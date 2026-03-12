　
社會 社會焦點 保障人權

嘉義翁自家門口墜8米深陡峭邊坡　警消克服地形吊掛救援

▲▼ 嘉義大埔深夜驚魂！八旬老翁失足墜8米深谷 警消懸崖吊掛生死救援 。（圖／民眾提供）

▲嘉義大埔深夜驚魂，8旬老翁失足墜8米深谷，警消懸崖吊掛救援 。（圖／民眾提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣大埔鄉永樂村南寮山區昨（11）日深夜發生一起驚險的墜谷意外。一名年約80多歲的老翁於自家門前活動時，疑似因夜間視線不佳且地面濕滑，不慎失足跌落深達6至8公尺（約3層樓高）的陡峭邊坡。嘉義縣消防局接獲報案後，立即調派大埔分隊及救助器材車趕往現場，在艱困的山區地形中展開救援，成功將老翁從谷底吊掛救起。

案發地點位於偏遠的南寮地區，距大埔街區約需50分鐘車程，且路徑需經過著名重機聖地「阿婆灣」後再深入山區。昨晚22時15分許，消防局接獲報案指稱有民眾墜谷，搜救人員抵達後，發現老翁受困於滿是灌木叢的邊坡下方，加上夜間山區水氣沉重，搶救難度極高。

▲▼ 嘉義大埔深夜驚魂！八旬老翁失足墜8米深谷 警消懸崖吊掛生死救援 。（圖／民眾提供）

搜救人員下切至谷底接觸傷者後，初步評估老翁意識清楚，但頭部有約3公分的撕裂傷及額頭挫傷。現場救護人員立即進行加壓止血與緊急處置，並確認老翁四肢功能正常，雙手仍能有力回握，雙腳亦能正常伸曲。

由於邊坡角度極大，難以徒手搬運，現場指揮官下令部署救助器材車，利用車輛吊臂結合繩索系統進行垂直吊掛。經過警消人員合力作業，順利將老翁固定於擔架並拉上路面，隨即送往醫院進行後續救治，所幸並無生命危險。

▲▼ 嘉義大埔深夜驚魂！八旬老翁失足墜8米深谷 警消懸崖吊掛生死救援 。（圖／民眾提供）

