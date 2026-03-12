　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯新推11款日系廚電換購「最低35折」　鎖定小家庭、租屋族

▲▼全聯推出新一檔「BRUNO」廚電積分換購活動。（圖／業者提供）

▲全聯推出新一檔「BRUNO」廚電積分換購活動。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯鎖定小家庭、租屋族需求，將於3月13日至5月3日推出新一檔「BRUNO」廚電積分換購活動，一共11款日系質感家電與生活配件，涵蓋咖啡機、豆漿機、電子鍋、電烤盤等，凡福利卡會員單筆消費每滿100元可獲1積分，滿2積分或5積分，或扣300福利點，加價499元至2,600元即可換購，換算市價「最低35折起」。

此次換購活動以「自煮生活」為主軸，其中最划算商品為「BRUNO六格圓形料理盤」，最低約市價35折即可入手，搭配多功能電烤盤可同時烹調6種料理，從早餐鬆餅、章魚燒到小份量料理一次完成。全聯表示，BRUNO系列家電以日系設計與高機能著稱，此次透過積分換購機制，希望讓消費者以更親民價格打造質感廚房。

在早餐與飲品家電方面，全聯同步導入多款新品，包括「BRUNO隨行義式咖啡機」採20bar高壓萃取技術，支援咖啡膠囊與咖啡粉2合1模式。

「BRUNO豆漿機」搭載鈦塗層8枚刀刃，可製作豆漿、濃湯或蔬果飲；「BRUNO冷鮮優格機」則提供42至45°C恆溫發酵環境，一鍵即可完成自製優格並自動轉為冷藏模式，新品最低約49折起即可入手。

▲▼全聯推出新一檔「BRUNO」廚電積分換購活動。（圖／業者提供）

▲全聯推出「BRUNO」11款日系廚電積分換購，最低35折。（圖／業者提供）

料理家電方面則主打一機多用設計，包括「BRUNO迷你電子鍋（2人份）」1.2L容量搭配24小時預約功能，可蒸煮料理；日本熱銷超過500萬台的「BRUNO多功能電烤盤」僅A4大小，最高火力250°C，可搭配「料理深鍋」製作鍋物或大份量料理。

此外，全聯也推出多款生活質感小物，如「恆溫暖杯墊組」可於20秒快速加熱並提供49°C或55°C保溫模式；「旋鈕藍牙喇叭」重量僅68g，具IPX4防水與磁吸設計；新品「無線真空封口機」則可乾濕抽真空並搭配UV光殺菌，延長食材保存時間。

全聯也預告，3月26日晚間8點將於官方LINE帳號「全聯八點檔」直播推出免積分直購優惠，活動至3月29日23:59，限量商品售完為止，前150名直播下單且單筆滿1,000元還可加贈1,000福利點。

▼全聯推出「BRUNO」11款日系廚電積分換購。（AI協作圖／記者林育綾製作，經編輯審核）

▲▼全聯推出「BRUNO」11款日系廚電積分換購。（AI協作圖／記者林育綾製作，經編輯審核）

★愛買、家樂福「買1送1」

愛買即日起至3月24日推出「抗漲大計」，主打「買1送1」、會員價與最高10倍點數回饋。家樂福也同步推出「春遊時光」，超過200件食品、個人清潔、廚具、寢具、服飾「買1送1」，還有獨家野餐零食、飲料優惠。

▲▼家樂福即日起至3月24日優惠。（圖／業者提供）

▲量販賣場即日起至3月24日，超過200項商品「買1送1」。（圖／業者提供）

愛買量販即日起至3月24日，針對Happy Go會員推出破百項商品優惠，包含會員價與多項商品「買1送1」，同時搭配Happy Go Pay最高10倍點數回饋。

包括桂格大燕麥片、家樂氏玉米片系列、雀巢咖啡雲朵拿鐵風味系列、阿華田巧酥威化巧克力麥芽等，通通「買1送1」。

▲▼愛買量販優惠。（圖／業者提供）

▲▼愛買量販優惠「買1送1」。（圖／業者提供）

▲▼愛買量販優惠。（圖／業者提供）

家樂福即日起至3月24日「春遊時光」主題促銷，鎖定春季踏青與野餐需求，推出「省荷包攻略」，共超過200件食品、個人清潔、廚具、寢具與服飾商品享「買1送1」。

▲▼家樂福即日起至3月24日優惠。（圖／業者提供）

▲家樂福即日起至3月24日「春遊時光」主題促銷。（圖／業者提供）

活動期間購買餅乾、洋芋片、點心、海苔、堅果、果乾、糖果、巧克力與肉乾等商品，單筆每滿299元即可獲得30元現金折價券，單筆最高可送150元。

家樂福也推出獨家新品「樂天小熊手提收納籃組」，內含巧克力、草莓與濃黑巧克力三款小熊餅乾，搭配27L大容量手提收納籃，可承重15公斤，頂蓋可作為小野餐桌並可層疊收納，全台限量3000組，原價599元、特價499元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／4檔明起處置「抓去關」　股價腰斬營建股入列
入夜後溫度明顯下降！　低溫下探7度
外資大砍台股711億！前10大個股曝
石油大動脈被斬！亞洲多國自救　周休3日、居家辦公節能
快訊／三重大樓「10F墜落」！爆頭倒血泊亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全聯新推11款日系廚電換購「最低35折」　鎖定小家庭、租屋族

榮獲2025年日本節能大獎！百年大金、全球獎不完

低咖啡因飲品外送成長2成　營養師推味噌湯助眠年賣百萬

WBC帶動收藏潮！大谷翔平拍賣熱搜奪冠　江坤宇CT應援服銷量翻3倍

7-11新推30款創意茶飲！2品項「買2送2」　開心果奶蓋超綿密

7-11咖啡限時「買5送5」　超商多項「買1送1」懶人包

好市多新規「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

量販超市連續14天「買1送1」　生活用品、零食超過200項優惠

獨／必勝客「8種口味大比薩」漲價！最多貴45元　個人比薩也漲

北台灣6店破億、4團隊破3億　孫慶餘遠見布局推升永慶加盟品牌身價

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

王定宇、常如山只是甜點？　E級名媛劉怡萱情史全起底！　曾是南台灣豪門醫師娘　劉雨柔前夫也暈船！

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

全聯新推11款日系廚電換購「最低35折」　鎖定小家庭、租屋族

榮獲2025年日本節能大獎！百年大金、全球獎不完

低咖啡因飲品外送成長2成　營養師推味噌湯助眠年賣百萬

WBC帶動收藏潮！大谷翔平拍賣熱搜奪冠　江坤宇CT應援服銷量翻3倍

7-11新推30款創意茶飲！2品項「買2送2」　開心果奶蓋超綿密

7-11咖啡限時「買5送5」　超商多項「買1送1」懶人包

好市多新規「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

量販超市連續14天「買1送1」　生活用品、零食超過200項優惠

獨／必勝客「8種口味大比薩」漲價！最多貴45元　個人比薩也漲

北台灣6店破億、4團隊破3億　孫慶餘遠見布局推升永慶加盟品牌身價

嘉藥60週年辦永續論壇　跨域創新與自然解方共探淨零未來

快訊／4檔明起處置「抓去關」　股價腰斬營建股入列

46歲男「誤吞12cm金屬筷」忍8年才取出　他坦言：當初怕開刀

嘉義翁自家門口墜8米深陡峭邊坡　警消克服地形吊掛救援

內政部2年內再招租3.7萬戶社宅　全國統一登記平台2028年上線

「亞洲50最佳餐廳」公布No.51-100延伸榜單　台北晶華軒奪第61名

施工沒設警示害員工撞死「瀝青界台積電」老闆判刑　公司罰金

陽明決定加造6艘1.3萬箱LNG雙燃料貨櫃船　新燃料船累計訂造26艘

細軟髮救星！AVEDA純豐系列升級改版　秀髮自然蓬鬆更減齡

出國注意！代購6類保健品恐觸法　衛生局警告：最重罰200萬

王家梁見許維恩左胸全切落淚　她曝女兒暖舉…後事都安排好

消費熱門新聞

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

7-11咖啡限時「買5送5」　超商多項「買1送1」

量販超市連續14天抗漲「買1送1」

7-11新推30款創意茶飲！2品項「買2送2」

感謝中華隊！超商咖啡第2杯1元、全聯青菜10元

7-11聯名周子瑜推美食新品、咖啡杯　限量周邊免費換

獨／必勝客「8種口味大比薩」漲價！最多貴45元　個人比薩也漲

好市多限1天「加油優惠」　滿千送250元

利百代驚喜現身送「盲盒」

網路聲量No.1 OLAY強勢超越專櫃、醫美大牌　「微整級乳霜」人氣爆棚

蝦皮購物攜手國際大牌　重新定義妳的日常

大谷翔平拍賣熱搜奪冠　江坤宇CT應援服銷量翻3倍

低咖啡因飲品外送成長2成　營養師推味噌湯助眠年賣百萬

北台灣6店破億、4團隊破3億　孫慶餘遠見布局推升永慶加盟品牌身價

更多熱門

相關新聞

好市多限1天「加油優惠」　滿千送250元

好市多限1天「加油優惠」　滿千送250元

好市多加油也有好康，美式賣場好市多（Costco）明（10日）推出「會員加油日」活動，當天上午7點至晚間8點30分，只要在指定加油站單筆加油滿1000元，即可獲得「250元商品抵用券1張」。抵用券限當日於賣場使用，各加油站限量5000張，單筆交易不累贈，提醒會員把握時間。

量販店草莓百元有找！高麗菜1顆29元、山茼蒿「買1送1」

量販店草莓百元有找！高麗菜1顆29元、山茼蒿「買1送1」

天母家樂福舊址開新局！　房東證：2零售大咖攜手進駐

天母家樂福舊址開新局！　房東證：2零售大咖攜手進駐

冷凍年菜也有儀式感　主廚傳授「3招擺盤訣竅」

冷凍年菜也有儀式感　主廚傳授「3招擺盤訣竅」

超市量販「福袋懶人包」初一限量開賣

超市量販「福袋懶人包」初一限量開賣

關鍵字：

全聯BRUNO廚具小家電

讀者迴響

熱門新聞

快訊／火腿球團宣布簽下林家正

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

嫁陳晨威3個月「中信女神哽咽證實退團」

日媒評C組最佳陣容中華隊3人入選

陳芳語「沒穿bra」胸前只靠兩條線撐！

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

費仔竟是原住民？發現與台灣更深連結

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

台灣女首富是她「擁480億身家」！

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面