教總會長挺張啓楷

更多熱門

相關新聞

金門植樹節登場　水頭港擴建區種下近3800株苗木

金門植樹節登場　水頭港擴建區種下近3800株苗木

金門縣政府今（12）日在水頭港擴建區舉辦「115年植樹節活動」，邀集中央與地方民意代表、各界團體及學校師生共同參與植樹行動，由副縣長李文良主持，現場種下多種適地樹種，預計完成近3800株植樹作業，為金門港區增添綠意。

黨產會敗訴　民進黨團：法院沒否認國民黨舊中央黨部是否不當取得

黨產會敗訴　民進黨團：法院沒否認國民黨舊中央黨部是否不當取得

馬祖北竿硬地超馬迎十週年

馬祖北竿硬地超馬迎十週年

金門大學校長遴選洪集輝獲最高票

金門大學校長遴選洪集輝獲最高票

出賣艦艇動態情資包庇走私　海巡前主任判14年

出賣艦艇動態情資包庇走私　海巡前主任判14年

關鍵字：

金門新聞金門石蚵文化季

讀者迴響

熱門新聞

快訊／火腿球團宣布簽下林家正

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

日媒評C組最佳陣容中華隊3人入選

嫁陳晨威3個月「中信女神哽咽證實退團」

陳芳語「沒穿bra」胸前只靠兩條線撐！

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

費仔竟是原住民？發現與台灣更深連結

台灣女首富是她「擁480億身家」！

義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面