罰不怕！屏東市民生東路口逆向違規嚴重　警開罰55件

▲警方針對屏東市民生東路與田中巷口車輛違規做說明。（圖／記者陳崑福攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市民生東路與田中巷口日前出現小客車跨越雙黃線逆向行駛情形，畫面被民眾上傳網路社群並透過線上檢舉系統通報。屏東縣政府警察局交通隊調閱檢舉影片後確認違規屬實，已依法舉發開罰。警方統計該路口近年逆向違規頻傳，呼籲駕駛人務必遵守交通標誌標線與號誌指示行駛，以確保道路行車安全。

有關網路社群貼文指出，在屏東市民生東路與田中巷口有自小客車跨越雙黃線逆向行駛一事，屏東縣政府警察局交通警察隊表示，該案於3月11日17時42分發生，並由民眾透過本局線上檢舉交通違規系統提出檢舉。

警方表示，經審視檢舉影片內容，系爭車輛行駛至民生東路與民生東路66巷口時，確實有跨越雙黃線逆向往田中巷方向行駛的情形。

警方指出，該行為已違反《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第3款規定，可處新臺幣600元以上、1800元以下罰鍰。經審核違規事證明確，警方已依法完成舉發。

交通隊統計，自114年至今，於屏東市民生東路與田中巷口已舉發逆向行駛違規案件55件。警方提醒駕駛人，行駛道路時務必依照道路標誌、標線與號誌指示行駛，切勿逆向或搶道，以維護自身及其他用路人的行車安全。