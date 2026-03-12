住一晚破萬「玩到11點才回飯店」　台人曝1句真心話！全場吵翻

▲原PO不禁懷疑，入住高級飯店卻早出晚歸，像極了巡邏員。（示意圖／記者彭懷玉攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人出國猶如急行軍，狂跑景點，直到晚上才回飯店洗澡睡覺。一名網友坦言，花了萬元住頂級飯店，但早出晚歸，根本無法好好享受住飯店的設施，忍不住自嘲「是在住飯店還是當巡邏員？」貼文曝光後，有人表示會刻意安排回飯店休息，也有人認為跑行程時住平價商務旅館就好，掀起不同旅遊習慣的討論。

一名網友在Threads表示，出國旅遊最謎的一件事，就是一晚花了萬元住頂級飯店，但一早8點就跑景點血拼，玩到深夜11點才拖著疲憊的身子回房梳洗倒頭就睡，讓他直言有些可惜，「我到底是在住飯店？還是去飯店當巡邏員？」

各有道理！網友：住好玩好要分開規劃



底下網友熱議，「這個一直都是出遊時的疑惑，不管國內或國外住好一點心情舒暢一點 ，而且會不太想出門」、「年紀大了之後，個人是早上10點舒舒服服出門，下午4點回飯店小休，晚上9點回飯店舒服耍廢，把飯店當作旅行的一部分好好利用」、「但我都睡到10點多才起床… 睡飽旅行更舒服」、「我都是12點出門、6 點回來， 之後用健身房，然後泡個澡」、「所以我出國一律都住平價商務旅館，畢竟真的只是住一晚，有基本功能就好」。

不過也有人認為，「住貴的隔天早上就不排行程，跑行程就選住商務旅館」、「住很好的飯店，一律待到退房」、「每個人需求不同，要住就住最好的，要玩就認真去玩」、「帶小孩就是住好一點，有兒童遊戲室、早上有吃到飽早餐，房間浴室都要大一點」。