　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北門「自由重量」健身房突停業！北市府：最重罰30萬　業者喊可到基隆館

▲▼ 。（圖／翻攝臉書／自由重量健身俱樂部-北門館）

▲北門館無預警停業，教練、學員超錯愕。（圖／翻攝臉書／自由重量健身俱樂部-北門館）

記者閔文昱／綜合報導

台北市北門捷運站附近知名健身房「自由重量」近日因產權糾紛遭法院強制執行，館方深夜突然在門口張貼「禁止進入」公告，導致場館無預警停業，大批會員與教練措手不及。台北市政府法務局與體育局今（12日）前往現場聯合稽查，要求業者說明財務狀況與會員權益保障措施，並指出若業者規避或拒絕說明，最高可處30萬元罰鍰。對此，業者也做出回應了。

深夜貼封條　教練學員全傻眼

在北門店任職5年的羅姓教練11日於社群平台Threads貼出照片指出，健身房大門已貼上士林地方法院民事執行處公告，內容寫明已進行「遷讓房屋之強制執行」，並將場地交還原所有權人占有，任何人包括債務人均不得進入，否則須自負民、刑事責任。羅姓教練表示，自己事前完全不知情，但仍必須通知學員別白跑一趟。消息曝光後，許多會員在網路哀號，「昨天還能練，今天就封館」、「才剛儲值1000元就沒了」。

▲自由重量健身房無預警停業。（圖／北市法務局提供）

▲自由重量健身房無預警停業。（圖／北市法務局提供）

北市府聯合稽查　要求業者說明

台北市主任消保官林傳健今會同體育局到場稽查，發現場館未營業。經聯繫謝姓店長，對方表示多數儲值會員的待退金額平均約300元，實際受影響會員人數仍待確認，並預計今晚透過官方社群平台公布退費資訊，同時規劃另覓營業地點。法務局表示，將正式發文要求業者到市府說明財務狀況、未來營運規劃以及會員權益保障措施，並針對定型化契約條款進行了解。

業者稱非消失　正在尋找新場地

對於停業爭議，業者稍早透過社群發出聲明表示，健身房並非消失，而是正在搬遷至「更理想的空間」，目前已在附近積極尋找新場地，並開設LINE群組希望會員協助提供場地資訊評估。業者強調，這不是結束而是升級，新場館空間將全面優化，若會員不方便等待，也可前往基隆館運動。

消保官提醒2招維權

法務局強調，若業者有規避、妨礙或拒絕說明情形，將依《消費者保護法》第57條處以3萬元至30萬元罰鍰，並得按次連續處罰。林傳健也提醒消費者，若當初以信用卡付款，可把握時效向發卡銀行申請「爭議帳款」賠付；若以現金支付，則可向法院聲請核發支付命令，以保障自身權益。民眾若有疑問，也可撥打1950消費者服務專線諮詢並提出申訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
知名健身房無預警停業！業者回應了
花椰菜煮錯「抗癌力剩一半」！醫激推3招鎖精華
伊朗石油命脈「哈爾克島」　傳美國討論派兵奪取
碧潭天鵝船旁驚見浮屍　明顯死亡
YT推30秒不可跳過廣告！針對「1類型」用戶

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北門健身房突停業「不說明恐罰30萬」！業者急喊：可來基隆館運動

碧潭天鵝船旁驚見浮屍　死者身分確認、現場留遺書

淫魔集團偷拍863女上廁所！被害人慌恐至今　影片恐還在傳判賠20萬

新北國際救護研討會！急救節奏再進化　15年救回2955人

翁茂鍾炒股案獲判無罪確定　檢察總長兩度提非常上訴

侵犯4女辯「帥氣無法抗拒」 環保署淫狼二審輕判2年7月

嘉義翁自家門口墜8米深陡峭邊坡　警消克服地形吊掛救援

施工沒設警示害員工撞死「瀝青界台積電」老闆判刑　公司罰金

新竹香山火警！住宅1樓神明廳突燃燒　消防救出一家四口及愛犬

罰不怕！屏東市民生東路口逆向違規嚴重　警開罰55件

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

王定宇、常如山只是甜點？　E級名媛劉怡萱情史全起底！　曾是南台灣豪門醫師娘　劉雨柔前夫也暈船！

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

北門健身房突停業「不說明恐罰30萬」！業者急喊：可來基隆館運動

碧潭天鵝船旁驚見浮屍　死者身分確認、現場留遺書

淫魔集團偷拍863女上廁所！被害人慌恐至今　影片恐還在傳判賠20萬

新北國際救護研討會！急救節奏再進化　15年救回2955人

翁茂鍾炒股案獲判無罪確定　檢察總長兩度提非常上訴

侵犯4女辯「帥氣無法抗拒」 環保署淫狼二審輕判2年7月

嘉義翁自家門口墜8米深陡峭邊坡　警消克服地形吊掛救援

施工沒設警示害員工撞死「瀝青界台積電」老闆判刑　公司罰金

新竹香山火警！住宅1樓神明廳突燃燒　消防救出一家四口及愛犬

罰不怕！屏東市民生東路口逆向違規嚴重　警開罰55件

強制車險男、女費率調整　金管會研議方案半年出爐

北門健身房突停業「不說明恐罰30萬」！業者急喊：可來基隆館運動

伊朗飛彈命中率暴增！情報專家點出關鍵：恐與中國北斗系統有關

銀赫認一度拒接《宇宙啦啦隊》原因曝光！　練習生苦熬6年暖心給建議

楊謹華認曾陷低潮「完全不會演戲」！　首戰主持意外抖出拒接金鐘內幕

金門金寧石蚵文化季4月登場　千人剝蚵、大胃王與音樂派對吸引遊客

向佐頒獎典禮「差點踢爆他頭」！　主持人認：有0.01秒是不爽的

新莊920戶社宅決標！ 近捷運輔大站、輕軌

碧潭天鵝船旁驚見浮屍　死者身分確認、現場留遺書

花椰菜煮錯「抗癌力剩一半」！醫激推3招鎖精華：切完先放40分鐘

等4年！周杰倫新專輯要來了　昆凌當管理員：守護好家人

社會熱門新聞

見3次面就帶回家…桃園女慘遭抱上床性侵！崩潰：他沒戴保險套

即／32歲女消防員「分隊車庫內無呼吸心跳」搶救中！

獨／台中某大學「英國副教授」陳屍住處

惡男肇逃害死大學生獲緩刑

即／新北三重「工人10樓墜落」！　爆頭送醫搶救亡

女子坐大怒神後死亡　母求償千萬再敗訴

男單攻西巒大山失聯！傳訊求救：我發生山難

高雄妹爛醉上錯車遭性侵！他被勸阻仍逞慾下場慘

殺妻奇案！　5年後真相大反轉

基隆車禍　小客車飛起橫掃3車撞民宅3傷

錯怪台灣小吃　澳男來台作證託律師道歉

台南機車行老闆「為救臥床妻」回火場！　夫妻倆慘成焦屍

遭疑黑吃黑　女車手被囚摩鐵2天凌虐

廟口名店倒油水飄惡臭　遭罰10萬6令限期改善

更多熱門

相關新聞

北市健身房遭強制執行停業　法務局曝2招申請賠付

北市健身房遭強制執行停業　法務局曝2招申請賠付

位於台北市北門捷運站附近的自由重量健身房開業多年，因單次計時計費，加上開放教學，是不少自由健身教練訓練跟教學生的固定場所，近日因產權糾紛遭法院強制執行，業者無預警停業，令許多會員錯愕，連任職該店的教練也未收到通知，教課撲空。台北市府法務局、體育局今（12日）前往聯合稽查，瞭解業者財務情況、受影響消費者人數等事項。消保官呼籲刷卡付費的會員，把握時效洽發卡銀行提起爭議帳款賠付申請；以現金支付者，可向法院聲請核發支付命令。

知名健身房突停業！學員才儲值、教練也傻眼

知名健身房突停業！學員才儲值、教練也傻眼

涉用公款蓋健身房被起訴　吳東進：很冤枉

涉用公款蓋健身房被起訴　吳東進：很冤枉

關稅退費戰開打　1800間企業提告

關稅退費戰開打　1800間企業提告

竹北有錢人很多？太太們聊建案「像在買蘿蔔」

竹北有錢人很多？太太們聊建案「像在買蘿蔔」

關鍵字：

健身房強制執行會員權益北門捷運退費

讀者迴響

熱門新聞

快訊／火腿球團宣布簽下林家正

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

日媒評C組最佳陣容中華隊3人入選

嫁陳晨威3個月「中信女神哽咽證實退團」

陳芳語「沒穿bra」胸前只靠兩條線撐！

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

費仔竟是原住民？發現與台灣更深連結

台灣女首富是她「擁480億身家」！

義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面