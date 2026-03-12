全球百國廠商聚巴黎　漢翔秀航空複材技術搶攻國際市場

▲漢翔航空工業首次參與JEC世界複材展，在台灣館展示航空複合材料技術。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

全球規模最大的複合材料產業展會之一「JEC World 2026」近日在法國舉行，來自超過100個國家、1300多家廠商齊聚交流。漢翔航空工業今年首次參與該展，並在台灣複材公會籌組的「台灣館」聯合展區中，公開展示多項自主研發的航空複合材料技術與產品，希望藉由國際平台與全球產業接軌。

展會期間，漢翔由董事長曹進平率領工程與生產部門主管及專業工程師參展，現場展示多項航空複材零組件，並安排與多家國際廠商進行商務洽談，尋求未來合作機會。郝培芝也到場參觀台灣館，聽取相關技術介紹，了解台灣在複合材料領域的研發成果。

▲展場展示熱塑性複材曲面門板結構，強調無緊固件接合製程技術。（圖／記者游瓊華翻攝）

漢翔長期投入航空複材製造，旗下先進複材中心（TACC）專注於高階航空結構零件生產。隨著新世代飛機對輕量化與節能減碳的需求提升，複合材料的應用比例逐年提高。此次展出以「熱塑性複合材料」與「熱固性複合材料」兩大方向為主軸，實體展示9項已應用或可應用於軍用與民用飛機的結構件。

在熱塑性複材技術方面，漢翔展示一款曲面門板結構，採用無緊固件接合工藝製作，減少傳統鉚釘或膠黏所帶來的重量與應力集中問題。即使在複雜曲面結構下，仍能維持穩定的製程品質與結構強度，顯示新型複材在航空結構上的應用潛力。

另一項展品「多面折彎翼肋」則呈現一體化成型技術，在維持碳纖維完整性的前提下，提升結構剛性，同時縮短成型時間，對未來航空結構件的量產效率具有參考價值。在傳統熱固複材方面，漢翔也展出多項實際應用產品，包括採用國產材料製造、可快速生產的無人機專用機翼，以及已運用於Airbus A320客機結構的加勁條與衝壓進氣道等零件。

航太產業中，複合材料使用比例往往被視為飛機先進程度的重要指標之一。漢翔表示，此次展示的技術著重於降低重量、提升製程效率與減少材料浪費，希望透過技術整合，因應航空產業朝向節能與低碳發展的趨勢。

▲漢翔團隊在展會期間與多家國際廠商交流，尋求航太產業合作機會。（圖／記者游瓊華翻攝）