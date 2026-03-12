美將對中與16個貿易夥伴重啟調查　中外交部：反對美方政治操弄

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美中經貿關係再起波瀾。美國川普政府於周三宣布，將針對包括中國在內的16個主要貿易夥伴之「過剩工業產能」啟動兩項全新貿易調查，美國貿易代表辦公室更點名中國汽車行業為調查重點，預計可能導致新一輪關稅。中國外交部發言人郭嘉昆今（12）日回擊，直指所謂產能過剩是「偽命題」，反對美方以此為藉口進行政治操弄。

路透社記者提問，美國總統川普領導的政府周三表示，將對包括中國在內的16個主要貿易夥伴的「過剩工業產能」啓動兩項新的貿易調查。根據美國貿易代表辦公室官員的說法，這可能導致新的關稅。對於這項調查以及美國貿易代表辦公室將中國汽車行業列為「產能過剩」行業，中國外交部有何評論？

中國外交部發言人郭嘉昆表示，中方在處理中美經貿問題上的立場是一貫、明確的，反對各種形式的單邊關稅措施。關稅戰、貿易戰不符合任何一方的利益，雙方應該在平等、尊重、互惠的基礎上協商解決有關問題。

「所謂產能過剩是一個偽命題，中方反對以此為藉口進行政治操弄。」郭嘉昆說。

美國貿易代表格里爾表示，美國將對包括中國、歐盟、墨西哥、越南、印度和日本在內的16個貿易夥伴發起301調查。「301調查」源自美國《1974年貿易法》第301條。該條款授權美國貿易代表可對他國的「不合理或不公正貿易做法」發起調查，並可在調查結束後建議美國總統實施單邊制裁。這一調查由美國自身發起、調查、裁決、執行，具有強烈的單邊主義色彩。

針對美國貿易代表格里爾針對中國履行中美第一階段經貿協議情況301調查，中國商務部新聞發言人2月25日曾對此回應，中方希望美方客觀、理性看待第一階段協議的實施問題，不要「甩鍋推責」，更不要借機「生事」「挑事」。

發言人稱，中方願與美方一道，以兩國元首重要共識為指引，用好中美經貿磋商機制，著眼未來，聚焦落實雙方現有經貿共識成果，積極挖掘雙方利益契合點，共同「向前看」。如果美方執意推進相關調查，甚至以調查為由出台關稅等限制性措施，中方將採取一切必要措施，堅決捍衛自身合法權益。