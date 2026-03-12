新北國際救護研討會！急救節奏再進化　15年救回2955人

▲學員實務操作演練 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

為了重塑院前急救效率，新北市政府消防局於今（12日）在消防局大禮堂舉辦「從現場到制度：重塑急救的節奏」緊急救護國際交流研討會。本次會議與台灣卓爾（ZOLL）醫療器材合作，重磅邀請美、泰2國急救權威分享實務經驗，並與國內各縣市救護菁英共同交流，展現新北市將醫療介入直達災害現場的決心，自2010年的3.1%顯著提升至2025年的12.13%，救回2955條寶貴生命。

研討會邀集美國堪薩斯州Olathe消防局救護科長Kevin Joles與泰國瑪希敦大學副教授Sattha Riyapan蒞臨。Joles科長首場便帶來美國最前線的EMS救護技術分享；Riyapan副教授則解析泰國如何將「機械式心肺復甦術（Mechanical CPR）」從試辦推向國家政策的寶貴歷程。

▼新北市消防局長陳崇岳與美、泰來賓合影 。（圖／記者陳以昇翻攝）

活動高潮為2位專家現場示範「EMS Pit Crew（救護賽車團隊）分工部署」。這概念源自F1賽車進站的極速分工，將救護現場的每位人員定位精準化，透過標準化的動線與節奏，大幅縮短救命時間，讓與會學員親身領會國際級的團隊急救作法。

新北市消防局長陳崇岳指出，新北市每年救護量突破23萬件。為了應對龐大需求，市府近年推動多項創新政策，包含：派遣「高階救護機動支援隊（EMT-P+）」專攻四大急重症。首創到院前啟動 葉克膜（ECMO）、醫師反應小組（Dr. Car）。重大創傷由警察與消防車輛結合，確保及早電擊。

在565名高級救護技術員（EMT-P）與84位醫療指導醫師的努力下，新北市 OHCA（到院前心肺功能停止）患者的康復出院率，已從2010年的3.1%顯著提升至2025年的12.13%，至今已成功從死神手中救回2955條寶貴生命。

陳崇岳局長強調，本次研討會不只是學術交流，更是實務經驗的傳承。透過國際專家的啟發，能讓基層救護同仁在工作崗位上持續優化「生命之鏈」。未來新北市將致力於讓醫療資源更早介入現場，縮短每一秒搶救時間，為市民構築最堅實的生命安全防護網。