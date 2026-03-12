金門金寧石蚵文化季4月登場　千人剝蚵、大胃王與音樂派對吸引遊客

▲金門金寧鄉石蚵文化季4月登場，千人剝蚵、大胃王與音樂派對吸引遊客。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門「2026金寧鄉石蚵文化季」將於4月起展開，系列活動持續至5月30日。活動結合觀光導覽、產業文化、校園教育與親子體驗等多元內容，並規劃千人剝蚵、音樂派對與美食體驗等活動，盼吸引遊客走進金寧，認識在地石蚵文化。

金寧鄉公所表示，今年石蚵文化季規劃多項系列活動，其中4月1日至30日推出「邂逅金寧抱好禮」，民眾搭乘台灣好行金寧鄉古寧頭戰場線完成導覽，即可獲贈限量紀念酒，鼓勵遊客透過公共運輸深入探索金寧景點；另外也將推出限定導覽團，帶領遊客走訪地方秘境，體驗金寧特色文化。

預計在4月18日登場的「超頂！千人剝蚵大挑戰」更是活動亮點之一，地點選在古寧頭北山出海口海堤，屆時將重現海岸線千人同時剝蚵的壯觀畫面。金寧鄉長楊忠俊表示，石蚵文化季是金寧年度重要活動，今年整合產業、觀光、文化、教育、環保與科技等面向，希望透過活動推廣具有400多年歷史的石蚵產業，並進一步帶動地方觀光。

壓軸主活動將於4月25、26日在金門大橋金寧端周邊廣場舉行，規劃有音樂演出、社區匯演、親子遊樂設施、大胃王競賽及石蚵體驗課程等七大主題活動，從白天體驗到夜晚舞台演出，打造兼具娛樂與產業特色的文化盛會。

因石蚵產業勞動辛苦，從事蚵田工作的年輕人逐漸減少，在如何讓這項傳統產業能延續下去的課題上，楊忠俊則表示，藉由推動產業轉型，希望透過觀光活動與文化推廣，讓更多人了解石蚵產業的價值，進而提升產業收益，也為蚵農創造更多發展機會。

對於未來發展方向，金寧鄉民代表會主席黃文欣也建議，未來可考慮結合縣府資源，規劃舉辦兩岸三地千人剝蚵活動，邀請不同地區民眾共同參與，認為此舉不僅能成為觀光亮點，也有助於提升石蚵文化的影響力。

對此，金門副縣長陳祥麟指出，金門與廈門、同安同處共同海域，石蚵產業具有相似背景，未來確實可從產業交流與文化活動等層面進一步探討合作可能，透過不同策略促進石蚵產業與觀光發展，創造更大的整體效益。