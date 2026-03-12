碧潭天鵝船旁驚見浮屍　死者身分確認、現場留遺書

▲新北碧潭天鵝船碼頭旁發現一具浮屍，警方到場打撈確認已死亡。（圖／記者陸運陞翻攝）



記者陸運陞、董美琪／新北報導

新北市新店區知名景點碧潭風景區11日上午驚傳水面發現遺體。警方接獲民眾通報後趕赴現場，在碧潭東岸天鵝船碼頭附近打撈起一名男子，經確認已明顯死亡。警方後續聯繫家屬到場指認，確認死者為92歲陳姓老翁，現場並發現遺書，詳細原因仍待警方進一步釐清。

警方指出，11日上午10時許接獲110報案，指稱碧潭風景區天鵝船碼頭附近疑似有人漂浮水面。轄區碧潭派出所與偵查隊人員隨即趕赴處理，並由消防人員將男子自水中打撈上岸。到場後發現男子已無生命跡象，現場確認已明顯死亡。

警方進一步說明，死者身上以及落水地點附近找到疑似遺書，隨即通知家屬到場協助確認身分。11時30分左右，死者子女抵達現場，經指認確認為92歲陳姓男子。

死者女兒向警方表示，10日下午5時左右她外出替父親購買醫療器材，返家後母親表示父親出門散步尚未回來，家人原以為只是外出走走，但等候許久仍未見人影。直到隔天接獲警方通知，才得知父親在碧潭水域被發現。

警方表示，現場未發現外力介入跡象，後續將報請檢察官相驗釐清確切死因。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995