大陸 大陸焦點 特派現場

立法院不撤銷李貞秀職權　陸委會：遺憾

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

立法院長韓國瑜11日召集朝野協商，討論民眾黨陸配立委李貞秀的資格爭議，宣告在司法最終判決前，尊重李貞秀的立委身分與職權。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，對立院決定感到遺憾，未來對李貞秀女士的索資或質詢，還是會照原來的態度。

梁文傑在例行記者會上提到，李貞秀女士現在碰到的是兩個問題，第一個是她登記參選的時候，有沒有大陸跟台灣雙重戶籍的問題，另外一個是她就職前，有沒有申請撤銷中華人民共和國的國籍，這是兩個不同的事情，一個是《兩岸人民關係條例》，一個是《國籍法》，立法院之所以要協商這個問題，是因為《國籍法》20條規定，立委的解職權在立法院，這跟《兩岸人民關係條例》沒有關係，是純粹《國籍法》20條的問題。

▼民眾黨不分區立委李貞秀。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼民眾黨不分區立委李貞秀。（圖／記者湯興漢攝）

梁文傑指出，《國籍法》很明確，就是就職之前，要去申請取消原來的國籍，一年之內要辦完，以內政部的認定來講，李貞秀女士並沒有在就職之前去申請撤銷中華人民共和國的國籍，「所以在我們看來，不管是法律或是事實都很明確。」

不過，梁文傑也強調，根據《國籍法》規定，撤職的權利是在立法院，立法院做出不撤銷的決定，他們感到很遺憾，「未來對李貞秀女士的索資或質詢，我們都還是會照原來的態度。」

另外，海基會董事長蘇嘉全日前拜會了民眾黨立院黨團，其中也包含李貞秀。梁文傑認為，海基會當天是去拜會「黨團」，有哪些委員與會事先不會知道，所以不可能因為李貞秀在裡面，到了門口就不進去，「這就是禮貌性的拜會，立場還是一樣的。」

