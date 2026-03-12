學員哀剛儲值！北市健身房遭強制執行停業　法務局曝2招申請賠付

▲自由重量健身房無預警停業。（圖／北市法務局提供）

記者鄭佩玟／台北報導

位於台北市北門捷運站附近的自由重量健身房開業多年，因單次計時計費，加上開放教學，是不少自由健身教練訓練跟教學生的固定場所，近日因產權糾紛遭法院強制執行，業者無預警停業，令許多會員錯愕，連任職該店的教練也未收到通知，教課撲空。台北市府法務局、體育局今（12日）前往聯合稽查，瞭解業者財務情況、受影響消費者人數等事項。消保官呼籲刷卡付費的會員，把握時效洽發卡銀行提起爭議帳款賠付申請；以現金支付者，可向法院聲請核發支付命令。

「自由重量」北門店主打24小時營業、單次計時收費，近日卻無預警停業，門口張貼公告「禁止進入」，一票會員錯愕「太突然了，我才剛儲值！」而該店教練昨撲空後，主動於社群發文提醒其他教練及學員別白跑。

台北市主任消保官林傳健表示，針對「自由重量」北門店因產權糾紛停止營運一案，北市府法務局及體育局今日前往現場執行聯合稽查，瞭解業者財務情況、未來營運規劃、受影響消費者人數及相關權益保障等事項。

業者因故停止營運，致無法履行服務，林傳健說，北市府除將積極查處業者業務執行情形外，消保官並呼籲受害消費者，若當初以刷卡付費者，應把握時效洽發卡銀行提起爭議帳款賠付申請；以現金支付者，可向法院聲請核發支付命令，以即時確保自身權益。後續消費者可撥打1950消費者服務專線洽詢自身權益，並就消費爭議提起申訴。

