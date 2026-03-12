北門健身房突停業「不說明恐罰30萬」！業者急喊：可來基隆館運動

▲北門館無預警停業，教練、學員超錯愕。（圖／翻攝臉書／自由重量健身俱樂部-北門館）

記者閔文昱／綜合報導

台北市北門捷運站附近知名健身房「自由重量」近日因產權糾紛遭法院強制執行，館方深夜突然在門口張貼「禁止進入」公告，導致場館無預警停業，大批會員與教練措手不及。台北市政府法務局與體育局今（12日）前往現場聯合稽查，要求業者說明財務狀況與會員權益保障措施，並指出若業者規避或拒絕說明，最高可處30萬元罰鍰。對此，業者也做出回應了。

深夜貼封條 教練學員全傻眼

在北門店任職5年的羅姓教練11日於社群平台Threads貼出照片指出，健身房大門已貼上士林地方法院民事執行處公告，內容寫明已進行「遷讓房屋之強制執行」，並將場地交還原所有權人占有，任何人包括債務人均不得進入，否則須自負民、刑事責任。羅姓教練表示，自己事前完全不知情，但仍必須通知學員別白跑一趟。消息曝光後，許多會員在網路哀號，「昨天還能練，今天就封館」、「才剛儲值1000元就沒了」。

▲自由重量健身房無預警停業。（圖／北市法務局提供）

北市府聯合稽查 要求業者說明

台北市主任消保官林傳健今會同體育局到場稽查，發現場館未營業。經聯繫謝姓店長，對方表示多數儲值會員的待退金額平均約300元，實際受影響會員人數仍待確認，並預計今晚透過官方社群平台公布退費資訊，同時規劃另覓營業地點。法務局表示，將正式發文要求業者到市府說明財務狀況、未來營運規劃以及會員權益保障措施，並針對定型化契約條款進行了解。

業者稱非消失 正在尋找新場地

對於停業爭議，業者稍早透過社群發出聲明表示，健身房並非消失，而是正在搬遷至「更理想的空間」，目前已在附近積極尋找新場地，並開設LINE群組希望會員協助提供場地資訊評估。業者強調，這不是結束而是升級，新場館空間將全面優化，若會員不方便等待，也可前往基隆館運動。

消保官提醒2招維權

法務局強調，若業者有規避、妨礙或拒絕說明情形，將依《消費者保護法》第57條處以3萬元至30萬元罰鍰，並得按次連續處罰。林傳健也提醒消費者，若當初以信用卡付款，可把握時效向發卡銀行申請「爭議帳款」賠付；若以現金支付，則可向法院聲請核發支付命令，以保障自身權益。民眾若有疑問，也可撥打1950消費者服務專線諮詢並提出申訴。