政治

內政部2年內再招租3.7萬戶社宅　全國統一登記平台2028年上線

▲▼內政部開箱中央社宅「富貴好室」。（圖／記者陳家祥攝）

▲內政部開箱中央社宅「富貴好室」。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

國土管理署今（12日）在部務會議報告「百萬戶租屋家庭支持計畫」辦理情形。國土署長蔡長展說，2016年到2025年已興辦12.2萬戶，明、後年中央加地方預計再興辦1.8萬戶，主要落在北北桃中四都；蔡指出，今年預計陸續有12萬戶左右的社宅完工，明年、後年預計招租量體將3.7萬戶，中央2.7萬戶、地方1萬戶。

部長劉世芳表示，今年在新北、高雄、台南、嘉義市、南投及花蓮等縣市共會提供5000戶社宅，作為民眾居住選擇，全國預計至117年將新增招租3.7萬戶社宅，在2032年完成百萬戶租屋家庭支持計畫目標。
國土署長蔡長展說，百萬租屋家庭支持計劃由兩類別組成，包含社宅50萬戶包含直接興建、包租代管兩類，還有50萬戶租金補貼，目標要在2032年達成。

蔡長展表示，直接興建部分，105年到114年已興辦12.2萬戶，未來115年到116年預計再興辦1.8萬戶，中央預計興辦1.2萬戶，主要落在北北桃中四都；地方則預計興辦6千戶。

蔡長展指出，今年預計陸續有12萬戶左右的社宅完工，明年、後年預計招租量體將3.7萬戶，中央2.7萬戶、地方1萬戶。

至於包租代管部分，蔡長展指出，目前已達10.7萬戶，住都中心持續積極推動，每年有2、3萬戶的成長，包租案優先轉租婚育家庭或弱勢家庭。

內政部最後表示，未來將持續與地方政府合作，共同擴大社會住宅興辦及供應量能，同時依照現行住宅政策推動情形持續精進包租代管社會住宅與租金補貼等措施，加速回應國人居住需求。

另外，蔡長展還提到，因應《住宅法》今年三讀修正通過，為便利民眾申請社宅作業，正建置社宅全國統一申請登記平台，今年成立跨部會推動小組，協商介接戶政、財稅及及社福等資料軟硬體系統。2027年規畫資訊軟體及採購設備、協助中央及地方政府介接建置介接資訊系統；2028年測試平台並依實際需求修正系統、預計年底上線。

▲▼內政部開箱中央社宅「富貴好室」。（圖／記者陳家祥攝）

▲內政部次長吳堂安、國土署長蔡長展。（圖／記者陳家祥攝）


 

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

