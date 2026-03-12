　
大陸 大陸焦點 特派現場

月薪22萬元！陸公司招30歲男性種田　負責人稱：只是基本薪資

▲招聘廣告。（圖／翻攝自微博）

▲招聘廣告。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國河北金沙河集團近日一則「月薪7000元（人民幣，下同，約台幣22萬元）招聘職業農民學員」的招聘海報在網路上引發熱議，且專招30至35歲的男性。不少網友對「職業農民」的工作內容與薪資待遇感到好奇。該公司負責人還表示，這個薪資只是普通而已。

據《紅星新聞》報導，金沙河集團工作人員呂先生12日證實，該招聘資訊確實存在，並表示「如果是虛假宣傳，誰還會來上班」。他透露，該職位的招聘海報於7日發布，目前名額已經招滿。

呂先生表示，這次招聘約錄取近20人，由於公司位於河北，因此此次招聘主要面向河北地區。他指出，「職業農民學員」其實就是公司設定的職位名稱，與「職業農民」在工作內容上並沒有太大差別。

▲招聘內容。（圖／翻攝自微博）

▲招聘內容。（圖／翻攝自微博）

在應聘條件方面，求職者需要具備一定農業實務經驗，例如會操作農業機械，並了解播種、施肥與灌溉等基本農作流程。公司在錄用前也會進行面試，以確認應聘者具備相關技能基礎。

談到薪資待遇，呂先生表示，通過面試的員工通常在第二個月就能達到月薪約7000元的水平。由於工作可能會被外派到不同地區，員工還可獲得額外的外派補助。他也指出，若負責管理數百畝農田，月薪八九千元其實並不算高，7000元只是基本薪資。

招聘海報顯示，應聘者需為男性，年齡在30至35歲之間。對此呂先生解釋，由於工作涉及在農田操作大型農機與裝卸等體力勞動，因此傾向招聘男性；而設定30歲以上的年齡條件，主要是希望應聘者具有一定實際耕作經驗。

他也補充，年齡限制並非絕對，如果求職者具有豐富農業經驗，公司也會適度放寬條件。

