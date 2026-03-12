台中人快看！50歲以下也能免費打流感疫苗　3/16起限量開打

▲台中市政府開放50歲以下民眾也能免費打流感疫苗，時間自3月16日起，限量3千劑開打。（圖／台中市衛生局提供）



記者游瓊華／台中報導

流感疫情仍於社區持續傳播，為提升市民整體防護力，台中市政府自購流感疫苗將自3月16日起開放設籍台中市、50歲以下且非公費流感疫苗對象接種。

台中市衛生局表示，目前市府自購流感疫苗僅剩3000餘劑，將開放設籍台中市且此次流感季尚未接種過流感疫苗者，皆可攜帶健保卡及身分證或戶口名簿，前往中市30家衛生所接種。疫苗數量有限，用罄為止，呼籲市民把握機會接種。

衛生局長指出，流感病毒傳播力強，雖近期疫情稍有趨緩，但社區中仍持續出現病例，接種疫苗仍是預防流感及降低重症風險最有效的方法之一。目前公費流感疫苗已擴大開放50歲以上民眾接種，65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群亦為優先接種對象，尚未接種者請儘速至合約醫療院所或衛生所完成接種。

衛生局也提醒，若平時工作需頻繁接觸人群，或家中有長者與幼童者，感染風險較高，更應及早完成疫苗接種，以降低感染與傳播風險。自3月16日起，設籍台中市市民可前往台中市30家衛生所接種流感疫苗，建議民眾可先致電衛生所確認接種時段，或至衛生局網站查詢相關資訊。