停團1年重生　嘉義永慶高中國樂團奪全國特優

▲▼ 停團到全國特優 嘉義縣永慶高中國樂團奏出逆轉奇蹟 。（圖／永慶高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣立永慶高中再傳捷報！永慶高中國樂團代表嘉義縣參加「115學年度全國學生音樂比賽」，在強敵環伺的高中職團體 B 組「絲竹室內樂合奏」中脫穎而出，勇奪全國「特優」佳績。這不僅是創校以來首座全國特優獎項，更寫下從一度停團到重返榮耀的動人故事。

此次比賽，國樂團在指揮周佳文老師帶領下，演繹指定曲《磯撫》與自選曲《德音》。《磯撫》節奏明快、充滿戲劇張力；《德音》則展現東方哲思的空靈意境。團員們憑藉對音樂的細膩解讀，將一剛一柔的風格發揮得淋漓盡致，深獲評審肯定。

這份榮耀背後充滿挑戰。社團組長鍾坤良回憶，國樂團曾停團一年，復團初期僅剩 7 名國中部學生，編制嚴重不足。為補足絲竹樂至少 15 人的門檻，師生不僅積極招募，高中部學長姐更主動支援，團員們更在課後與假日密集苦練。這種不分年級、互相扶持的團隊向心力，成為逆轉勝的關鍵。

校長郭春松表示，學校長期重視藝術教育，提供學生探索才華的舞台。他特別感謝周佳文老師的指導與學務處團隊的支援，讓學生能在有限資源下綻放光芒。郭春松強調：「音樂不僅是技藝，更培養了孩子的自信與責任感。」這場全國特優的奇蹟，不僅為嘉義縣爭光，也為永慶高中的藝術教育立下新的里程碑。