智慧城市展登場　台南打造AI機器人應用專區展現城市創新力

▲台南市政府將於2026智慧城市展設立「台南主題館暨AI機器人應用專區」，展示AI機器人智慧應用成果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府將於「2026智慧城市展」設立「台南主題館暨AI機器人應用專區」，透過高度整合的數據運算與AI技術，聚焦智慧照護、巡檢救災、餐飲服務與物流倉儲等四大應用場景，集結國內超過15家機器人廠商參展，從關鍵零組件、整機系統到智慧應用場域落地，完整呈現智慧機器人產業鏈的發展成果，展現台南推動智慧城市與AI機器人產業生態系的階段成果。

台南市副市長趙卿惠日前在「2026智慧城市展暨淨零城市展聯合記者會」表示，台南是國際知名觀光城市，市府希望在餐飲服務等領域導入創新機器人應用，包括迎賓服務與倉儲物流等場景，並借助機器人的高載重能力與創新服務模式，導入多元工作環境，提升城市整體服務效率。

趙卿惠指出，將於3月17日開幕的台南主題館，將完整呈現市府跨局處推動智慧城市的成果，包含研考會智慧發展中心、水利局、衛生局及經發局等單位合作推動的多項智慧應用，包括5G AIoT智慧水務數位雙生系統、文化內容生成平台、智慧杆科技執法系統、台南健康共照雲及巡檢機器人等。透過生成式AI與實體AI整合展示，搭配現場解說與實機操作體驗，打造國內外城市與企業交流的創新平台，讓外界看見AI科技如何協助城市治理與因應氣候變遷。

市府表示，台南正積極串接中央智慧機器人產業推動方案，逐步建構沙崙、六甲、柳營三地形成智慧機器人「金三角」產業聚落，串聯研究、驗證到量產的完整發展體系。此次展館也將展示柳營科技工業區三期智慧機器人園區推動進程，同時結合沙崙智慧綠能科學城在機器人與無人載具領域的在地廠商AI創新方案，透過公私協力，打造台南成為全球AI機器人產業鏈的重要節點。

智慧機器人應用SIG目前已累計超過125家企業參與，本次參展廠商包括華碩電腦信驊（酷博樂）、凌群電腦、東元電機、新漢、盟立科技（鞍新盟）、博鈞科技、建東精工、西格瑪、盛筑自動化、泰科動力、漢錸、好奇兄弟雲端、光聚晶電及瑞艦航太等多家企業，顯示機器人應用正逐步成為城市公共服務與基礎維運的重要一環。

研考會主委王效文表示，「台南市主題館暨AI機器人應用專區」將於3月17日至3月20日在台北南港展覽館2館4樓展出，現場除展示智慧機器人創新應用外，也規劃多場跨域供需工作坊與產業交流活動，邀請各界一同探索「AI × Robot」所驅動的智慧生活新未來。