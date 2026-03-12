全聯新推11款日系廚電換購「最低35折」　鎖定小家庭、租屋族

▲全聯推出新一檔「BRUNO」廚電積分換購活動。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯鎖定小家庭、租屋族需求，將於3月13日至5月3日推出新一檔「BRUNO」廚電積分換購活動，一共11款日系質感家電與生活配件，涵蓋咖啡機、豆漿機、電子鍋、電烤盤等，凡福利卡會員單筆消費每滿100元可獲1積分，滿2積分或5積分，或扣300福利點，加價499元至2,600元即可換購，換算市價「最低35折起」。

此次換購活動以「自煮生活」為主軸，其中最划算商品為「BRUNO六格圓形料理盤」，最低約市價35折即可入手，搭配多功能電烤盤可同時烹調6種料理，從早餐鬆餅、章魚燒到小份量料理一次完成。全聯表示，BRUNO系列家電以日系設計與高機能著稱，此次透過積分換購機制，希望讓消費者以更親民價格打造質感廚房。

在早餐與飲品家電方面，全聯同步導入多款新品，包括「BRUNO隨行義式咖啡機」採20bar高壓萃取技術，支援咖啡膠囊與咖啡粉2合1模式。

「BRUNO豆漿機」搭載鈦塗層8枚刀刃，可製作豆漿、濃湯或蔬果飲；「BRUNO冷鮮優格機」則提供42至45°C恆溫發酵環境，一鍵即可完成自製優格並自動轉為冷藏模式，新品最低約49折起即可入手。

▲全聯推出「BRUNO」11款日系廚電積分換購，最低35折。（圖／業者提供）

料理家電方面則主打一機多用設計，包括「BRUNO迷你電子鍋（2人份）」1.2L容量搭配24小時預約功能，可蒸煮料理；日本熱銷超過500萬台的「BRUNO多功能電烤盤」僅A4大小，最高火力250°C，可搭配「料理深鍋」製作鍋物或大份量料理。

此外，全聯也推出多款生活質感小物，如「恆溫暖杯墊組」可於20秒快速加熱並提供49°C或55°C保溫模式；「旋鈕藍牙喇叭」重量僅68g，具IPX4防水與磁吸設計；新品「無線真空封口機」則可乾濕抽真空並搭配UV光殺菌，延長食材保存時間。

全聯也預告，3月26日晚間8點將於官方LINE帳號「全聯八點檔」直播推出免積分直購優惠，活動至3月29日23:59，限量商品售完為止，前150名直播下單且單筆滿1,000元還可加贈1,000福利點。

▼全聯推出「BRUNO」11款日系廚電積分換購。（AI協作圖／記者林育綾製作，經編輯審核）

★愛買、家樂福「買1送1」

愛買即日起至3月24日推出「抗漲大計」，主打「買1送1」、會員價與最高10倍點數回饋。家樂福也同步推出「春遊時光」，超過200件食品、個人清潔、廚具、寢具、服飾「買1送1」，還有獨家野餐零食、飲料優惠。

▲量販賣場即日起至3月24日，超過200項商品「買1送1」。（圖／業者提供）

愛買量販即日起至3月24日，針對Happy Go會員推出破百項商品優惠，包含會員價與多項商品「買1送1」，同時搭配Happy Go Pay最高10倍點數回饋。

包括桂格大燕麥片、家樂氏玉米片系列、雀巢咖啡雲朵拿鐵風味系列、阿華田巧酥威化巧克力麥芽等，通通「買1送1」。

▲▼愛買量販優惠「買1送1」。（圖／業者提供）

家樂福即日起至3月24日「春遊時光」主題促銷，鎖定春季踏青與野餐需求，推出「省荷包攻略」，共超過200件食品、個人清潔、廚具、寢具與服飾商品享「買1送1」。

▲家樂福即日起至3月24日「春遊時光」主題促銷。（圖／業者提供）

活動期間購買餅乾、洋芋片、點心、海苔、堅果、果乾、糖果、巧克力與肉乾等商品，單筆每滿299元即可獲得30元現金折價券，單筆最高可送150元。

家樂福也推出獨家新品「樂天小熊手提收納籃組」，內含巧克力、草莓與濃黑巧克力三款小熊餅乾，搭配27L大容量手提收納籃，可承重15公斤，頂蓋可作為小野餐桌並可層疊收納，全台限量3000組，原價599元、特價499元。