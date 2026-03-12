影／讚館長「功德無量」　淩友詩邀訪香港：我們都被誤會

<br>

記者陳冠宇／北京報導

2026年大陸全國兩會（人大、政協）期間，出身台灣高雄、曾自稱為「台灣女孩」的港區人大代表淩友詩，公開邀請台灣網紅「館長」陳之漢赴港遊玩，並獲得館長的正面回應。淩友詩今（12）日大讚館長把大陸真實情況介紹給台灣民眾是「功德無量」，更表示館長和自己都是因為政治立場而被「誤會」的人。她還批評民進黨「抹黑香港」，歡迎館長到訪並展示香港給台灣民眾看。

凌友詩近日在兩會場邊受訪時，公開邀請館長赴香港遊玩，並表示想帶他了解東江縱隊（中共領導的一支抗日游擊隊）抗日的歷史，讓他看到「在整個中國大歷史的洪流裡，台灣和香港都沒有缺席」。

館長隨後在抖音上發影片回應凌友詩，表示感謝她對自己的重視，他十幾年前曾赴港參加武術比賽，很久沒回香港，也想帶台灣年輕一輩看看香港回歸多年來的變化，以及香港悠久的歷史。他還說，如果有機會一定會帶著團隊跟凌友詩聯絡。

館長還提到，他非常愛香港，不過台灣現在有關於香港的「謠傳」和「謠言」、台灣很多人說「香港人很可憐」，他想讓台灣觀眾群真正了解香港人現在的生活改變多少，也藉機訪談香港朋友、吃香港道地美食、看香港美景。

▲港區人大代表淩友詩。（圖／記者陳冠宇攝）

對於館長的正面回應，凌友詩今日受訪表示，館長讓她非常感動，稱館長過去幾年報導大陸的真實情況，「我覺得你（指館長）功德無量」。

凌友詩還主動向館長說，「雖然有人說您是投機的，從深綠到現在促統，可是人們不是一樣這樣子地誤會我嗎？因為我們以前對大陸知道的不多，可是當我們現在知道多了，我們是一個真正有反省的人，我們是一個真誠的人，我們當然會把我們看到的真實的說出來、報導出來。」

「我歡迎您到香港來，因為香港也是一個被民進黨抹黑的地方」，凌友詩續指，「那麼相信您也一樣會用您真誠的心，和用您真誠的鏡頭，把香港展示給台灣同胞看，我們歡迎您來、等著您來。」

凌友詩現年64歲，2019年曾在大陸全國政協會議上以高亢聲音演講，自稱「平凡台灣女孩」，並表示支持一國兩制，在台灣引起很大風波，最後被內政部依違反《兩岸人民關係條例》開罰50萬元。

▼ 館長陳之漢。（資料照／記者湯興漢攝）