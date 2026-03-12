　
地方 地方焦點

台南男冒名失聯飛官辛柏毅散布假訊息　南警找到人要辦了

記者林東良／台南報導

近期社群平台出現網友惡意假冒我國空軍失聯飛官辛柏毅上尉名義發布不實訊息，引發社會關注，刑事警察局科技犯罪防制中心接獲相關情資後展開追查，迅速掌握該名網友身分，並於3月12日由台南市警刑事警察大隊通知居住於台南市的施姓男子到案說明。

▲刑事局科技犯罪防制中心與台南市警局合作，迅速查出假冒失聯飛官辛柏毅發文的施姓男子到案說明。（記者林東良翻攝，下同）

▲刑事局科技犯罪防制中心與台南市警局合作，迅速查出假冒失聯飛官辛柏毅發文的施姓男子到案說明。（台南市警局提供，下同）

▲刑事局科技犯罪防制中心與台南市警局合作，迅速查出假冒失聯飛官辛柏毅發文的施姓男子到案說明。（記者林東良翻攝，下同）

警方指出，施姓男子涉嫌冒用他人名義在網路發表不實言論，除可能對當事人及家屬造成二次傷害外，行為亦可能觸犯刑法偽造私文書罪、妨害名譽罪，或違反社會秩序維護法等相關規定。全案警詢後，將依法函送台南地檢署偵辦。

▲刑事局科技犯罪防制中心與台南市警局合作，迅速查出假冒失聯飛官辛柏毅發文的施姓男子到案說明。（記者林東良翻攝，下同）

刑事局表示，自2025年張文隨機攻擊事件後，為防範有心人士透過網路及社群平台散布惡意言論，影響公共秩序與社會安寧，警方已統合全國警察機關成立專案行動，針對涉恐嚇公眾、散布暴力威脅、煽動或宣稱將實施攻擊、偽冒他人名義或散布不實訊息等行為，採取即時處置、迅速追查並依法究辦。

▲刑事局科技犯罪防制中心與台南市警局合作，迅速查出假冒失聯飛官辛柏毅發文的施姓男子到案說明。（記者林東良翻攝，下同）

刑事局統計，近期相關專案已查獲66件、66人到案，其中8人遭檢方聲請羈押並獲法院裁准。警方強調，網路並非法律真空地帶，任何企圖藉由冒名或散布不實訊息博取關注、擾亂社會秩序的行為，警方都將追查到底、依法嚴辦。

03/10 全台詐欺最新數據

480 1 3207 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

冒名失聯飛官辛柏毅不實訊息

