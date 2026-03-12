嘉藥60週年辦永續論壇　跨域創新與自然解方共探淨零未來

▲嘉南藥理大學慶祝創校60週年，舉辦「2026跨域創新暨自然解方永續論壇」，產官學研齊聚共談淨零未來。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

適逢創校60週年，嘉南藥理大學攜手「相信閱讀」平台，共同舉辦具指標意義的「永續列車」活動—「2026跨域創新暨自然解方永續論壇」，邀集產、官、學、研及永續媒體平台齊聚一堂，打破單一領域框架，從宏觀視角探討如何運用創新科技與自然解方，因應超高齡社會與淨零碳排等全球挑戰。

論壇上半場聚焦精準生醫與智慧醫療的發展。前衛福部食藥署署長葉明功教授與來富可得生技董事長董久源教授，深入解析「外泌體」在再生醫學及產業化應用上的突破與潛力；美商微軟首席技術長花凱龍則分享生成式AI在全球醫療診療優化上的發展趨勢。

此外，華苓科技董事長梁賓先也提出智慧協作解決偏鄉長照缺口的實務案例，說明如何透過科技整合與數位平台提升醫療照護效率，為高齡化社會提出具體科技解方。

論壇下半場則聚焦地球生態與自然碳匯議題，由嘉藥副校長劉瑞美與永續媒體執行長鄭莉穎共同主持，從科學研究到產業實踐，系統性探討自然碳匯在淨零轉型中的戰略角色。農業部資源永續利用司科長杜啓華分享農業部門推動循環經濟的政策與實踐成果；中興大學土壤環境科學系楊秋忠院士則解析「黃碳」在土壤碳吸存中的潛力與挑戰。

在生態碳匯方面，嘉藥環境管理系黃大駿以貝克氏鹽草為例，說明「藍碳」生態系統在碳吸存與環境復育上的重要性；雲林古坑咖啡董事長徐飴鴻則從產業面分享，在低碳經濟趨勢下如何打造「正碳匯」咖啡產業模式，展現ESG理念與在地產業鏈結合的實務成果。

論壇最後，由台大環境工程研究所名譽教授蔣本基探討綠竹筍林的自然碳匯價值，提出「負碳農業」的創新解方，為台灣農業在淨零轉型中的角色提供新的思考方向。

嘉南藥理大學校長張翊峰致詞表示，本次跨域論壇不僅展現嘉藥邁向下一個60年的發展願景，也彰顯學校在永續發展與淨零轉型上的責任與承諾，透過整合科技創新與自然解方，為台灣勾勒出兼具科學基礎與產業實踐的永續藍圖。