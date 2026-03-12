　
地方 地方焦點

植樹節送苗吸人龍　台中議員服務處逾400人領樹苗

▲議員陳俞融在服務處舉辦植樹節贈苗活動，共準備1200株苗木免費發放。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲議員陳俞融在服務處舉辦植樹節贈苗活動，共準備1200株苗木免費發放。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

今天是植樹節，台中市議員陳俞融在北區服務處舉辦贈送樹苗活動，準備1200株苗木免費發放給民眾。儘管氣溫偏低，仍有不少民眾早早到場排隊等候，現場排隊人龍一度延伸至街角，活動吸引超過400人參與，許多民眾攜家帶眷前來領取苗木，希望親手種下一株樹，為居住環境增添綠意。

民進黨台中市長參選人何欣純也到場與民眾互動，氣氛熱絡。何欣純表示，植樹不僅象徵環境保護，也是一種對未來的期待，一棵樹從種下到成長，需要時間與耐心，正如城市的發展，需要長期投入與共同努力。她也分享，近年觀察到不少民眾在生活或辦公環境中擺放盆栽或多肉植物，綠意不僅能舒緩壓力，也讓生活空間更有生命力。

陳俞融表示，特別選在植樹節舉辦贈苗活動，希望透過簡單的行動鼓勵市民參與環境保護。此次準備的苗木包括桂花、杜鵑、山黃梔與山櫻花等樹種，適合在中部氣候種植，民眾可在自家庭院或社區空地栽種，逐步增加城市綠覆面積。

活動開始前服務處外便出現排隊人潮，不少里民提著環保袋前來領取苗木。現場可見長者相互討論種植方式，也有家長帶著孩子一起排隊領苗，希望藉由實際參與讓下一代了解環境保護的重要。主辦單位採排隊方式發放。為許多參與民眾表示，植樹不僅能美化環境，也能為後代留下更多綠意空間，希望未來社區能有更多類似活動，讓城市生活環境更加宜居。

▲議員陳俞融在服務處舉辦植樹節贈苗活動，共準備1200株苗木免費發放。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲議員陳俞融在服務處舉辦植樹節贈苗活動，共準備1200株苗木免費發放。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

03/10 全台詐欺最新數據

響應3月12日植樹節，中原大學學務處生活輔導組於11日在懷恩樓前舉行「114學年度畢業生感恩植樹活動」。在圍繞「傳承」、「回憶」與「展望」三個核心理念下，由副校長吳宗遠率領師長與各系畢業生代表共同種下杜鵑花苗，透過覆土與澆灌儀式，傳達學子對母校的感謝與對未來的期許。

