社會 社會焦點 保障人權

侵犯4女辯「帥氣無法抗拒」 環保署淫狼二審輕判2年7月

▲▼ 。（圖／資料照）

▲李健育涉嫌對4名女下屬、學員性侵猥褻，二審改判2年7月有期徒刑。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

環境部（原環保署）前環境督察總隊總隊長李健育，涉嫌於任職期間對4名女下屬和學員指侵、猥褻，台中地院一審依強制性交、強制猥褻、利用權勢猥褻等罪判刑5年2月；李不服上訴，台中高分院考量李已與部分被害人和解，並認定指侵部分證據不足，撤銷原判將李改判2年7月。

判決指出，李健育任職行政院環境保護署所轄機關首長時（已於2023年9月離職），於2022年、2023年間，對秘書、下屬、學員等4名女子伸出狼爪，不僅在公務車內將手伸進內衣、舌吻，出差時在飯店房間門口從後方環抱，在首長休息室試圖將手伸進內褲等惡劣行徑，還遭其中1名女子指控指侵、強吻、摸胸。

台中地院一審時，李否認犯行，辯稱因酒醉記憶斷片、記憶淡忘了，不知道自己做過這些行為，或說自己因慰勞動機而替女下屬按摩，甚至說依自己的外型、個性、穿著，女性對他已達無法抗拒的程度。被控強制性交部分，李辯稱兩人曾在2023年3月間交往，隔年2月才分手，相關指控是挾怨報復。法官不採信李的辯詞，依5個強制猥褻罪，2個對受監督之人利用權勢猥褻罪、1個強制性交罪，8罪合併執行5年2月徒刑。

李上訴二審，改口坦承是一時欠慮，願意承受羈押處分及付出高額賠償金，他也與其中3名女子達成調解並履行完畢，請求量處最輕處罰、給予緩刑。但針對指侵部分李堅決否認，他承認有與該名女子有身體接觸、胸部碰觸、親吻，但是是合意，沒有違反該女意願。

台中高分院查，指侵部分除被害女子的單一指述外，缺乏具體補強證據，難以貿然單以女子指控就認定李確有相關犯行，因此撤銷該部分罪名，改依強制猥褻論罪，其他部分駁回；另考量李已與其他3名被害人達成民事和解，將原審定應執行刑部分撤銷，改依2個利用權勢猥褻罪、6個強制猥褻罪，改判2年7月，其中權勢猥褻罪不得上訴，強制猥褻罪仍可上訴。

