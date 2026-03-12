　
社會 社會焦點 保障人權

淫魔集團偷拍863女上廁所！被害人慌恐至今　影片恐還在傳判賠20萬

▲刑事局偵九大隊宣布破獲專拍兒少的加密群組SCP、OAT逮捕版主、攝影師約談數百名持有兒少影音者。（圖／記者張君豪攝）

▲加密群組SCP、OAT性影像案，黃男與廖男等人刑事判刑去年出爐，陸續有被害人提出民事求償。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

惡劣集團先後成立「SCP」與「OAT」群組偷拍販售兒少性影像與女性如廁畫面，主謀之一黃男等人前後釀863名女性受害，刑事部分黃男判15年、廖男16年最重。民事部分，其中一名受害女子提出精神慰撫金求償，法院認為該段影像恐還未消滅在外流傳，判黃男得賠償20萬，廖男與該女則是另以10萬達成和解。

檢方調查，黃男（32歲）在網路社群Telegram成立「OAT」群組，交換、販售偷拍影像，黃從2020年起，陸續在南投的肉圓店、牛肉麵店廁所內，以抹布包住針孔攝影機方式，偷拍女子如廁畫面，至2024年檢警查獲，共有236名女子受害，其中包括16名未成年女子。

另名廖姓同夥（25歲）則從2022年起，在新北中和某公園女廁以手機偷拍女子，有419名女子受害，當中有4名未成年。刑事部分，台中地院去年8月依兒少性剝削條例，判主嫌黃男15年、廖男16年、張男6年4月以及李男2年4月刑期。

▲刑事局科技犯罪防制中心31日針對創意私房論壇案說明。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼該集團利用偷拍設備對如廁女性下手，再到網路販售，手段惡劣。（圖／ETtoday資料照）

其中一名被害女子提出民事求償指出，因為黃男與訴外人廖男之不法行為，導致現在使用公共廁所都會惶恐難安，精神受有極大痛苦，對黃男提出40萬元求償。

黃男認為，該女如廁影像是廖男散佈、販售，自身並無參與，僅單純介紹廖男給暱稱DA不詳人士，且廖男已經賠償女子10萬元並達成和解，女子損害已經受到填補。

中院民事庭指出，黃男有共同侵害女子權利，黃男雖主張告訴人已與訴外人廖男和解，損害已填補，卻未能舉證，況且性影像是否完全移除，也無從確定，可能有在外流通情形，認定精神慰撫金20萬元適當。

03/10 全台詐欺最新數據

480 1 3207 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

知名健身房無預警停業！業者回應了
花椰菜煮錯「抗癌力剩一半」！醫激推3招鎖精華
伊朗石油命脈「哈爾克島」　傳美國討論派兵奪取
碧潭天鵝船旁驚見浮屍　明顯死亡
YT推30秒不可跳過廣告！針對「1類型」用戶

